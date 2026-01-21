「自然の理」で建築を解こうと試みる建築家 原田真宏氏が登場 『architects magazine』Vol.47発刊

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社は、建築プロフェッショナルのヒューマンドキュメント誌『architects magazine（アーキテクツマガジン）(https://www.arc-agency.jp/magazine)』Vol.47を発刊いたしました。





『architects magazine』Vol.47のご案内

ヒューマンドキュメント誌ならではの人気連載企画「建築家の肖像」では、建築は自然物のように環境と調和し、理に適った存在であるべきと考える建築家 原田真宏氏にご登場いただき、「自然の論理」と「社会の論理」の間に立ち、ブリッジするような建築を目指す意志と理由を語っていただいております。特集では、「2代目社長の課題」と題し、建設業界で経営者が代わる事業承継時に顕在化する課題「案件選別」「人材育成」「評価制度」「対外的信用」「企業文化」などについて、解決策とともに紹介しております。また、自動車業界の開発経験を経て、引く手あまたの建築設備設計の世界へ転身した株式会社山門設備設計の代表取締役 一柳哲也氏を取り上げているほか、新しい「街づくり」に挑むDeNAの中寺康太郎氏のインタビュー、設計部最前線として加和太建設株式会社、時代に勝つマネジメントを教える建築マネジメント塾主宰の川原秀仁氏と受講生との対談を掲載しております。今号も、建築業界を代表するプロフェッショナルの人生観や課題解決を軸にしながら、建築業界を様々な観点から取り上げて編集しております。ぜひ、ご一読ください。



【コンテンツ】

[建築家の肖像]

原田真宏（MOUNT FUJI ARCHITECTS STUDIO）



［2代目社長の経営課題］

事業承継における具体的な課題は「人」「お金」「取引先」



［新進気鋭］

山門設備設計



［プロデュース部門最前線］

ディー・エヌ・エー



［設計部最前線］

加和太建設



［特別企画］

建築マネジメント塾



［バックナンバーのご案内］

2014年1月20日創刊号～2025年10月20日Vol.46



====================================

発行日／2026年１月20日（火）

判型／変型A4版

編集・発行／株式会社クリーク・アンド・リバー社 『architects magazine』編集部

発行人／黒崎 淳

編集人／島谷洋一郎

編集ディレクション・デザイン／合同会社ArchiTap

発行部数／10,000部

発行日／季刊（１月・４月・７月・10月・予定）

定価／524円（本体価格477円＋消費税）

====================================



本マガジンは季刊にて登録会員や建設会社・設計事務所など建築関連企業の各部署、学校法人、一般事業会社、公的機関などに向けて10,000部を発行するほか、https://www.arc-agency.jp/magazine で誌面やバックナンバーの一部も公開しております。





【architects magazineに関するお問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

『architects magazine』編集部

https://www.arc-agency.jp/contact

【C&R社のアーキテクト・エージェンシー事業について】

C&R社は2013年より、建築業界に特化したエージェンシー事業をスタート。企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、建築業界に携わるプロフェッショナルの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。建築士や設計士など、建築分野のプロフェッショナルの皆さまに向けては転職支援サービス「アーキテクト・エージェンシー」のほか、建築業界の最新情報をお届けする情報サイト「Architect‘s magazine」を展開。また、BIMスペシャリストのコミュニティ「BIMnoba」を運営しております。そのほか、住み手のライフスタイルとオーナーの収益性を兼ね備えた賃貸住宅をプロデュースする「CREATIVE RESIDENCE(R)」や、建築士・工務店と注文住宅を建てたい人の双方をVR空間で結び付けるVR建築展示場「XR EXPO(R)」も展開中です。C&R社建築グループはこれからも、様々な取り組みを通して、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」「クライアントの価値創造への貢献」の実現をめざしてまいります。



＜C&Rグループ主催のイベント・講座＞

▼川原秀仁の建築マネジメント塾 2026年4月生受講者募集（リアル）

https://www.arc-agency.jp/magazine/8387