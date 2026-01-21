「スタジオだけ」は、もう終わり。風と光を味方につけた、映画のワンシーンのような七五三・入学記念を。

有限会社三景スタジオ詳細を見る :https://www.studio-palette.com/kids/753/dress-gallery/

「閉ざされた空間」から「光あふれる世界」へ。

「記念写真はスタジオで撮るもの」 そんな常識は、もう過去のものです。

お子様の成長を祝う七五三や、ピカピカのランドセルを背負った入学記念。その大切な一瞬を、作り込まれたセットの中だけで完結させてしまうのは、あまりにももったいないと思いませんか？

写真工房ぱれっと（有限会社三景スタジオ）は、多くのママ・パパからの熱いリクエストにお応えし、「洋装ロケーションフォト」を正式に復活させました。

これは単なる「外での撮影」ではありません。

風に揺れるドレスの裾、木漏れ日に透ける髪、そして広大な空の下でこぼれる、飾らない笑顔。

スタジオのライティング技術だけでは表現しきれない「その瞬間の空気感」までをも写真に閉じ込める、新しい記念撮影のスタンダードです。

トレンド × 自然の化学反応

私たちは、大人用ドレスを手がけるブランドから買い付けた衣装や、独自の世界観を持つコレクションを多数保有しています。洗練された衣装は、自然のロケーションと組み合わせることで、まるで海外のファッション誌や映画のワンシーンのような圧倒的なクオリティを生み出します。

「じっとしていなくてもいい」という自由

スタジオ撮影で緊張して固まってしまうお子様も、外に出れば表情が一変します。

走り回っても、草花に触れても大丈夫。プロのカメラマンが、遊びの中で見せる一瞬の「本物の笑顔」を逃さず捉えます。

入学記念に「未来への一歩」を写す

入学記念撮影（入園・入学・卒園）にもロケーションは最適です。ランドセルを背負って道を歩く姿は、まさにこれからの通学路を予感させる「未来への希望」そのもの。

桜や新緑とのコラボレーションは、スタジオ背景では描けない季節の物語を紡ぎます。

■ニーズに応える「賢い」選択肢

「ロケーションも撮りたいけれど、スタジオの可愛いセットも捨てがたい…」 そんな欲張りな願いも、もちろん叶えます。

私たちは、お客様のライフスタイルやニーズに合わせて柔軟にプランを設計しています。スタジオ撮影とロケーション撮影を組み合わせることで、伝統的なフォーマルさと、トレンディなナチュラルさの両方を一度に残すことが可能です。

また、撮影した全データをダウンロードできるプランをご用意。

撮影翌日からスマホで写真を見返せるスピード感は、SNSでの共有や遠方の家族への報告を大切にする現代のママたちから絶大な支持を得ています。

■「記憶と記録」に残す、私たちの想い

私たち写真工房ぱれっとが提供したいのは、単に綺麗な写真データではありません。

将来、お子様がその写真を見返したときに、「こんなに愛されていたんだ」「楽しかったな」と心が温かくなるような「心の記録」です。

2025年、七五三と入学記念は、スタジオの壁を越えて。

風と光を味方につけた、世界に一枚だけのロケーションフォトを体験してください。

会社概要と店舗情報

有限会社三景スタジオは、フォトスタジオ運営事業と衣装レンタル事業を展開し、お客様の特別な瞬間を形にするお手伝いをしています。

＜会社概要＞

会社名：有限会社三景スタジオ

代表取締役：大西康弘

事業内容：フォトスタジオ運営事業（子供、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）、衣装レンタル事業

＜店舗情報＞

写真工房ぱれっと サッポロファクトリー店

北海道札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリーえんとつ広場1F

011-207-4466

Palette+plus 札幌東店

北海道札幌市東区北18条東16丁目1-3

011-788-8068

Palette+plus 札幌西岡店

北海道札幌市豊平区西岡3条7丁目219

011-807-4343

写真工房ぱれっと 旭川店

北海道旭川市永山3条5丁目1-4

0166-73-8485

写真工房ぱれっと帯広店

北海道帯広市西17条南3丁目43-15

0155-67-8008

写真工房ぱれっと函館北斗店

北海道北斗市七重浜4丁目44-1イオン上磯店内

0138-49-5116

営業時間や定休日、その他詳細は各店舗までお問い合わせください。

【アライアンスパートナー募集】

「写真工房ぱれっと」は、共に盛り上げてくださるパートナー企業様を募集しています。ご興味をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。

担当者 : デザイン部 森田

連絡先 : design@sankeistudio.co.jp