TVアニメ『WIND BREAKER』より、数量限定のアート作品が登場！

グッズとしてのアート専門店「ART MERCH JAPAN（アートマーチジャパン）」より、TVアニメ『WIND BREAKER』のアート作品が発売されます。

販売は2026年1月21日（水）20:00より、ART MERCH JAPANの公式オンラインストアにてスタートいたします。

今すぐ見る！ :https://artmerch.jp/products/wind-breakerhttps://artmerch.jp/products/wind-breaker

■オンラインストア「ART MERCH JAPAN」

https://artmerch.jp/products/wind-breaker

メインビジュアルを使用した、特別なアート作品が登場

金属板へ直接印刷を施すメタルキャンバスコレクションに、『WIND BREAKER』が登場。



メインビジュアル等の素材を使用した特別なアート作品をお届けします。

モダンで飾りやすい、インテリアとしてのアート

メタルキャンバスは、ラグジュアリーで洗練されたインテリアとしても映えるデザイン。

アルミ製のフレームによりシャープで飾りやすい仕上がりとなっています。

お部屋のテイストを選ばず、気軽に取り入れていただけるアートです。

スタンド付きで、飾り方も自由自在

A4サイズの裏面にはスタンド機能を備えており、壁掛けだけでなく棚やデスクに立て掛けて飾ることも可能です。

数量限定。再販なしの特別なアート

TVアニメ『WIND BREAKER』のアート作品は、各デザイン数量限定。

A4：100枚限定

A3：30枚限定

ファンの皆さまにとって、特別な1枚との出会いとなれば幸いです。

※完売後の再販は予定しておりません。あらかじめご了承ください。

Xにてプレゼント企画も開催中！

抽選で3名様にいずれかのA4サイズをプレゼント！



以下のURLより是非ご参加ください。

詳細：https://x.com/ART_MERCH_JAPAN

TVアニメ『WIND BREAKER』メタルキャンバス

■初回受注期間

2026年1月21日（水） - 2026年2月4日（水） 23:59まで

■サイズ（フレーム込）

A4：231mm × 318mm / 約480g

A3：318mm × 441mm / 約710g

■販売価格

A4：税込9,900円

A3：税込19,800円

■販売ページ

https://artmerch.jp/products/wind-breaker

(C)にいさとる・講談社／WIND BREAKER Project

ART MERCH JAPAN［アートマーチジャパン］

“推しをお部屋に！”

キャラクター・アーティストグッズを、アート作品としてお届けする専門店です。

金属印刷による「メタルキャンバス」など、日常の空間に自然と馴染む、上質なアートグッズを展開しています。

■オンラインストア

https://artmerch.jp/

■最新情報はSNSにて配信中

X：https://x.com/ART_MERCH_JAPAN

Instagram：https://www.instagram.com/art_merch_japan