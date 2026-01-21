トライアンフから2026年モデルのTRIDENT 660とTIGER SPORT 660が大幅アップデートで登場!!

トライアンフモーターサイクルズジャパン株式会社

トライアンフモーターサイクルズジャパン株式会社（本社：東京都港区海岸 代表取締役社長:大貫陽介）は、2026年1月20日（火）、大型バイクの登竜門としても人気のモデルTrident 660とTiger Sport 660に過去最大級のアップデートを施し新たなステージへと引き上げた両モデルを発表いたします。

左：Tiger Sport 660、右：Trident 660

● 高性能化された、最高出力95PS/最大トルク68Nmを発揮する 660cc 3気筒エンジン

● 両モデルとも新デザインとグラフィックを採用、Tiger Sport 660は大型フューエルタンクを装備

● シャシーを改良し、両モデルとも乗り心地と走行性能を向上。さらにTrident 660には新型のSHOWA製RSUを採用

トライアンフは日常から週末ツーリングなどのロードユースを中心とする660ccモデルに、大幅なアップデート施したTrident 660とTiger Sport 660を発表しました。

両モデルともにこれまでで最も大きな進化を遂げ、Trident 660はより一層スポーティなバイクの選択肢に、Tiger Sport 660はマルチなキャラクターと走りをさらに磨き上げ、ツーリング性能も向上しています。

今回のアップデートの中核をなすのはエンジンの大幅な進化です。両モデルには高性能化された 660ccトリプルエンジンを新たに搭載し、最高出力95PS、最大トルク68Nmを発揮します。

このパワーアップにより、Trident 660はミドルクラス・ロードスターの頂点に立つ存在へと進化。一方Tiger Sport 660は新たなパフォーマンスに加えてツーリング性能も強化され、より遠くまで走りたいライダーの期待に応えながら、究極のミドルクラス・オールラウンダーとしてのポジションを確立します。

アップデートはエンジンにとどまりません。Trident 660には、新しいボディワークと彫りの深いフューエルタンクを採用し、よりマッシブで力強いスタンスを獲得。引き締まったロードスターとしてのキャラクターを一層際立たせています。一方Tiger Sport 660には18.6リットルの大容量フューエルタンクを新たに採用。さらに、アップデートされたラジエーターカウルを含む新しいボディワークにより、航続距離と長距離走行時の防風・防候性能を向上させています。

Trident 660：新デザインのタンクTiger Sport 660：新デザインのタンク

両モデルは、俊敏でライダーに安心感をもたらすハンドリング特性を継承しつつ、シャシーの改良と乗り心地の向上により、その完成度をさらに高めています。Trident 660には調整幅を広げた、新型SHOWA製RSUを採用し走行性能を強化。一方Tiger Sport 660は、扱いやすいエルゴノミクスと低めのシート高を維持し、日常使いからロングツーリングまで快適なライディングを提供します。

Trident 660：SHOWA製RSUTiger Sport 660：快適かつ低めのシート高進化した660ccトリプルエンジン

Trident 660とTiger Sport 660 の両モデルには、660cc 3気筒エンジンを高性能化した最新仕様を搭載。複数のメカニカルな改良と新たなエンジンチューニングにより、さらなる進化を遂げています。最高出力は11,250rpmで95PSを発揮し従来から14PS向上。レブリミットは12,650rpmまで20％引き上げられ、より刺激的な高回転域のパフォーマンスを実現しています。

最大トルクは8,250rpmで68Nmへと向上し、その80％を3,000rpmから約12,000rpmまで幅広い回転域で発生。これにより全域で力強く、柔軟性に富んだ走りを提供します。

この進化により、Trident 660はよりスポーティで没入感の高いライディングを実現。一方Tiger Sport 660は、タンデム走行やフル積載時でも余裕のあるツーリング性能を発揮します。いずれも、扱いやすく親しみやすいパフォーマンスを維持しながら、その魅力をさらに高めています。

パフォーマンス向上の大きな鍵となるのが、エンジンハードウェアへの大幅な改良です。従来のシングルスロットルボディから、各シリンダー専用の44mm独立スロットルボディを3基採用する構成へと刷新しました。このアップデートにより、トライアンフならではの3気筒エンジンのスポーティな特性がさらに際立ち、力強い低回転トルクに加え、中回転域から高回転域にかけてのパワーをより一層強化。これらの変更は新たなチューニングと相まって、全回転域においてより鋭いレスポンスとキャラクター豊かなライディング体験をライダーにもたらします。

さらなるパフォーマンスとレスポンス向上のため、エンジンには前方配置の大容量エアボックスを新たに採用。吸気効率を高めるとともに、より高揚感のある吸気音を実現しています。また、シリンダーヘッドも再設計され、大径化されたエキゾーストバルブとハイリフト化されたカムプロファイルにより、燃焼効率とパワーデリバリーを最適化。さらに、向上したパフォーマンスに対応するため、大型化・再配置されたラジエーターとファンを備える新しい冷却システムを採用。過酷なライディングシーンにおいても、安定した温度管理を可能にしています。

パフォーマンス向上は、主要コンポーネントの改良によってさらに完成度を高めています。エキゾーストシステムには、新設計の3-into-1ヘッダーを採用し、改良された触媒とアンダースラング（下方配置）サイレンサーを組み合わせることで、効率性の向上とともに、3気筒エンジンならではの印象的なサウンドを実現しています。

6速ギアボックスには、新設計のインプット／アウトプットシャフトを採用し、ギア比および最終減速比を見直し。さらに、Triumph Shift Assistを再キャリブレーションすることで、よりスムーズで正確なシフトチェンジを実現しています。加えて、新たに採用されたスリップ＆アシストクラッチによりレバー操作力を低減し、日常走行からロングツーリングまで、扱いやすさとコントロール性を一層高めています。

TRIDENT 660 ― 三気筒が生みだすスリル

新型Trident 660は、刺激的なパフォーマンス、俊敏なハンドリング、ライダー志向の先進テクノロジー、そして力強く個性的なスタイリングを高いコストパフォーマンスとともに実現。クラスをリードする低い所有コストでトライアンフ・ファミリーへの理想的なエントリーモデルとなっています。

マッシブな存在感と上質なフィニッシュ

2026年モデルのTrident 660には、新たなボディワークとスタイリングアップデートを採用し、引き締まったよりマッシブな佇まいを実現しています。再設計されたワイドなフューエルタンクには、彫りの深いニーグリップ形状を採用。さらに、ライダー用とパッセンジャー用を分けた新設計の分割式シートを装備し、ソロライディング向けにはアクセサリーとしてシートカウルも用意されています。また、アップデートされたヘッドライトマウントと新型ヘッドライトが、フロントフェイスの存在感を一層強調。カラーコーディネートされたフライスクリーンやバーエンドミラーなどのアクセサリーを組み合わせることで、ライダーは自分好みのスタイルへとさらにパーソナライズすることが可能です。

細部に至るまで徹底したこだわりが貫かれており、ハンドルバークランプやフューエルキャップ、さらにはヘッドライトやテールライトに至るまで、さりげなく配されたトライアンフのブランディングが上質感を演出しています。また、ケーブルやホース類はスマートに隠され、クリーンでプレミアムな仕上がりを実現しています。

コズミックイエローとストーングレーの2色をプレミアムカラーとして設定し、スタンダードカラーにはスノードニアホワイトを用意。いずれのカラーも、Tridentのモダン・ロードスターとしてのアイデンティティを際立たせる、特徴的なグラフィックが施されています。

刷新されたフレーム＆プレミアムサスペンション

俊敏でライダーに安心感をもたらすハンドリング特性を継承しつつ、2026年モデルではシャシーをアップデート。改良されたフレームに加え、プリロードおよびリバウンド調整機構を備えた新型SHOWA製リアサスペンションユニットを採用。フロントにはSHOWA製41mm倒立ビッグピストンフォークを装備し、120mmのストローク量を確保しています。リアの新RSUは130mmのストロークと高い調整幅を備え、ライダーはセットアップを自分好みに追い込み、よりスポーティなロードスターライディングを楽しむことができます。

軽量なキャストアルミホイールとMichelin Road 5タイヤの組み合わせにより、あらゆるコンディションで優れたグリップ力と的確なフィードバックを実現。また、310mm径のツインディスクに Nissin製2ピストンキャリパーを組み合わせ、力強く予測しやすいブレーキング性能を発揮します。さらに、ステンレスメッシュブレーキラインとスパン調整式ブレーキレバーにより、一貫した操作感と高いコントロール性を確保しています。

自然なエルゴノミクス設計により、Trident 660はあらゆるスピード域で扱いやすさを発揮します。810mmの低いシート高とスリムなスタンドオーバーにより、低速時の取り回しもスムーズ。さらに2026年モデルではよりワイドなハンドルバーを新たに採用し、操作時のテコ効果と快適性を高めています。これらのアップデートは195kgという軽量な車両重量と相まって、ライダーからの高い信頼性と俊敏性を誇るTridentの評価をさらに確かなものにしています。

コネクティビティと利便性を標準装備

Trident 660には、安全性、利便性、そしてコネクティビティを高めるための、ライダー志向の先進テクノロジーを包括的に搭載しています。ライド・バイ・ワイヤ・スロットルの採用により、Sport／Road／Rainの3つのライディングモードを設定。各モードは、走行シーンに応じてスロットルレスポンス、ABS、トラクションコントロールの制御を最適化します。

6軸IMUを搭載し、最適化コーナリングABSおよび 切り替え可能な最適化コーナリング・トラクションコントロールを実現。あらゆるバンク角において高い安心感とコントロール性を提供し、どのような路面状況でもライダーの自信を高めます。また、Triumph Shift Assistによりクラッチ操作不要のアップ／ダウンシフトが可能、さらにクルーズコントロールも標準装備。ロングライドでの快適性を一層向上させています。

メーターは、カラ―TFTディスプレイとLCDスクリーンの組み合わせ構成を採用し、視認性に優れた分かりやすい情報表示を実現しています。MyTriumphコネクティビティを標準装備し、ターンbyターンナビゲーション、音楽操作、通話コントロールが可能です。また、新デザインのDRL一体型ヘッドライトを含むフルLED灯火類により、優れた被視認性と、ひと目でトライアンフと分かる個性的なルックスを両立しています。

TIGER SPORT 660 ― 冒険は、さらに広がる

新型Tiger Sport 660は、進化したパフォーマンス、俊敏なハンドリング、強化されたツーリング性能、そしてライダー志向の先進テクノロジーを高いコストパフォーマンスとともに実現。クラスをリードする低い所有コストと相まって究極のミドルクラス・オールラウンダーとしての地位を確固たるものにしています。

クラス最高レベルを誇るトリプルのアドバンテージ

このクラスで唯一の3気筒エンジンを搭載するTiger Sport 660は、もともと低回転トルク、中回転域、そして高回転域までをバランス良く兼ね備えた、クラスをリードする日常性能を誇っています。

進化した660ccトリプルエンジンの採用により11,250rpmで最高出力95PS（従来より＋14PS）、8,250rpmで最大トルク68Nmを発揮。さらにそのトルクの80％を3,000rpmから約12,000rpmまで幅広い回転域で発生。どの回転域でも力強く柔軟なパフォーマンスと直感的なスロットルレスポンスを提供し、タンデム走行やフル積載でのツーリングにおいても理想的な走りを実現します。

Trident 660と同様に、このパフォーマンス向上はエンジンハードウェアへの大幅な改良によって実現されています。各シリンダー専用の44mm独立スロットルボディを3基採用したほか、大容量エアボックス、改良されたシリンダーヘッド、そして新たなエンジンチューニングを導入し、レブリミットは12,650rpmまで20％引き上げられ、Tiger Sport 660はさらに刺激的な高回転域のパフォーマンスを獲得。一方で、日常使いにおける扱いやすさを支えるスムーズでリニアなパワーデリバリーはしっかりと維持されています。

3気筒ならではの印象的なサウンドは健在。新たに採用された独立スロットルボディと新設計のインダクションシステムにより、その魅力はさらに磨き上げられ、コンパクトなアンダースラングサイレンサーがこれを引き立てます。また、3-into-1ヘッダーと改良された触媒を備える新設計のエキゾーストシステムにより、最新の環境基準に適合しながらも、キャラクターを損なうことのないサウンドとフィーリングを実現しています。

6速ギアボックスにはアップデートされたシャフト類と見直されたギア比を採用し、さらにTriumph Shift Assistもアップデート。より素早くスムーズなシフトチェンジを実現しています。またスリップ＆アシストクラッチ によりレバー操作力を低減し、コントロール性を向上。都市部での走行からロングディスタンスのツーリングまで、Tiger Sport 660を理想的な1台に仕上げています。

冒険を引き立てる、進化した存在感

18.6リットルの大容量フューエルタンクにより、より長距離のアドベンチャーにも対応する航続性能を確保。また、可動式ウインドスクリーンは片手で簡単に調整でき、1,312mmから1,395mm まで高さを変更することが可能です。さらに、ヒーテッドグリップやハンドガードなどのアクセサリーを装着することで、過酷なコンディション下でも快適性を一層高めることができます。

個性的なデザインは、随所に施されたさりげないトライアンフのブランディングと、上質なディテールによって完成度を高めています。プレミアムカラーとして、ドラマティックなインターステラーブルー×ミネラルグレー、またはシルバーアイス×インテンスオレンジ を設定。スタンダードカラーには ピュアホワイト を用意しています。

スポーツ性能とツーリング性能の進化

Tiger Sport 660はフロントにはSHOWA製セパレートファンクション倒立フォークを装備し、150mmのストローク量を確保。リアには150mm のストロークを備えるSHOWA製モノショックRSUを採用。リモートプリロード調整機構により、タンデム走行やフル積載時でも素早くセッティングを変更することが可能です。

車両重量211kgの軽快なバランスに、軽量キャストアルミホイールとMichelin Road 5タイヤを組み合わせることで、あらゆるコンディションにおいて優れたグリップ力と高い安心感を提供します。また、310mm径ツインディスクにNissin製キャリパーを組み合わせ、力強く予測しやすいブレーキング性能を実現。ステンレスメッシュブレーキラインとスパン調整式ブレーキレバーが、一貫した操作感を支えます。

アップライトなライディングポジションと835mmの低めのシート高により、高い安心感を提供。

また、ゆとりあるエルゴノミクス設計と一体型のパッセンジャーシートにより、ライダーと同乗者の双方に快適性をもたらします。アクセサリーとして、シート高を810mmまで下げるデュアル・ローシートや、長距離走行での快適性を高めるデュアル・コンフォートシートも用意されています。

あらゆる走行環境に対応するテクノロジー

安全性・利便性・コネクティビティを高めるライダー志向の先進テクノロジーを標準装備。ライド・バイ・ワイヤ・スロットルの採用により、Sport／Road／Rainの3つのライディングモードを設定し、それぞれの走行状況に応じてスロットルレスポンス、ABS、トラクションコントロールの制御を最適化します。

6軸IMUを搭載し、最適化コーナリングABSおよび 切り替え可能な最適化コーナリング・トラクションコントロールを実現。あらゆるバンク角において高い安心感とコントロール性を提供します。また、Triumph Shift Assistによりクラッチ操作不要のアップ／ダウンシフトが可能となり、ワンタッチ操作のクルーズコントロールを標準装備。ロングライドでの疲労軽減に貢献します。

メーターは、カラーTFTディスプレイとLCDスクリーンの組み合わせで、視認性に優れた分かりやすい情報表示を実現しています。またMyTriumphコネクティビティを標準装備し、ターンバイターンナビゲーション、音楽操作、通話コントロールが可能です。さらに新デザインのDRL一体型ヘッドライトを含むフルLED灯火類により、優れた被視認性と、ひと目で印象に残る個性的なルックスを両立しています。

高い価値を、そのまま走りへ

Trident 660と Tiger Sport 660は、卓越したバリューとクラスをリードする12ヶ月/16,000kmのメンテナンスインターバル、カテゴリー最短レベルの作業時間、そして競争力のある部品価格によりライダーが整備工場にいる時間を減らし、より多くの時間を走りに費やすことができます。

すべての車両には、走行距離無制限の2年間保証が付帯。車両本体はもちろん、同時に購入したトライアンフ純正アクセサリーも保証対象となります。

「Trident 660」および「Tiger Sport 660」は全国のトライアンフの正規販売店にて予約注文可能です。店頭での販売（納車）は、「Trident 660」「Tiger Sport 660」ともに2026年3月中旬以降を予定しています。

詳細およびお近くの正規販売店情報については、triumphmotorcycles.co.jp(https://www.triumphmotorcycles.jp/)をご覧ください

▼Trident 660カラーと価格

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/31383/table/499_1_7d73f8c57bb565d93db0c75cefab2021.jpg?v=202601220951 ]

▼主要諸元

▼Tiger Sport 660カラーと価格

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/31383/table/499_2_3dd72116b7f7334b364559c9ee4a8633.jpg?v=202601220951 ]

▼主要諸元