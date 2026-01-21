「ふるさと東京応援祭 ご当地グルメあったか鍋 VS 旨だしおでんin上野2026」開催のお知らせ

冬の寒さを吹き飛ばす熱いバトルが再び！


東京の冬を熱くする食の祭典「ふるさと東京応援祭 ご当地グルメ あったか鍋 VS 旨だしおでんin上野2026」が、2026年2月20日（金）から3月1日（日）の10日間、上野恩賜公園・不忍池にて開催されます。GWで大盛況だった「ギョーザVSからあげフェス」の熱気を引き継ぎ、今回は冬の定番「あったか鍋」と「旨だしおでん」の究極の対決が実現！


GWで大人気を博した「ギョーザVSからあげ」の熱戦が、冬は「あったか鍋 VS 旨だしおでん」としてスケールアップ！全国各地の厳選食材を使った濃厚な博多もつ鍋・深谷ねぎ鶏鍋・ちゃんこ鍋などのあったか鍋と、丁寧に焚いた出汁が自慢の札幌味噌おでん・どさんここぶ出しおでんなどの旨だしおでんが一堂に会します。鍋派もおでん派も、さらには熱燗など温かいお酒派も、誰もが満足できる多彩なご当地メニューが勢ぞろい！冬の冷たい空気の中、家族や友人と食のバトルを楽しみながら、野外ステージでの音楽ライブやパフォーマンス（詳細はLive詳細ページ参照）もお楽しみいただけます。







【イベント概要】


●イベント名　ふるさと東京応援祭　ご当地グルメあったか鍋 VS 旨だしおでんin上野2026


●会場　　　　上野恩賜公園 不忍池・野外ステージ（東京都台東区上野公園2-10）


●日程　　　　2026年2月20日（金）～3月1日（日） 　　　　　　


●時間　　　　平日12:00～19:00（予定）土日祝11:00～19:00（予定）


※liveエリアの詳細は詳細ページより確認ください


●料金　　　　飲食エリア無料（飲食代・特典会は有料）liveエリア有料（予定）


（詳細はHPをご確認ください）


●主催　　　　ふるさと東京応援祭実行委員会（主幹：株式会社グッドチョイスエンタテインメント）


●後援　　　　台東区（予定）


●協力　　　　株式会社ニコ


●出店予定数　20店舗（フード、ドリンク、デザート合計）


●来場予想　　　2万人以上※悪天候や天変地異などによるイベント中止時の集客減要素は考慮しておりません。



おでん






お鍋







スイーツ





　　　　　　　　　　　　　　　