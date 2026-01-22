楽天モバイルの「つながりやすさ」に関する最新調査(2025年12月)-利用ユーザーの約46%が通信改善を実感-
メディアやECなどデジタル系新規事業開発及びデジタルマーケティング支援を行う株式会社ストロボ（代表取締役 下山 哲平、以下：当社）は、楽天モバイル利用者200人を対象に「楽天モバイルのつながりやすさに関する意識調査」（2025年12月時点）を実施しましたので、その結果を発表します。
◆2025年12月時点での楽天モバイルのつながりやすさ、65％が「気にならない」と回答
2025年12月時点の楽天モバイルのつながりやすさに関する調査では、「たまに感じるが気にならない」と回答したユーザーが53.5％で最も多い結果となりました。「全く感じない」は11.5％となり、つながりにくさを大きな問題と感じていないユーザーが全体の約65％を占める結果でした。
【楽天モバイルのつながりやすさに関する調査結果】
・たまに感じるが気にならない 53.5%
・つながりにくいと感じるときがある 24.0%
・全く感じない 11.5%
・どちらでもない 6.5%
・つながりにくい 4.5%
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339405/images/bodyimage1】
※楽天モバイルのつながりやすさに関する意識調査2025年12月
出典元：【2025年12月度】楽天モバイルの「つながりやすさ」に関する最新調査-利用ユーザーの約5割が通信改善を実感-URL：https://sugoi-hikaku.com/mobile/rakutenmobile202512/
◆2025年12月時点での楽天モバイルの通信品質、約46％が「改善された」と実感
楽天モバイル利用者を対象に、利用後の通信環境の変化について調査した結果、「特に変化を感じない」41.9%でトップ。「やや繋がりやすくなってきていると感じる」34.2%、「繋がりやすくなった」11.6%と、改善されたと回答したユーザーは45.8％となりました。
【楽天モバイル利用後の通信環境の変化に関する調査結果】
・特に変化を感じない 41.9%
・やや繋がりやすくなってきていると感じる 34.2%
・繋がりやすくなったと感じる 11.6%
・あまり繋がりやすくなったとは思わない 8.4%
・繋がりにくいままで改善されていない 3.9%
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339405/images/bodyimage2】
◆2025年12月時点で楽天モバイル利用者の約60％が継続したいと回答
楽天モバイルを継続したいと考えているユーザーは59.9％となった一方で、40.1％のユーザーが他社への乗り換えを検討している結果に。
乗り換え先としては「UQモバイル」11.8%、「ahamo」7.1%、「ワイモバイル」5.2%が上位に挙がっています。
【楽天モバイル利用者の乗り換えに関する調査結果】・楽天モバイルのままでいい 59.9%
・UQモバイル※povo含む 11.8%
・アハモ（ahamo）※irumo、eximo含む 7.1%
・ワイモバイル（Y!mobile） 5.2%
・au 2.4%
・ラインモ（LINEMO） 1.9%
・NUROモバイル 1.9%
・ソフトバンク 1.9%
・mineo（マイネオ） 1.4%
・ドコモ 1.4%
・IIJmio（アイアイジェイミオ） 0.9%
・イオンモバイル 0.5%
・HISモバイル 0.5%
・上記以外 3.3%
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339405/images/bodyimage3】
◆2025年12月時点で楽天モバイルに求めるもの、トップは「月額料金の安さ」
楽天モバイルに求めることとして最も多かったのは「月額料金の安さ」で45.7％でした。次いで「通信速度の安定」21.2%、「料金プランの分かりやすさ」11.4%が続く結果となりました。
【楽天モバイルに求めること・期待することに関する調査結果】
・月額料金の安さ 45.7%
・通信速度の安定（つながりやすさ） 21.2%
