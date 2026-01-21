撮影なしで“売れる商品画像”は作れるのか？｜無料オンラインセミナー開催決定

株式会社antiqua

アパレルECの現場で深刻化する撮影課題に対し、撮影なしで“売れる商品画像”を作る方法を公開する
無料オンラインセミナーを、2026年1月23日（金）・26（月）・28（水）の3日間限定開催いたします。


本講義では、
アパレルECの現場で実際に売上につながったModa AI画像生成の使い方をもとに、実践プロンプト例・画像改善プロセス・売上実例を解説します。




https://docs.google.com/forms/d/1uL2_r68LpnWomih9xR1B6luSZbn-z-M9zYuSPeEySUE/edit?usp=drive_web&oui%E2%80%A6
https://antiqua.ai/

アパレルEC現場の深刻な撮影課題『撮影コストVSクオリティ』


アパレルECを中心に、
「撮影コストが高い」「モデル撮影が回らない」「時間がない」「人手不足」
など安いコストだと撮影クオリティはイマイチという課題が深刻化しています。



商品数が増えるほど撮影コストは膨らみ、モデルの手配やスケジュール調整に多くの時間とリソースが割かれています。



特に中小・中堅企業では、限られた予算と人員の中で、いかに魅力的な商品画像を制作するかが大きな課題となっています。撮影の遅れが商品ページの公開を遅らせ、販売機会を逃すケースも少なくありません。





MODA AIはアパレルに特化した「綺麗な画像を作るAI」ではない。

Moda AIは、
「ナチュラルで売れる商品画像を量産できる、唯一“実務に耐えるAI”」です。


● 服の構造を理解している


● 着用バランスが破綻しにくい


● シルエット・丈感・落ち感が自然


● モデルの表情や動きが自然


＝商品ページで「使える画像」が出ることを重視しています。


こうした課題に対する実践的な解決策

こうした現場課題に対し、実際に売上につながったModa AIの使い方・プロンプト設計・画像改善手法を無料オンライン講義として公開します。



本講義では、AIツールの基本的な使い方ではなく、「実際にECサイトで売上が上がった」実例をベースに、明日からすぐに使えるプロンプトとノウハウをお伝えします。理論ではなく、実践で検証された手法のみを扱います。


なぜModa AIなのか

● AIっぽさが消えない


● それっぽいが商品ページでは使えない


● プロンプトが属人化し、再現できない


本講義では、「Moda AIをどう使えばECで売れる画像になるのか」という一点に絞って解説します。


AI入門やデザイン理論ではなく、売上実績のある実務プロセスのみを扱います。


無料講義で公開する内容

本講義は、AI入門・デザイン講座ではありません。


売上が出た実務プロセスのみを扱います。


アート表現や趣味的な画像生成は扱わず、EC・販売目的に特化した実践内容に絞り込んでいます。



▼ 売れた商品画像の実例


実際にModa AIで生成し、商品ページに掲載して売上が上がった画像


▼ 売れない画像の共通点


EC現場で「使えない」と判断された画像に共通するModa AIの使い方を解説


▼ 最適化されたプロンプト構造


EC用に特化したプロンプトの構造と、モデル・背景・構図を崩さない指示の出し方



を具体的に解説します。


講義の特徴


【 実践重視の内容構成 】

▼ 講義実践：30分


１. 実際に使われているプロンプト例を公開


２. Before / After画像で解説


３. Moda AI操作前提の実務視点


４. 明日から商品ページに使える内容



▼ 質疑応答：30分


自社商品で使えるか、運用時の疑問などをその場でご質問いただけます。





「見て終わり」ではなく、"そのまま使える"内容です。


講義後すぐに自社のEC運営に活かせる実践的なプロンプトとノウハウを持ち帰っていただけます。


属人化せずに高クオリティを

本講義は、antiquaが実際に運用しているEC特化AI設計思想「antiqua.ai」から生まれました。


antiqua.aiでは、Moda AIを前提とした画像生成設計、売れる構図・世界観のルール化、そしてEC運用に落とし込むための再現設計を一体で構築しています。




今回の無料講義では、その中核となるModa AI運用部分を初公開します。


商品ページで「使える画像」と「使えない画像」の違い

【使える画像の条件】


・ 商品のディテールが正確に表現されている


・ ブランドの世界観と一致している


・ 購買意欲を喚起する構図と光の表現


・ 商品ページに掲載してもクオリティが保たれる



【使えない画像の特徴】


・ 細部が崩れていて商品情報が不正確


・ ブランドイメージと合わない雰囲気


・ AI生成特有の不自然さが目立つ


・ 実際の商品と印象が異なりすぎる



本講義では、この違いを生み出すプロンプト設計の具体的な手法と、社内で再現できるプロンプト設計の考え方を詳しく解説します。属人化せず、チーム全体で「使える画像」を安定的に生成できる体制づくりをサポートします。


開催概要

撮影なしで売れる商品画像を作るModa AI 実践プロンプト講義


開催形式：オンライン開催（事前登録制）


開催日程：


　　　　・2026年1月23日（金）13:00～14:00


　　　　・2026年1月26日（月）15:00～16:00


　　　　・2026年1月28日（水）11:00～12:00


所要時間：約60分（説明＋質疑応答）


参加費：無料


対象者：


　　　・アパレル・物販EC事業者ブランド運営


　　　・商品担当者撮影


　　　・モデル手配に課題がある方


　　　・ModaAIを使っている／検討している方



公式Instagramについて

ModaAIの最新活用事例や、
実際に生成したモデル着用画像の紹介は、公式Instagramでも発信しています。
説明会参加前の参考情報として、ぜひご覧ください。



● ModaAI公式Instagram：@antiqua_ai_official


申込・お問い合わせ

サービスサイト：https://antiqua.ai/index.html


運営会社：ANTIQUA AI


お問い合わせ：press@antiqua.co.jp


※土日・祝日は休業日のため、お問い合わせへのご対応は平日9:00～18:00となります。


あらかじめご了承くださいませ。



今すぐ無料講義に申し込む :
https://docs.google.com/forms/d/1uL2_r68LpnWomih9xR1B6luSZbn-z-M9zYuSPeEySUE/edit?oui%E2%80%A6
ご参加日時の前日～当日にメールにて改めてご案内いたします。



株式会社 antiqua



antiquaはインターネット通販サイトを中心にファッション、生活雑貨、ヨガウェア等幅広いブランドを展開。シンプルな中に変形デザインやモードなライン、大人の遊び心あるハイデザインを取り入れ、女性らしく見せるシルエットや素材にこだわった商品を展開するアパレルブランド。





ANTIQUA（アンティカ）公式サイト
https://www.antiqua.co.jp/
株式会社antiqua（コーポレートサイト）
https://www.antiqua.me/