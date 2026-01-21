『UMAbred』 × TOWER RECORDS CAFEコラボが池袋にて開催決定！

株式会社ジェンコ

人気イラストレーター鷹月ナトが生み出した「UMA」と実際の競走馬がコラボし誕生したグッズブランド『UMAbred』とのコラボカフェが開催決定！

競馬場をコンセプトに装飾された店内で様々な「UMA」たちをイメージしたコラボメニューやオリジナル特典などをお楽しみいただけます

ぜひご来店ください！

■開催情報

2026年1月22日(木)～2月16日(月)

・営業時間：10:30～21:00 (80分制)

・テイクアウトのみのご利用時間／12:30～20:00

１. 10:30～11:50 (集合時間／10:15)

２. 12:20～13:40 (集合時間／12:05)

３. 14:10～15:30 (集合時間／13:55)

４. 16:00～17:20 (集合時間／15:45)

５. 17:50～19:10 (集合時間／17:35)

６. 19:40～21:00 (集合時間／19:25)

・店舗住所

東京都豊島区南池袋2-22-1 第三高村ビル 1F

・集合場所

カフェ入り口前

※券面に記載の座席番号順(B01～)にご整列をお願いいたします。

・集合時間

各回開始15分前

・店舗X

https://x.com/TRC_Ikebukuro

・店舗HP

https://tower.jp/restaurants/cafe/ikebukuro

＜カフェ店内のご利用に関して＞

※券面に記載の座席番号順に入場前の整列／メニューのご注文／入場／グッズ購入を受付いたします。

※コラボメニューは店内のみでの提供となります(テイクアウト商品を除く)。

※天災や災害、トラブル等により、内容の変更または中止となる場合がございます。

※当記載内容は予告なく変更・追加される場合がございます。あらかじめご了承ください。

■コラボメニュー

グラスワンダーアパパネ・アカイトリノムスメハヤヤッコオルフェーヴルイクイノックスドリームジャーニーアーモンドアイグランアレグリアジェンティルドンナハヤヤッコ

※前期・後期で共通のメニューラインナップとなります。

※価格は全て税込です。

※画像はイメージです。食器を含め、実際とは異なる場合がございます。

※ご注文いただいたメニューがすべて揃うまでにお時間がかかる場合がございます。また、調理工程によりご提供の順番が前後する場合もございますので、あらかじめご了承ください。

※タワーレコードカフェでは混雑緩和のため、テーブルごとでの一括会計をお願いしております。個別会計はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。

※アレルギー対応以外での食材除去はいたしかねます。

＜アレルゲンについて＞

食材などのアレルギーをお持ちのお客様は、ご注文前に必ずカフェ店舗スタッフまでお問い合わせください。なお、お客様の安全を優先し、提供をお断りさせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。

食材につきましては、製造工場でアレルゲンを含む製品と同じ製造ラインを使用している場合や、店舗にて同じ調理器具を使用したり他の食材と同じ冷蔵庫（保管庫）で保管している場合がございます。

ご注文数上限についてFOOD

グラスワンダーのワンダートルティーヤ／税込1,890円

(ウインナー・トルティーヤ生地・コブサラダドレッシング・サニーレタス・トマト・トレビス・イエローパプリカ)

赤い鳥母娘バトンプレート／税込1,890円

(ハンバーグ・スパゲティ・エビトマトクリームソース・ブラックペッパー・シーザーサラダドレッシング・白米・トマトソース・サニーレタス・ミニトマト・エディブルフラワー)

ハヤヤッコの冷ややっこ／税込890円

(絹ごし豆腐・ツナ・しょうゆ・ごま油・おろししょうが・大葉・青ねぎ)

SWEETS

オルフェーヴルの和栗パフェ／税込1,490円

(栗の甘露煮・マロンクリーム・ホイップクリーム・スポンジケーキ・グラノーラ・ココアパウダー・ミント)

イクイノックスのエクレア／税込1,490円

(チョコレートクリーム・チョコレートソース・いちご・マンゴー・チョコレート菓子・ホイップクリーム・エクレア・ミント・モナカ)

DRINK

ドリームジャーニーのラテアート／税込890円

(コーヒーベース・ミルク・可食フィルム)

アーモンドアイラテ／税込890円

(コーヒーベース・アーモンドシロップ・ミルク・アーモンドチョップ・ホイップクリーム)

グランアレグリアのサングリア／税込890円

(ノンアルコールサングリア・ミックスベリー・レモン・ミント)

ジェンティルドンナの貴婦人アイスティー／税込890円

(カシスシロップ・紅茶・ローズマリー・エディブルフラワー)

TAKEOUT

オリジナルテイクアウトボトル／税込980円

(ポップコーン(塩味))

■フード特典

コラボメニューおよびテイクアウトメニューご注文1品につき特典コースター1枚をプレゼント。

※数量に限りがございます。なくなり次第終了となりますので予めご了承ください。

※「ハヤヤッコ」号に関しましてメニュー特典とテイクアウトメニュー特典は同じデザインとなります。

■グッズ

タワーレコード渋谷店でのPOPUPにて販売した音楽コラボグッズだけでなく、本イベント初登場となる新グッズもございます。

▼新グッズアクリルスタンドラゲッジタグアクリルコースター馬券ファイル

・アクリルスタンド(全5種)：各 税込1,540円

ラインナップ：イクイノックス・リバティアイランド・スターズオンアース・ソールオリエンス・ハヤヤッコ

・ラゲッジタグ(全5種)：各 税込1,650円

ラインナップ：イクイノックス・リバティアイランド・スターズオンアース・ソールオリエンス・ハヤヤッコ

・馬券ファイル(全5種)：各 税込1,980円

ラインナップ：イクイノックス・リバティアイランド・ハヤヤッコ・ジェンティルドンナ・オルフェーヴル

・アクリルコースター(全5種)：各 税込770円

ラインナップ：イクイノックス・リバティアイランド・ハヤヤッコ・ジェンティルドンナ・オルフェーヴル

▼既存グッズ音楽コラボ１.音楽コラボ２.フィギュアコレクションVol.1

・楽器コラボアクリルスタンド(全6種)

１.ドゥレッツァ&タスティエーラ：税込1,100円

２.キタサンブラック&マチカネタンホイザ：税込1,100円

３.メロディーレーン&ブローザホーン：税込1,100円

４.エアシャカール&フィエールマン&デルタブルース：税込1,650円

５.ダンスインザムード&ダンスインザダーク&ダンスパートナー：税込1,650円

６.オルフェーヴル&ジェンティルドンナ：税込1,100円

・レコード型アクリルキーホルダー(全14種)：各 税込660円

・クリップマグネット(全7種)：各 税込550円

・缶バッチ(全14種ランダム)：税込440円

・タオルマフラー(全1種)：税込3,300円

・クリアファイル(全1種)：税込880円

・キービジュアルポスター(全1種)：税込1,320円

・馬券ファイル(全1種)：税込1,980円

・キービジュアルトートバック(全1種)：税込3,300円

・フィギュアコレクション Vol.1(全10種)：単品 税込1,100円／BOX 税込11,000円

コラボメニュー・テイクアウトメニュー・店頭販売グッズ購入特典

コラボメニュー・テイクアウトメニュー・店頭販売グッズの購入合計金額3000円ごとにランダムで1枚クリアカード（14種・ランダム）をお渡しします。

馬券を重ねて飾ることが出来るオリジナルデザインとなっております。

※数量に限りがございます。なくなり次第特典は終了となりますので予めご了承願います。

※デザインの指定や、同じデザインが出た場合の交換等はお受けできません。

＜コラボカフェでのグッズ購入に関する注意事項＞

※コラボカフェ店内にてご飲食されたお客様のみお買い求めいただけます。「テイクアウト+グッズ」「グッズのみ」でのご利用はできません。

※TOWER RECORDS CAFEではグッズのご予約・お取り置きは承っておりません。

※TOWER RECORDS CAFEでのグッズの販売は、コラボカフェの開催期間中のみとなります。

※数に限りがございます。なくなり次第終了となる可能性もございますのであらかじめご了承ください。

※グッズは、チケット券面に記載の座席番号順にご購入が可能となります。タイミングにより、ご希望の商品が品切れとなる場合もございますのであらかじめご了承ください。

※グッズの品切れ・再入荷の状況は、開催店舗のXにてお知らせいたします。なお、タイミングによってはお知らせ前に品切れ・再入荷となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

※グッズのご購入はおひとり様につき1回までとさせていただきます。並び直しての再購入やお会計後の追加購入はお受けできかねます。

※ご購入いただいたグッズの数量・サイズ・お釣銭は必ず売場内ですぐにご確認ください。

※カフェ店内および館内でのトレーディング行為は他のお客様のご迷惑となるため、ご遠慮ください。

※ご購入前の開封やサーチ行為はご遠慮ください。

※転売目的でのご購入はご遠慮ください。

※TOWER RECORDS CAFEでの販売方法は在庫状況に応じて変更となる場合がございます。その際は開催店舗のXなどにてお知らせいたします。

池袋店 X：https://x.com/TRC_Ikebukuro

■カフェの予約方法

【 UMAbred × TOWER RECORDS CAFE 】のコラボカフェ予約チケットは、販売開始日時よりチケットぴあにて販売いたします。

※コラボカフェ予約チケットは先着販売につき、座席が満了となり次第販売終了となります。

※コラボカフェのご予約にはチケットぴあへの無料会員登録が必要です。販売開始直後はアクセス集中により繋がりにくくなる場合がございますので、スムーズなお手続きのため、事前にご登録いただくことをおすすめしております。

※事前予約制の際、同時間帯で同一者様でのご利用は一回までとさせていただいております。退店後の再入店はできませんので、あらかじめご了承ください。

▼コラボカフェ予約電子チケット販売ページ

※チケットぴあへ遷移します※

https://t.pia.jp/pia/search_all.do?kw=UMA+bred+cafe

＜電子チケットに関する注意事項＞

※本コラボカフェのご予約は、チケットぴあでのお手続きとなります。

※チケットの発券は電子のみとなります。紙チケットの販売および発券はございません。

※電子チケットの購入には手数料が発生します。お支払方法によって手数料が異なります。くわしくは利用料一覧（チケットぴあ）をご確認ください。

※本コラボカフェのチケットは分配できません。

※購入申込時に登録した入場資格者のみ発券が可能となります。ご購入後、入場資格者の変更はできません。

※チケットぴあに登録した電話番号のスマートフォン端末以外からは、電子チケットをお受け取りいただけません。

※機種変更等で電子チケットの購入時から電話番号が変更となった場合、電子チケットのお受け取りができなくなりますのでご注意ください。

※電子チケットのお受け取りには、「SMSサービス」を契約しているスマートフォン端末が必要です。

※電子チケットはチケットぴあ内のMyチケットからの引き取りとなります。

※電子チケットのご購入にはチケットぴあ会員登録が必要です。

※先着順での販売につきご予約が満了となり次第、受付を終了とさせていただきます。

※購入後のキャンセルや払い戻しはお受けできません。ご利用店舗や日時に間違いのないよう、よくご確認の上お手続きください。

※電子チケットはご予約日時およびご予約店舗のみ有効です。

◆チケットぴあでの各種お手続き、チケットの引き取り方法、手数料の詳細等につきましてはチケットぴあのヘルプをご確認ください。

＜チケットの後日利用不可について＞

ご予約いただきました回の開始時間から30分を過ぎてもご来店がない場合、ご購入のチケットはキャンセル扱いとなり無効とさせていただきます。各種特典のお渡しやお食事クーポンの利用もお受けできかねますのであらかじめご了承ください。

■当日券について

ご利用当日、空席があった場合はカフェ店頭にて当日券を配布いたします。

当日入場についてはご予約がなくても当日券を取得いただくことでご利用できますが、事前予約にてすでに満席となっている場合には当日入場の受付はいたしません。また、当日券はお席が埋まりしだい受付終了となります。あらかじめご了承ください。



当日の空席状況は各店舗のXアカウントにて発信しております。必ず事前にご確認のうえ、店頭までお越しいただきますようお願い申し上げます。



池袋店 X： https://x.com/TRC_Ikebukuro



＜当日券の方の集合時間・場所＞

ご入店時間の15分前までに当日券に記載の集合場所へお集まりください。



※整列場所は店頭にてご案内いたしますので、スタッフの指示に従ってください。

※当日券のお客様はご予約者様の入店完了後、順次ご案内させていただきます。

※当日券には「お食事クーポン」「予約特典：ステッカー」は付属しておりません。あらかじめご了承ください。

※当日券にチケット代金(席料)はかかりません。

■カフェご利用時の注意事項

・本コラボカフェは事前予約制です。

・カフェへのご入店はご予約者様優先でのご案内となります。

・遅れてご入店された際、いかなる場合もご退店時間の延長はいたしかねます。あらかじめご了承ください。



※電子チケット券面に記載の座席番号順に入場前の整列／メニューのご注文／入場／グッズ購入を受付いたします。

※ご予約者様を優先にご案内・ご対応いたしますが、整列状況などにより一般入場(当日券)のお客様と順番が前後する場合がございます。あらかじめご了承ください。



※ご予約時間(入店時間)から30分過ぎてもご来店がない場合はキャンセル扱いとなり、ご入店いただけません。お食事クーポンの利用、グッズのご購入もお受けできかねますのであらかじめご了承ください。また、当日席へのご案内可能時間に関しましても各回の入店時間から30分後までとなります。





＜ご予約＞

・ご予約は各開催日の前々日までとなります。

・お席の指定や変更はお受けできません。あらかじめご了承ください。

・予約電子チケットに記載の店舗以外でのご利用はできませんのでご注意ください。

・ご予約完了後、日時の変更はできません。

・予約電子チケットの再発行はいたしかねます。

・予約電子チケットの譲渡、交換、ならびに営利目的とした転売、ネットオークション等への出品は固くお断りしております。また、これらに関するトラブルにおきまして、当社では一切の責任を負いません。



＜入店～ご利用＞

・必ずおひとり様１品以上のご注文をお願いいたします。

・ご予約席数以上の人数でのご入店はお断りさせていただきます。

・ご予約時間(入店時間)を過ぎてからご入店された場合も時間内でのご利用となり、ご退店時間の延長はできません。

・ご予約時間(入店時間)から30分過ぎてもご来店がない場合はキャンセル扱いとなり、ご入店いただけません。また一般入場(当日券)へのご案内可能時間に関しましても各回の入店時間から30分後までとなります。

・ご予約者様がご不在の場合、同行者様のみでのご入店はできません。

・チケットぴあ予約専用ページ以外でのご予約は承っておりません。

・各券種はご利用人数にかかわらず1枚での発券となります。

・3歳以上のお客様は1席でのご利用となります。3歳未満のお客様につきましても、お席が必要な場合は1席分お取りいただくようお願いいたします。なお、お子様用の椅子のご用意はございませんので、あらかじめご了承ください。

・小学生以下のお客様は、保護者同伴の場合に限りご入店いただけます。その場合、お子様、保護者様いずれも座席のご予約が必要となります。

・お食事は無理のない量をお召し上がりください。

・店内で提供しているメニュー以外の持ち込みや飲食はご遠慮ください。

・店内で提供したメニューは衛生上、お持ち帰りいただくことができません(テイクアウトメニューを除く)。

・メニュー、特典は予告なく終了させていただく場合がございます。

・調理工程やご注文数などにより、フードとスイーツのご提供順が前後する場合や、ドリンクがすべてお揃いになるまでお時間をいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。



＜その他注意事項＞

・店内および館内でのトレーディング行為は、ほかのお客様のご迷惑となるため禁止とさせていただきます。

・タワーレコードカフェでは一括会計をお願いしております。個別会計はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。

・ほかのお客様に迷惑がおよぶ行為を発見した場合は退店いただきます。

・近隣の店舗および住民に迷惑がおよぶ行為があった場合、入店やご利用をお断りいたします。

・天災や災害、トラブル等により開催内容を変更、または中止する場合がございます。

・状況により、営業時間の変更、または休業する場合がございます。

・タワーレコードカフェ各店舗および店舗周辺には駐車場がございません。ご来店の際は公共交通機関をご利用ください。

・当日は事故・混乱防止のため､店舗ではスタッフの指示に従ってください。

・本ページに記載の内容は、変更・追加される場合があります。

■「UMAbred」著作権表記

(C)UMAbred

■鷹月ナト著作権表記

(C)鷹月ナト

■関連情報

公式サイト：https://umabred.jp/

UMAbred公式X：@umabred

ジェンコトイ公式X：@genco_capsule

鷹月ナト公式X：@getuyoubi5

UMA公式X： @UMAmochi2020