プレミアム率50％！「さいたま市プレミアムデジタル商品券」の申込を開始します～2月24日から4月10日まで～

さいたま市

物価上昇の影響を受ける市民の暮らしを支援するため、「さいたま市みんなのアプリ」を活用し、2月24日（火）から「さいたま市プレミアムデジタル商品券」（プレミアム率50％）の申込を開始します。

1.「さいたま市プレミアムデジタル商品券」の概要

対象者：さいたま市内在住の方

販売総数：80万セット

販売額：5,000円／1セット（1人あたり最大4セットまで応募可能）

プレミアム率：50％（2,500円分の上乗せがあり、販売額と合わせて7,500円分使うことができる）

プレミアム商品券利用期間：令和8年4月中旬～8月末（予定）

利用可能店舗：「さいコイン」加盟店（市・区役所窓口での支払い、地方税・公金等の納付は対象外）

2.申込・購入等の流れ

「さいたま市みんなのアプリ」「さいコイン」をご利用したことがない方は、アプリのダウンロード・マイナンバーカード認証等の事前準備を行ったうえで、2月24日（火）以降にアプリから申込・購入等の手続きをお願いします。

【事前準備】

（1）マイナンバーカード申請・受取

（2）さいたま市みんなのアプリ」のダウンロード

（3）アプリでのメール・SMS認証

（4）アプリでのマイナンバーカード認証

※「さいたま市プレミアムデジタル商品券」の応募・購入には、「さいたま市みんなのアプリ」のダウンロード及びマイナンバーカード認証が必要です。

※マイナンバーカード認証により取得した住所情報により、対象者（市内在住）であるかを判定いたします。

※新たに市内に転居された方につきましては、必ずマイナンバーカード認証の更新をお願いいたします。

※「さいたま市みんなのアプリ」のダウンロード及びマイナンバーカードの認証方法など、アプリの操作方法等については、アプリ運営会社「株式会社つなぐ」のＨＰ(https://www.home.saitama-tsunagu.com/use/)をご確認ください。



【申込】

・アプリでの申込【令和8年2月24日（火）～4月10日（金）】

※応募総数が発行総数を超える場合は抽選を実施（先着ではありません）



【購入から利用】

（1）アプリでの購入（各種クレジットカード（JCB、Visa、Mastercard）、セブン銀行ATM、市内郵便局窓口）

※口座振替、「さいコイン」「たまポン」での支払いはできませんので、ご注意ください。

（2）プレミアム商品券を利用した「さいコイン加盟店」でのお買い物【令和8年4月中旬～8月末（予定）】

3.サポート体制

キャンペーン専用問い合わせコールセンター：2月24日（火）から開設

開設期間：令和8年2月24日（火）～8月31日（月）（予定）

受付期間：9時30分～19時まで（土日祝日含む）



「さいたま市みんなのアプリ 相談カウンター」：各区役所に設置中

受付日時：月曜日～金曜日（祝日除く）

受付期間：9時～17時（最終受付時間は16時30分）

上記の他、市内99局の郵便局の窓口でも、アプリのダウンロードや申込・購入等のサポート業務を行っております。

4.さいたま市みんなのアプリとは

行政サービスやお得な民間サービス等をまとめた、スマートフォンアプリです。

政令指定都市初の導入となるデジタル地域通貨のほか、図書館利用者カードや、ごみ出しに関する情報、医療機関の検索、防災アプリやさいたま市公式LINEとの連携など、日々の暮らしをより豊かに、よりスマートにする機能を1つのアプリに多数搭載しています。

ダウンロードはこちら(https://www.home.saitama-tsunagu.com/)から

さいたま市みんなのアプリ問い合わせコールセンター：0570-037-279

お問い合わせフォーム：https://www.home.saitama-tsunagu.com/support/

5.問い合わせ先

さいたま市地域活性化推進室

電話：048-829-1396

