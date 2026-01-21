2026/1/24(土)14:00から、SHOW-WA / MATSURI 出演ライブイベントをニコ生で独占生中継決定！
SHOW-WA ＆ MATSURIが滋賀に集結！
『SHIGA BEAT CRUISIN’ 2026 presented by DMMオンクレ』ニコニコ生放送で独占生中継が決定！
～人気急上昇中の2組による熱狂のステージを、1月24日(土)14時から全編配信～
「ニコニコ生放送」にて、2026年1月24日（土）に近江八幡市文化会館大ホール（滋賀県）で開催される音楽イベント『SHIGA BEAT CRUISIN’ 2026 presented by DMMオンクレ』を独占生中継することをお知らせいたします。
「昭和歌謡・昭和ポップスを現代に」というコンセプトで生まれた、秋元康プロデュースグループ SHOW-WA＆MATSURI。
幅広い世代から支持を集める彼らの最新パフォーマンスを、会場からリアルタイムでお届けします。
■配信概要
本公演は2部構成となっており、それぞれのライブを全編配信いたします。
番組名： SHOW-WA ＆ MATSURI 出演「SHIGA BEAT CRUISIN’ 2026 presented by DMMオンクレ」ニコ生独占生中継
放送日時： 2026年1月24日（土）14:00開始
視聴URL： https://live.nicovideo.jp/watch/lv349645413
出演： SHOW-WA、MATSURI
■ タイムスケジュール
【第1部】14:00～： SHOW-WA 出演
【第2部】17:45～： MATSURI 出演
※放送時間は当日の進行状況により前後する可能性がございます。
■ ご視聴について
各公演の後半部分は「ニコニコプレミアム会員限定視聴」となります。全編を視聴するには、プレミアム会員への登録が必要です。
※本番組は生放送のみの配信となり、タイムシフト（アーカイブ）視聴はございません。
あらかじめご了承をおねがいいたします。