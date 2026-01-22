新モード「チームバトル」を遊びつくそう！『ザ・ランブルフィッシュ2 - Nintendo Switch 2 Edition』本日発売！ローンチトレーラーもあわせて公開！
株式会社 3goo（サングー）（本社：東京都渋谷区、代表取締役：ディコスタンゾ ニコラ）は、株式会社ディンプス（本社：大阪府豊中市、代表取締役社長：西山 隆志）が開発した『ザ・ランブルフィッシュ２』のNintendo Switch 2 Editionのデジタル版を本日2026年1月22日に発売いたしました。価格は税込2,480円で、すでにNintendo SwitchTM版『ザ・ランブルフィッシュ2』をお持ちの場合はアップグレードパス（税込500円）のみの購入でNintendo Switch 2 Editionをお楽しみいただけます。
『ザ・ランブルフィッシュ2 - Nintendo Switch 2 Edition』 ローンチトレーラー▼
https://x.gd/T5zLY
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339693/images/bodyimage1】
ニンテンドーeショップでの購入はこちらから▼
Nintendo Switch 2 Edition：https://x.gd/zWWAf
Nintendo Switch 2 Editionアップグレードパス：https://x.gd/jeeP9
■Nintendo Switch 2 Editionとして生まれ変わった『ザ・ランブルフィッシュ2』がついに発売！
ローンチトレーラーでは、『ザ・ランブルフィッシュ2』の特徴である、2種のゲージを使用した戦闘システムと、Nintendo Switch 2 Edition限定の新モード「チームバトル」の遊び方を紹介しています。
■『ザ・ランブルフィッシュ2』とは？
2005年に株式会社ディンプスによって開発された伝説のアーケードゲーム。株式会社ディンプスは格闘ゲームの黎明期から活躍してきたベテランクリエイターの西山隆志氏が代表を務め、『ドラゴンボール』や『ストリートファイター』シリーズなど数々の格闘・アクションゲームを手掛けてきた名門スタジオです。『ザ・ランブルフィッシュ』シリーズは2000年代初頭の登場以来、対戦性の高いゲームプレイ、オフェンス/ディフェンスの2つのゲージを駆使するゲームシステム、そしてS.M.A.（スムースモデルアニメーション）による滑らかな2D映像表現によって、2005年の登場から今日に至るまで多くの格闘ゲームファンを魅了し続けています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339693/images/bodyimage2】
この度新しく発売した『ザ・ランブルフィッシュ2 - Nintendo Switch 2 Edition』では、本作に更なる戦略性を持たせるNintendo Switch 2 Edition限定の新モード「チームバトル」が追加されます。チームバトルは、3人のキャラクターでチームを編成し、対戦相手と勝ち抜き勝負。対戦相手のチーム構成に応じて選択するキャラクターや戦う順番を決める必要があり、キャラクター同士の相性や各種ゲージの管理がこれまで以上に重要となった、新たな遊び方を提供いたします。同モードはオンラインおよびオフラインの両方でプレイ可能で、オンラインではNintendo Switch 2ユーザー同士のマッチメイキングに対応しています。
【ザ・ランブルフィッシュ2 - Nintendo Switch 2 Editionの特徴】
・新モード「チームバトル」追加・・・好きなキャラクターを3体選んでチームを組み、相手のチームと勝ち抜きバトル！新たな戦略が生まれる新モードをオフラインでもオンラインでも遊びつくそう。
・Nintendo SwitchTMとのクロスプレイ・・・Nintendo SwitchTM2を持っていないフレンドとも対戦！（チームバトルはNintendo Switch 2 Edition限定モードなのでクロスプレイ不可）
『ザ・ランブルフィッシュ2 - Nintendo Switch 2 Edition』 ローンチトレーラー▼
https://x.gd/T5zLY
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339693/images/bodyimage1】
ニンテンドーeショップでの購入はこちらから▼
Nintendo Switch 2 Edition：https://x.gd/zWWAf
Nintendo Switch 2 Editionアップグレードパス：https://x.gd/jeeP9
■Nintendo Switch 2 Editionとして生まれ変わった『ザ・ランブルフィッシュ2』がついに発売！
ローンチトレーラーでは、『ザ・ランブルフィッシュ2』の特徴である、2種のゲージを使用した戦闘システムと、Nintendo Switch 2 Edition限定の新モード「チームバトル」の遊び方を紹介しています。
■『ザ・ランブルフィッシュ2』とは？
2005年に株式会社ディンプスによって開発された伝説のアーケードゲーム。株式会社ディンプスは格闘ゲームの黎明期から活躍してきたベテランクリエイターの西山隆志氏が代表を務め、『ドラゴンボール』や『ストリートファイター』シリーズなど数々の格闘・アクションゲームを手掛けてきた名門スタジオです。『ザ・ランブルフィッシュ』シリーズは2000年代初頭の登場以来、対戦性の高いゲームプレイ、オフェンス/ディフェンスの2つのゲージを駆使するゲームシステム、そしてS.M.A.（スムースモデルアニメーション）による滑らかな2D映像表現によって、2005年の登場から今日に至るまで多くの格闘ゲームファンを魅了し続けています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339693/images/bodyimage2】
この度新しく発売した『ザ・ランブルフィッシュ2 - Nintendo Switch 2 Edition』では、本作に更なる戦略性を持たせるNintendo Switch 2 Edition限定の新モード「チームバトル」が追加されます。チームバトルは、3人のキャラクターでチームを編成し、対戦相手と勝ち抜き勝負。対戦相手のチーム構成に応じて選択するキャラクターや戦う順番を決める必要があり、キャラクター同士の相性や各種ゲージの管理がこれまで以上に重要となった、新たな遊び方を提供いたします。同モードはオンラインおよびオフラインの両方でプレイ可能で、オンラインではNintendo Switch 2ユーザー同士のマッチメイキングに対応しています。
【ザ・ランブルフィッシュ2 - Nintendo Switch 2 Editionの特徴】
・新モード「チームバトル」追加・・・好きなキャラクターを3体選んでチームを組み、相手のチームと勝ち抜きバトル！新たな戦略が生まれる新モードをオフラインでもオンラインでも遊びつくそう。
・Nintendo SwitchTMとのクロスプレイ・・・Nintendo SwitchTM2を持っていないフレンドとも対戦！（チームバトルはNintendo Switch 2 Edition限定モードなのでクロスプレイ不可）