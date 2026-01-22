企業公式SNSフォローのきっかけ第1位は「検索」。最新の企業公式SNS利用動向を調査【株式会社ライトアップ】
株式会社ライトアップ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：白石崇、証券コード：6580、以下ライトアップ）は、企業公式SNSアカウントをフォローしているユーザー1,051名を対象に、「企業公式SNSのフォロワー動向調査」を実施いたしました。
【調査目的】
近年、企業のSNS公式アカウントが発信している情報と、ユーザーが実際に求めている情報との間に乖離が生じているケースが見られます。本調査は、企業公式SNSをフォローしているユーザーの行動・意識・ニーズを把握し、今後のSNS運用方針の検討および投稿内容の改善に活かすことを目的として実施いたしました。
【調査概要】
調査方法：インターネットリサーチ（実査委託先：株式会社ジャストシステム「Fastask」）
調査地域：全国
調査対象：18歳以上の男女
企業やブランド、店舗などのSNSアカウントをフォローしている方
有効回答数：1,051人
調査期間：2025年10月28日～2025年11月4日
▼本調査の結果の完全版をご希望の方はこちらからご連絡ください▼
【資料ダウンロードお申し込みフォーム】
https://form.k3r.jp/writeup/SNSsurvey2505
フォローのきっかけは「検索」が最多。検索流入を前提とした情報設計がポイント
企業公式アカウントをフォローするきっかけとして最も多かったのは「検索で見つけた（38.2%）」でした。これに「キャンペーンページなどからの誘導（33.3%）」や「店頭や広告（31.5%）」が続いています。
また、主要SNSであるXやInstagramでは特に「検索」経由の接触が多く、事前のブランド認知や、検索行動を前提とした設計・最適化が不可欠であると考えられます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339615/images/bodyimage1】
獲得したフォロワーを定着させるのは、質の高い「商品情報」
フォローのきっかけとなる要素・投稿としては「キャンペーン・プレゼント企画（54.7%）」が最も高い有効性を示しています。
一方で、企業公式アカウントに求める情報では「新商品・セール情報（50.8%）」や「商品情報の詳細（50.4%）」の比率が高まっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339615/images/bodyimage2】
反対に、フォローをやめたくなる理由としては「頻度が多すぎる（43.7%）」や「宣伝ばかりで面白くない（38.9%）」が上位に挙がりました。これらのことから、フォロワーの定着には、量よりも質を重視し、商品・サービスをコンテンツとして丁寧に訴求することが求められます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339615/images/bodyimage3】
SNS投稿は、ブランド形成以上に「購入アクション」を後押しする
SNS投稿をきっかけとした行動について、「実際に商品やサービスを購入・利用した」経験が「よくある（12.7%）」または「ときどきある（51.4%）」と回答した人は、合計で6割を超えています。一方、ブランドイメージの変化については一定の影響にとどまっており、SNSは購入アクションを後押しするコンテンツとして機能しているといえます。
また、ブランドイメージが「よく変わる」と回答した層において、Instagramの利用率は71.4％と全SNS中で最も高く、全体平均（59.8％）を10pt以上上回っています。このことから、Instagramは視覚的な世界観を通じてブランドの印象を形成・更新する上で、影響力の強い接点であるといえます。
