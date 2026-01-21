TVアニメ『WIND BREAKER』より、数量限定のアート作品が登場！

株式会社WINRY


グッズとしてのアート専門店「ART MERCH JAPAN（アートマーチジャパン）」より、TVアニメ『WIND BREAKER』のアート作品が発売されます。



販売は2026年1月21日（水）20:00より、ART MERCH JAPANの公式オンラインストアにてスタートいたします。



今すぐ見る！ :
https://artmerch.jp/products/wind-breaker
■オンラインストア「ART MERCH JAPAN」


メインビジュアルを使用した、特別なアート作品が登場

金属板へ直接印刷を施すメタルキャンバスコレクションに、『WIND BREAKER』が登場。



メインビジュアル等の素材を使用した特別なアート作品をお届けします。






モダンで飾りやすい、インテリアとしてのアート

メタルキャンバスは、ラグジュアリーで洗練されたインテリアとしても映えるデザイン。



アルミ製のフレームによりシャープで飾りやすい仕上がりとなっています。



お部屋のテイストを選ばず、気軽に取り入れていただけるアートです。




スタンド付きで、飾り方も自由自在

A4サイズの裏面にはスタンド機能を備えており、壁掛けだけでなく棚やデスクに立て掛けて飾ることも可能です。




数量限定。再販なしの特別なアート

TVアニメ『WIND BREAKER』のアート作品は、各デザイン数量限定。



A4：100枚限定


A3：30枚限定



ファンの皆さまにとって、特別な1枚との出会いとなれば幸いです。



※完売後の再販は予定しておりません。あらかじめご了承ください。


Xにてプレゼント企画も開催中！

抽選で3名様にいずれかのA4サイズをプレゼント！

以下のURLより是非ご参加ください。
詳細：https://x.com/ART_MERCH_JAPAN



TVアニメ『WIND BREAKER』メタルキャンバス


■初回受注期間


2026年1月21日（水） - 2026年2月4日（水） 23:59まで



■サイズ（フレーム込）


A4：231mm × 318mm / 約480g
A3：318mm × 441mm / 約710g



■販売価格


A4：税込9,900円
A3：税込19,800円



■販売ページ


https://artmerch.jp/products/wind-breaker



(C)にいさとる・講談社／WIND BREAKER Project


ART MERCH JAPAN［アートマーチジャパン］

“推しをお部屋に！”
キャラクター・アーティストグッズを、アート作品としてお届けする専門店です。
金属印刷による「メタルキャンバス」など、日常の空間に自然と馴染む、上質なアートグッズを展開しています。



■オンラインストア


https://artmerch.jp/



■最新情報はSNSにて配信中


X：https://x.com/ART_MERCH_JAPAN


Instagram：https://www.instagram.com/art_merch_japan