★2月3日（火）今年の恵方は”南南東”。約70種多彩に！1年の厄払いもお好みの味で。大丸梅田店の恵方巻はタイプ別にご紹介します。鬼も唸るうまさの鬼レベチ巻も登場します！

手頃な価格のハーフサイズから豪華巻、ご当地巻、お肉、海鮮、変わり種まで約70種！

株式会社 大丸松坂屋百貨店

関西での節分の風習「巻き寿司の丸かぶり」は全国的に拡大。季節の分かれ目に流れ込んでくる邪気を払い、一年の幸福や無病息災を願うことが目的である風習をイベントとして楽しむ方が増えています。

物価高が続く中、大丸梅田店では、節約志向の方もこの日だけ贅沢志向の方も選べる恵方巻を多彩に。

お手頃な価格のハーフサイズから豪華系やご当地系、お肉、海鮮、変わり種まで約70種の恵方巻が登場！選びやすさと買いやすさが好評の「事前web予約受付」も強化し、人気店の恵方巻も加わりました。ぜひ、お好みの味で1年の厄払いを願って、大丸梅田店の恵方巻をお楽しみください。

■鬼も唸るうまさ！鬼レベチ巻～ 事前web予約強化！

↑●〈紫野和久傳〉 牛と春のにがみ寿し （1本）税込5,400円■地１階東

春を告げるにがみをもった山菜を野菜とともに京都牛ローストビーフと合わせて。季節を味わう巻寿しに仕立てました。

↑●〈たん熊北店〉 恵方巻（1本）税込1,188円 ■地1階 東

昭和3年京都で創業、京料理の名店の恵方巻。コトコトとじっくり煮込んだ椎茸、干瓢など8種類の食材を有明産焼きのりで巻き込みました。

↑●〈二軒茶屋 中村楼〉恵方巻（1本）税込3,024円■地1階 東

室町時代から480余年の歴史をもつ老舗の恵方巻。酢飯に柚子と胡麻を混ぜ、厚焼き玉子や車海老、穴子などを巻き、香りと味を贅沢に。

↑●〈京都 泉仙〉恵方巻寿司（1本）税込850円 ■地1階 東

京都・大徳寺の中に店を構える精進鉄鉢料理の老舗から。祈祷していただいた焼き海苔で巻いた霊験ゆかしい恵方巻です。

↑●〈京都 泉仙〉湯葉巻寿司（1本）税込950円 ■地1階 東

祈祷していただいた自家製湯葉がポイント。精進鉄鉢料理の老舗が誇る湯葉で巻いた恵方巻。別添えの醤油とわさびを付けて食べるのもおすすめです。

↑●〈マイスター工房八千代〉天船巻きずし（1本）税込1,200円 ■地1階 東

兵庫の地元産の食材にこだわり1本ずつ手作りしています。甘めの玉子、干瓢、椎茸、高野豆腐、大きな胡瓜が特徴で大人気。※お一人様3本まで

■ご当地の恵方巻に、大阪の名物グルメも！～

日本のグルメが注目される中B2階の海産物売場では、ご当地それぞれのグルメを堪能できる恵方巻が登場します。また、惣菜売場からは、大阪名物の“イカ焼き”をのせて、イカ焼きを巻いた、恵方巻きが登場するなど、食べたことがないような恵方巻も登場します。

↑●〈大水直売〉白鉄火巻き(長崎県) （1本）税込898円 ■地2階

カンパチやハマチを使用した白い鉄火巻き。長崎鉄火とも呼ばれています。

↑●〈大水直売〉太巻き祭り寿司(千葉県) （1本）税込1,620円 ■地2階

カラフルな食材を使用した断面も鮮やかな巻き寿司。人気のまぐろとサーモンがたっぷり入っています。

↑●〈大水直売〉南関あげ巻き寿司(熊本県)（1本）税込1,080円 ■地2階

油抜きした南関あげを醤油、だし、砂糖などで甘辛く煮たものを海苔の代わりに使う、熊本県の郷土料理。

↑●〈むろや〉イカ焼きでイカが？巻き （1本）税込3,000円 ■地1階 東

イカを丸々乗せ、大阪名物のイカ焼きを巻いた恵方巻。食感の良い胡瓜やたくあん入り。

■見応え、食べ応えありの豪華な恵方巻

↑●〈むろや〉贅沢！海の宝石箱（1本）税込11,880円 ■地1階 東

白子やいくら、うに、帆立貝柱をふんだんに。脂がたっぷりのった大トロを巻き付け、贅を尽くした恵方巻です。

↑●〈むろや〉びっくり！！玉手箱 （1本）税込10,000円 ■地1階 東

さまざまな種類の細巻をさらに巻いたBIGサイズの恵方巻！

■ピチピチ系～鮮魚の美味しい恵方巻も個性派が続々！（一例）

↑●〈大水直売〉海鮮七福恵方巻 （1本） 税込1,980円 ■地2階

マグロ、かんぱち、サーモン、えび…具だくさんな海鮮巻。

↑●＜柿安ダイニング＞大海老マヨ 恵方巻（１本）税込 1,620 円（ハーフ）税込950円

柿安ダイニングの大人気商品「大海老マヨ」をまるごと２尾巻いた、食べ応えのある一品。プリプリの海老と、オリジナルのマヨソースは、お子様から大人までお楽しみいただけます。

↑●〈大水直売〉【魚屋さんの寿司】トロたく巻（1本）税込1,944円 ■地2階

マグロのトロの濃厚なうま味と、たくあんのシャキシャキ食感、塩気が絶妙に調和。

↑●〈神戸開花亭〉サーモンとアボカドのタルタル巻（1本）税込1,500円 ■地1階 東

サーモンとアボカドをタルタルソースで和え、巻き寿司にたっぷり入れました。

↑●〈京の加悦寿司〉海鮮巻 （1本）税込1,300円 ■地1階 東

歯切れと香りの良い国産海苔と自社調製の紅ズワイガニなどを使った海鮮巻。

■肉食系は、ステーキやローストビーフなども続々！（一例）

↑●〈柿安ダイニング〉黒毛和牛ステーキ巻（1本）税込3,294円 ■地1階 東

「カイノミ」のステーキを九条葱のソテー、金平ごぼうなどと巻きました。

↑●〈柿安ダイニング〉黒毛和牛 牛めし＆うなぎ恵方巻（1本）税込2,862円■地1階 東

黒毛和牛しぐれ煮と相性抜群のうなぎを巻き上げた恵方巻。

↑●〈柿安ダイニング〉黒毛和牛 牛めし 恵方巻 （1本）税込税込2,538円 ■地下１階東

看板商品「黒毛和牛 牛めし」を恵方巻で。

秘伝のタレでふっくらと甘めに炊いた黒毛和牛をご堪能ください。

↑●〈ポール・ボキューズ〉ごま油香るローストビーフ恵方巻（1本）税込1,620円■地1階 東

細かく刻んだローストビーフをピリ辛のユッケ風に味付けし、玉子と一緒に酢飯で巻き上げました。

↑●〈正起屋〉炭火焼伊勢赤どり恵方巻（1本）税込972円（ハーフ）税込540円■地1階 東

炭火で炙った伊勢赤どりの照り焼きを正起屋の"たれめし"で巻きました。トッピングのからしマヨネーズと大葉がいい感じ！

↑●〈まい泉〉恵方ヒレかつ巻（1本）税込1,242円(ハーフ）648円 ■地1階 東

まい泉自慢のやわらかなヒレかつをオリジナルソースにからめた巻き寿司です。

■ヘルシーな恵方巻も～お野菜やお魚を巻いて巻いて～（一例）

↑●〈RF-1〉野菜と愉しむ海老とアボカドの恵方巻（1本）税込1,669円 ■地1階 東

海老・アボカド・クリームチーズを甘みのあるふんわりした薄焼き玉子で包みました。千切りにした生野菜と人参のナムルも加え、野菜の食感を楽しめます。

↑●＜道頓堀今井＞節分そば寿司恵方巻（1折）税込1,512円 ■地1階東

サラダ風そば寿司ときつねのおあげが入ったそば寿司に、

厄除けのいわし甘露煮など、縁起物を詰め合わせました。

↑●〈ジョニーのからあげ〉恵方からあげ巻 （1本）税込980円 ■地１階東

人気の骨なしムネからあげ（しょうゆ味）を鶏めしで巻いた恵方巻です。

↑●〈じん田〉 うなぎ三色巻（1本）税込1,650円 ■地1階 東

秘伝のタレで焼き上げた炭火焼うなぎと、そのタレで混ぜたご飯を海苔巻きにし、さらに玉子で巻き上げて三色巻に仕立てています。

↑●〈サランバン〉南高梅キムチキンパ（1本）税込896円 ■地1階 東

で定番人気の南高梅キムチをキンパに！甘い南高梅のキムチをピューレ状にして巻き込んでいます。

↑●〈サランバン〉モッツァレラチーズキンパ（1本）税込1,296円

コチュジャン風味の特製ご飯に、たっぷりのモッツァレラチーズを巻き込んだキンパです。

★一年の幸福や無病息災を願う恵方巻は、ぜひ、お好みの味で、大丸梅田店の恵方巻2026でお楽しみください。

