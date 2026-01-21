株式会社TSTエンタテイメント

都内の主要CLUBを中心に野外パーティー等も開催し、毎度超満員で大盛り上がりを見せる＝ADVENTURE＝ が、3/21(土) に国内最高峰CLUB 新宿ZEROTOKYO全フロアで開催決定！！

Z-HALL 出演者を先行で解禁！！

SPECIAL GUESTには、MORNNING PSYCHEDELIC TRANCEの帝王【 PROTOCULTURE 】がRETRO REVIVAL SETにてZEROTOKYO初登場！！

これまでに数々のヒットチューンを世に生み出し、今尚、絶大な人気を博し日本国内でも数々の伝説のステージを披露して来た【 PROTOCULTURE】が、今回特別に2000年代、2010年代の斬新かつ革命的なパーティーオーガナイザー【MOTHER】が主催した 『S.O.S FESTIVAL』『MUSIC IS CONNECTED TO THE UNIVERSE』でPLAYした当時のPSYCHEDELIC TRANCE SETにてRETRO REVIVAL SET が実現！！

南アフリカが生み出す壮大でエネルギッシュなMORNNING SOUNDをZEROTOKYOで体感せよ！！

更に、『S.O.S FESTIVAL』などの野外パーティーを通して、シーンに斬新な提案をしてきたMother / LIGHT MUSICのプロデューサー【 DJ TA-KA 】がZEROTOKYO 初登場！！

また、関西のシーンでHARD TECHNO & PSY TRANCE を織り交ぜるスタイルの先駆者 O-MAN がADVENTUREのステージに帰って来る！！

サポートDJには国内PSYCHEDELIC TRANCEシーンにおける人気DJ’sが一挙集結。

2026年初の＝ADVENTURE＝、スペシャルな一夜を見逃すな！！

EVENT INFO

2026.3.21(土) THE ADVENTURE

@ZEROTOKYO

OPEN 11PM

HP：https://zerotokyo.jp/event/the-adventure-0321/

DOOR：\5,500-

FASTPASS TICKET：\4,500- (優先入場・入場料金含む)

【ZAIKO】https://zerotokyo.zaiko.io/e/the-adventure-0321

【RA】https://ja.ra.co/events/2351843

【Z HALL】〈TRANCE〉

-THE ADVENTURE-

SPECIAL GUEST：PROTOCULTURE (Rentro Revival Set)

GUEST：TA-KA (Mother/LIGHT MUSIC)

DJ：O-MAN (ALKALOID) / HK.& SAEKI TAKUYA ( ADS / Phatasm Records & ATLANTIS ) / PONTA & WATARU ( ADS / United Beats Records & ADS /SARCRED TECHNOLOGY )

ARTIST INFO

PROTOCULTURE

20年以上にわたるキャリアを通じてエレクトロニックミュージック史に名を刻んだ。この南アフリカ出身の巨匠は卓越した才能により、世界有数の著名なステージに立つとともに業界のレジェンドたちと共演を重ね、トランスとプログレッシブ・ミュージックの領域における象徴的存在としての地位を確固たるものとしている。

イギリスの伝説的なGlastonbury Music Festival、Fuji Rock Festival、Creamfieldsなどといった世界的に著名な音楽フェスティバルや会場においてパフォーマンスを披露し、数えきれないほどの忘れがたいセットを披露している。

その多才さは、Armin van Buuren、Bryan Adams、Paul Oakenfold、Markus Schulz、Max Graham、BT、Ferry Corstenなど、数多くの巨匠たちとのコラボレーションやリミックス作品を通じて輝きを放ち、ジャンルをシームレスに融合させ、クラシックを再創造し、ファンやアーティスト仲間双方に共鳴する音楽を絶え間なく生み出す能力を証明している。

先駆者として君臨し、輝かしい過去と刺激的なプロジェクトに満ちた未来を携え、常に限界を押し広げ、今もなおダンスミュージック史に消えることのない足跡を残し続けている。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=kEiG0tYZE9U ]

Protoculture live at AFAS Live - A State Of Trance 836 - ADE Special

