『KAWAII LAB. BEST ALBUM』より、カワラボ4グループによるユニットTEAM KAWAII LAB.楽曲「CHU CHU CHU研究中！」ライブ映像公開！ 店舗購入特典絵柄も解禁
2026年2月11日（水・祝）発売の『KAWAII LAB. BEST ALBUM』より、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETの4グループによるスペシャルユニットTEAM KAWAII LAB.の楽曲「CHU CHU CHU研究中！」のライブ映像が本日公開された。さらに、ベストアルバムの店舗購入特典の絵柄が解禁となった。
カワラボ盤 ジャケット
各グループの代表曲や、スペシャルユニットTEAM KAWAII LAB.の楽曲が収録されている『KAWAII LAB. BEST ALBUM』。初の合同楽曲となる「CHU CHU CHU研究中！」は各グループの代表曲のエッセンスが散りばめられ、遊び心ときらめきが重なり合うポップチューンとなっている。今回は、2025年12月12日・13日にKアリーナ横浜にて開催された「KAWAII LAB. SESSION」にて楽曲を初披露した際の映像が公開となった。それぞれのグループの魅力がミックスされたTEAM KAWAII LAB.が創り出す“KAWAII”をぜひチェックしてみてほしい。
【ライブ映像】TEAM KAWAII LAB.「CHU CHU CHU研究中！」
URL：https://youtu.be/3P53bLQ3g0k
また、『KAWAII LAB. BEST ALBUM』の店舗購入特典の絵柄が解禁された。対象店舗はメンバーカラー別となっており、ベストアルバムを購入するとブロマイドやクリアファイルがプレゼントされる。特典は数に限りがあるので、早めのご予約を。
KAWAII LAB.は、プロジェクト発足4周年を記念したイベント「KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE」を2月11日（水・祝）よりKアリーナ横浜にて5日間、3月7日（土）より神戸ワールド記念ホールにて2日間開催する。
＜楽曲リリース概要＞
TEAM KAWAII LAB.「CHU CHU CHU研究中！」
配信URL：https://kawaii-lab.lnk.to/KENKYU-CHU
＜アルバムリリース情報＞
『KAWAII LAB. BEST ALBUM』
発売日：2026年2月11日（水・祝）
予約はこちら：https://lnk.to/KWL_BEST-ALBUM
配信URL（preadd/presave）：https://kawaii-lab.lnk.to/KAWAII_LAB.BEST_ALBUM
■初回限定盤 KWL_10001～10002
CD＋Blu-ray＋トレカ 8,800円（税込）
トレカ 初回ver. 全33種（各グループ集合1種、各メンバー1種）より2枚封入
■FRUITS ZIPPER盤 / CANDY TUNE盤 / SWEET STEADY盤 / CUTIE STREET盤 KWL_10003～10006
CD＋トレカ 3,500円（税込）
トレカ FRUITS ZIPPER / CANDY TUNE / SWEET STEADY ver. 全8種（集合1種、各メンバー1種）より1枚封入
トレカ CUTIE STREET ver. 全9種（集合1種、各メンバー1種）より1枚封入
■カワラボ盤 KWL_10007
CD＋トレカ 3,300円（税込）
トレカ カワラボver. 全33種（各グループ集合1種、各メンバー1種）より1枚封入
初回限定盤
FRUITS ZIPPER盤
CANDY TUNE盤
SWEET STEADY盤
CUTIE STREET盤
カワラボ盤
収録曲：
01 CHU CHU CHU研究中！ / TEAM KAWAII LAB.
02 かわいいだけじゃだめですか？ / CUTIE STREET
03 ぱじゃまぱーてぃー！ / SWEET STEADY
04 倍倍FIGHT! / CANDY TUNE
05 わたしの一番かわいいところ / FRTUIS ZIPPER
06 もっと、キラッと / MORE STAR
07 ひたむきシンデレラ！ / CUTIE STREET
08 Call me,Tell me / SWEET STEADY
09 キス・ミー・パティシエ / CANDY TUNE
10 NEW KAWAII / FRUITS ZIPPER
11 わたしの進路が決まったら 2026 / KAWAII LAB. MATES
12 ハロハロミライ / CUTIE STREET
13 ダイヤモンドデイズ / SWEET STEADY
14 必殺あざとポーズ / CANDY TUNE
15 完璧主義で★︎ / FRUITS ZIPPER
16 カワラボとばびゅーん！ / TEAM KAWAII LAB.
＜コラボカフェ情報＞
KAWAII LAB. × TOWER RECORDS CAFE
開催期間：
渋谷店 2026年2月5日（木）～3月8日（日）
名古屋栄スカイル店 2026年2月5日（木）～3月8日（日）
大阪ステーションシティ店 2026年2月5日（木）～3月8日（日）
福岡店 2026年2月5日（木）～3月8日（日）
※詳細は後日発表
＜イベント概要＞
KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE ～KAWAII LAB. SESSION vol.19～
日時：2026年2月11日（水・祝）開場 15:00 / 開演 17:00
会場：Kアリーナ横浜
出演：FRUITS ZIPPER / CANDY TUNE / SWEET STEADY / CUTIE STREET / MORE STAR / KAWAII LAB. MATES / KAWAII LAB. SOUTH
KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE ～FRUITS ZIPPER～
日時：2026年2月12日（木）開場 16:00 / 開演 18:00
会場：Kアリーナ横浜
出演：FRUITS ZIPPER
KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE ～CANDY TUNE～
日時：2026年2月13日（金）開場 16:00 / 開演 18:00
会場：Kアリーナ横浜
出演：CANDY TUNE
KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE ～KAWAII LAB. SESSION vol.20～
日時：2026年2月14日（土）開場 14:00 / 開演 16:00
会場：Kアリーナ横浜
出演：FRUITS ZIPPER / CANDY TUNE / SWEET STEADY / CUTIE STREET / MORE STAR / KAWAII LAB. MATES / KAWAII LAB. SOUTH
KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE ～CUTIE STREET～
日時：2026年2月15日（日）開場 14:00 / 開演 16:00
会場：Kアリーナ横浜
出演：CUTIE STREET
KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE KAWAII LAB. SESSION in 神戸 Day1
日時：2026年3月7日（土）開場 15:30 / 開演 17:00
会場：神戸ワールド記念ホール
出演：CANDY TUNE / SWEET STEADY / MORE STAR（OA）
KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE KAWAII LAB. SESSION in 神戸 Day2
日時：2026年3月8日（日）開場 13:30 / 開演 15:00
会場：神戸ワールド記念ホール
出演：FRUITS ZIPPER / CUTIE STREET / MORE STAR（OA）
チケット：https://w.pia.jp/t/kawaiilab-4th-speciallive/
詳細：https://kawaiilab.asobisystem.com/