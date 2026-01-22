『愛しすぎる新妻』即売会スペシャルLIVEを1月24日（土）20:00より開催！TikTokフォロワー14.5万人！人気コスプレイヤー・きら星×著者・御雲推がコラボ！
株式会社ヒーローズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：白井勝也）は、『愛しすぎる新妻』２巻（著：御雲推）を、2026年1月29日（木）に発売いたします。さらに本作の発売を記念し、1月24日（土）20:00より、著者・御雲推先生と人気コスプレイヤー・きら星様を迎えたYouTube即売会ライブを開催いたします。また、同日20:30より、コミプレストア（https://comiplex.stores.jp/）にて配信限定のスペシャルセットを限定30組で発売いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339748/images/bodyimage1】
【ライブ概要】
■日時
ライブ開始：2026年1月24日（土）20:00～
スペシャルセット販売開始：同日20:30～（コミプレストアにて）
■配信URL
https://www.youtube.com/live/KLLRSqnTa80?si=V4nO4Hev8mKP7vN3
■限定販売グッズ
「『愛しすぎる新妻』ライブ配信限定！スペシャルセット」
・『愛しすぎる新妻』1巻・2巻（御雲先生のサイン入り）
・きら星様の直筆サイン入りチェキ（撮り下ろし）
・限定ポストカード
定価｜3,300円（本体価格3,000円）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339748/images/bodyimage2】
【新刊情報】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339748/images/bodyimage3】
(C)御雲推 / ヒーローズ
『愛しすぎる新妻』2巻
著｜御雲推
出版年月日｜2026年1月29日（木）
ISBN｜978-4-86805-152-7
版型｜B6
定価｜880円（本体価格800円）
【あらすじ】
夫婦の愛が試される、波乱万丈の第2巻！
いーちゃんに訪れた辞令は、まさかの1ヶ月間の離島出張だった！限られた時間を楽しむみいこだったが、寂しさが限界を超え…!?さらに、誕生日・ハロウィンと、イベントラッシュも見逃せない！
第1話はこちら：https://viewer.heros-web.com/episode/2550912965694119592
【プロフィール】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339748/images/bodyimage4】
左）著者：御雲 推（みくも すい）
京都府在住。京都精華大学マンガ学部を卒業。本作「愛しすぎる新妻」が新連載となる期待の新人作家。日常の中に潜む何気ない“ときめき”をすくい取る描写が魅力。
右）コスプレイヤー：きら星（きらほし）
TikTokフォロワー14.5万人を誇る人気コスプレイヤー。株式会社灯白社とREALITY株式会社が共同制作する恋愛リアリティショー『LOVE IS REALITY』に、「のあ」名義で出演中。
◆コミプレ-Comiplex-（https://viewer.heros-web.com）について
ヒーローズ、ふらっとヒーローズ、わいるどヒーローズという特色の違う３つのレーベルがおくる毎週金曜12時更新の“マンガシアター”（WEBマンガサイト）。
ヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/heros）
『ULTRAMAN』、『仮面ライダークウガ』、『機動戦士ガンダム フラナガン・ブーン戦記』をはじめとしたレジェンドヒーローから、アニメ化が話題の『ニワトリ・ファイター』、『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』など新世代の救世主まで。最強ヒーローが集う、世界仕様のエンタメをお届け！
ふらっとヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/flat）
恋愛、友情、食といった日常からSFなどの非日常までを描く、大人のエンタメ空間。文化庁メディア芸術祭 マンガ部門優秀賞を受賞した『ダブル』、ブロスコミックアワード大賞の『転がる姉弟』、「このマンガがすごい！2022」にランクインした『ブランクスペース』など、各漫画賞で話題の作品が続々登場。きっとあなたの“面白い”が見つかる！
わいるどヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/wild）
俳優・佐藤二朗原作の『名無し』や、『キリングバイツ』、『神無き世界のカミサマ活動』といったアニメ化作品、『beautiful place』、『ローゼンガーテン・サーガ』、『死に戻り王女は生き延びるために百合ハーレムを作ることにした』などの異色作まで。バイオレンス、アクション、セクシー、異世界など飢えた本能を呼び覚ます、刺激満点のエンタメ体験！
配信元企業：株式会社ヒーローズ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339748/images/bodyimage1】
【ライブ概要】
■日時
ライブ開始：2026年1月24日（土）20:00～
スペシャルセット販売開始：同日20:30～（コミプレストアにて）
■配信URL
https://www.youtube.com/live/KLLRSqnTa80?si=V4nO4Hev8mKP7vN3
■限定販売グッズ
「『愛しすぎる新妻』ライブ配信限定！スペシャルセット」
・『愛しすぎる新妻』1巻・2巻（御雲先生のサイン入り）
・きら星様の直筆サイン入りチェキ（撮り下ろし）
・限定ポストカード
定価｜3,300円（本体価格3,000円）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339748/images/bodyimage2】
【新刊情報】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339748/images/bodyimage3】
(C)御雲推 / ヒーローズ
『愛しすぎる新妻』2巻
著｜御雲推
出版年月日｜2026年1月29日（木）
ISBN｜978-4-86805-152-7
版型｜B6
定価｜880円（本体価格800円）
【あらすじ】
夫婦の愛が試される、波乱万丈の第2巻！
いーちゃんに訪れた辞令は、まさかの1ヶ月間の離島出張だった！限られた時間を楽しむみいこだったが、寂しさが限界を超え…!?さらに、誕生日・ハロウィンと、イベントラッシュも見逃せない！
第1話はこちら：https://viewer.heros-web.com/episode/2550912965694119592
【プロフィール】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339748/images/bodyimage4】
左）著者：御雲 推（みくも すい）
京都府在住。京都精華大学マンガ学部を卒業。本作「愛しすぎる新妻」が新連載となる期待の新人作家。日常の中に潜む何気ない“ときめき”をすくい取る描写が魅力。
右）コスプレイヤー：きら星（きらほし）
TikTokフォロワー14.5万人を誇る人気コスプレイヤー。株式会社灯白社とREALITY株式会社が共同制作する恋愛リアリティショー『LOVE IS REALITY』に、「のあ」名義で出演中。
◆コミプレ-Comiplex-（https://viewer.heros-web.com）について
ヒーローズ、ふらっとヒーローズ、わいるどヒーローズという特色の違う３つのレーベルがおくる毎週金曜12時更新の“マンガシアター”（WEBマンガサイト）。
ヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/heros）
『ULTRAMAN』、『仮面ライダークウガ』、『機動戦士ガンダム フラナガン・ブーン戦記』をはじめとしたレジェンドヒーローから、アニメ化が話題の『ニワトリ・ファイター』、『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』など新世代の救世主まで。最強ヒーローが集う、世界仕様のエンタメをお届け！
ふらっとヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/flat）
恋愛、友情、食といった日常からSFなどの非日常までを描く、大人のエンタメ空間。文化庁メディア芸術祭 マンガ部門優秀賞を受賞した『ダブル』、ブロスコミックアワード大賞の『転がる姉弟』、「このマンガがすごい！2022」にランクインした『ブランクスペース』など、各漫画賞で話題の作品が続々登場。きっとあなたの“面白い”が見つかる！
わいるどヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/wild）
俳優・佐藤二朗原作の『名無し』や、『キリングバイツ』、『神無き世界のカミサマ活動』といったアニメ化作品、『beautiful place』、『ローゼンガーテン・サーガ』、『死に戻り王女は生き延びるために百合ハーレムを作ることにした』などの異色作まで。バイオレンス、アクション、セクシー、異世界など飢えた本能を呼び覚ます、刺激満点のエンタメ体験！
配信元企業：株式会社ヒーローズ
プレスリリース詳細へ