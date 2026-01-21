【ルイ・ヴィトン】豪華ゲストが2026秋冬メンズ・コレクション ショーに来場

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトンは、1月21日(水) AM4:00(日本時間)にメンズ クリエイティブ・ディレクター ファレル・ウィリアムスによる、2026秋冬メンズ・コレクションのファッションショーをパリにて開催しました。

会場には、日本からはメゾンのアンバサダーの平野紫耀と堀米雄斗、また中村敬斗、桜田通が来場し、コン・ユ、ジャクソン・ワン、ジョン・レジェンド、SZA、THE8(SEVENTEEN)、アッシャー、ワン・ホーディ―などその他豪華ゲストが来場し、最新のコレクションを楽しみました。

2026秋冬メンズ・コレクションは、下記公式ホームページよりお楽しみいただけます。

https://jp.louisvuitton.com/jpn-jp/homepage

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。