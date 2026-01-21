【不動産投資セミナー開催のお知らせ】空き家×民泊で不動産投資～成功のための3つの秘訣～を大公開！2026年2月7日(土)17：00～/事前予約制/ZOOM実施

株式会社TSUKUBITO

ご挨拶

株式会社TSUKUBITO（所在地：東京都葛飾区、代表取締役：田中浩一）は、全国250店舗のネットワークを持つ空き家活用FC本部の「よくばり売却」を運営しており、各地域で培った事例と市場データをもとに、空き家を民泊へと転用する際の実践的なノウハウを余すことなくお届けいたします。

宿泊事業理念

今までの《大都市民泊》ではなく、新しい《地方民泊》として、宿泊施設そのものが「余暇」「非日常を体験」でき、観光などで寝るためだけの場所ではなく、過ごすための場所を目的にしています。

また、それに合わせて近年社会問題となっている「空き家問題」に“社会課題をビジネスで解決する”という理念のもと、空き家の再生と観光活性化、地域文化の体験、旅行者と地域双方に価値をもたらす民泊運営を目指しています。

「PETのおもてなしがテーマ」

「KIDSが主役がテーマ」

「星を見るサウナがテーマ」

セミナー概要

今回のセミナーでは、

投資家の皆様が「空き家」を確かな収益機会へと変えるための具体的な戦略をご紹介いたします。



特に近年、全国で増え続ける空き家を「収益物件」へと転換する動きが加速しています。

特に民泊活用は、低コストで始められ、観光需要や長期滞在ニーズを取り込める注目の手法です。





～セミナー詳細～

民泊事業の実情

選ばれる民泊の特徴

成功のための3つの秘訣

L安価で物件を仕入れる方法

L差別化・コンセプトの設定

Lリスクを回避する方法

開催日時：2026年2月7日（土)17：00～

📍 会場：オンライン実施

💡 参加費：無料（事前予約制）

予約フォーム：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhAHpzadrO9iGAh5FVGbXdXy5zfjXHvlytlQVlmZiqR11_9Q/viewform?usp=dialog(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhAHpzadrO9iGAh5FVGbXdXy5zfjXHvlytlQVlmZiqR11_9Q/viewform?usp=dialog)

単なる理論や一般論ではなく、現場で積み上げてきた事例、

苦難から得た知見を共有できるのは、全国規模で運営するTSUKUBITOだからです。

「空き家」を投資チャンスに変えるこの機会、ぜひご参加ください。

企業情報

会社名 ： 株式会社TSUKUBITO

会社URL ：https://tsukubito.com/

代表者 ： 代表取締役 田中 浩一

所在地 ：東京都葛飾区高砂5-41-3

事業内容 ：空き家・中古物件再生事業/代理店運営事業

広告・WEBマーケティング/サービス企画・デザイン