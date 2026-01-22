Access Advance、記録的な四半期業績をもって2025年を完結：主要ライセンシー8社を追加、更新率100%、訴訟も解決

ボストン--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- Access Advance LLCは本日、特に好調な業績をもって第4四半期を締めたと発表しました。主要ライセンシー8社の新規参入、適格HEVC Advanceライセンシーによる100%の契約更新率、そしてプールライセンスを通じた複数のライセンサーによる権利行使案件の解決など、大きな成果を挙げ、同社が運営する3つの主要特許プールすべてにおいて成長が確認されました。

HEVC Advance特許プールには新たに29社のライセンシーが加わり、わずか3ヶ月でライセンシー総数が8%増加しました。VVC Advance特許プールは、8社の新規ライセンシー契約により40%の成長を達成しました。一方、Advance VDPプールは、新規ライセンサーの追加に加え、初となる米国拠点のライセンシーを迎えました。Access Advanceのプログラムに参加する新しいライセンシーには、HEVC AdvanceではHisense、Mercedes-Benz AG、Roku、Skyworth、Transsion、及びXiaomi、VVC AdvanceではOPPO、vivo、及びXiaomi、VDPプールではRokuなどが含まれます。

また当四半期には、ライセンス供与を通じて複数のライセンサーによる訴訟が解決し、Hisense、Roku、及びTranssionがHEVC Advance特許プールに加わりました。Rokuはビデオ配信特許(VDP)プールにおいて初の米国拠点ライセンシーとなりました。

さらに、2025年末に契約満了時の解約オプションが付与されていた、適格HEVC Advanceライセンシーの全社が、2030年までプール参加を継続することを選択しました。これら120社以上のライセンシーの中には、DJI、Google、GoPro、Honeywell、Huawei、LG、OPPO、Panasonic、Samsung、Sony、及びVantivaなどが含まれます。これら業界のリーダーによるコミットメントは、ライセンシーが同プログラムの包括的な特許カバレッジと効率的なライセンス構造に対し、大きな価値を認めていることを確認するものです。

「あらゆる点で、この四半期は特別なものとなりました。」 Access AdvanceのCEOであるPeter Moller氏はこう述べました。「我々は、スマートフォン、テレビ、ストリーミング、自動車市場にわたる主要ブランド各社を新たに迎えることができました。また複数の訴訟がライセンス契約へと移行しました。さらに、契約終了のオプションを持つ適格ライセンシー全体が、契約更新を選択しました。これらの結果は偶然に起こるものではありません。既存のライセンシーがすべて一致して契約継続を選択し、新たなライセンシーが今のペースで参加しているという事実こそが、当社のプログラムがその期待された機能を発揮していることを物語っています。」

「2026年を迎えるにあたり、当社は大きな追い風を得ています。」と、Moller氏は付け加えました。「今回、Via LAのHEVC/VVC特許プールの管理事業を買収し、同プールをVCL Advanceに改名したことで、ビデオコーデックライセンス分野におけるリーダーとしての我々の地位は一層強固なものとなりました。第4四半期の成果と相まって、Access Advanceは業界で最も包括的なライセンスカバレッジを提供しています。来る一年、この強固な基盤の上に、さらなる成長を積み重ねていくことを楽しみにしています。」

Access Advanceについて：Access Advance LLCは、最も重要なビデオコーデック技術の必須特許をライセンスするための特許プールの開発、運営、および管理を主導するために設立された独立したライセンス・アドミニストレータです。Access Advanceは、特許所有者と特許実施者の両方に透明性の高い効率的なライセンスメカニズムを提供します。

Access Advanceは、HEVC/H.265技術に不可欠な29,000件を超える特許のライセンス供与のためのHEVC Advance特許プール、およびVVC/H.266技術に必要不可欠な4,500件を超える特許のライセンス供与のためのVVC Advance特許プールを運営・管理しています。当社のマルチコーデックブリッジ契約は、HEVC AdvanceとVVC Advanceの両方のプールに参加しているライセンシーに対して、単一の割引ロイヤルティレート構造を適格ライセンシーに提供します。さらに、Access Advanceは、HEVC、VVC、VP9、AV1コーデックをカバーするビデオストリーミングサービスの包括的なライセンスソリューションであるVideo Distribution Patent Poolを提供しています。またAccess Advanceは、Via LAのHEVC/VVCプログラム ― 現在VCL Advance（ビデオコーデックライセンス）プログラムという名称 ― を買収しました。 詳細については、www.accessadvance.comをご参照ください。

businesswire.comでソースバージョンを見る：https://www.businesswire.com/news/home/20260121245906/ja/

