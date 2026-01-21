ミュゼプラチナム 2026年新成人応援キャンペーンを開催女性対象：全身脱毛1回／男性対象：ヒゲ全体脱毛1回を無料提供

新生ミュゼプラチナム株式会社

新生ミュゼプラチナムが運営する美容脱毛サロン「ミュゼプラチナム」は、2026年の成人式に参加された方から、2026年4月1日までに18歳に達した方までを対象に、女性の方には全身脱毛1回（襟足含む／顔・VIO除く）男性の方にはヒゲ全体美容脱毛コース1回（鼻下/両ほほ/もみあげ/あご/あご下）

を無料で提供する「2026年 応援キャンペーン」を実施いたします。

成人式や法的成人という人生の大きな節目は、進学・就職・新生活など、新しい環境へ踏み出す大切なタイミングでもあります。

ミュゼプラチナムでは、「少しでも自信を持って前に進んでほしい」という想いから、脱毛を“はじめるきっかけ”として本施策を企画しました。

■ キャンペーン概要

・内容

女性：全身脱毛1回 無料 （襟足含む／顔・VIO除く）

男性：ヒゲ全体美容脱毛コース1回 無料 （鼻下・両ほほ・もみあげ・あご・あご下）

・対象

2005年4月2日～2008年4月1日生まれの方

（2026年の成人式参加者および、2026年4月1日までに18歳に達した方）

※ミュゼプラチナムをはじめてご利用される方に限ります

・利用条件

年齢を確認できる書類の提示

・申込方法

以下の申込フォームよりお申し込みください

女性のお申し込み(https://new%EF%BC%8Dentry.musee-pla.jp/entry/welcome/musee-zenshin-18)

男性のお申し込み(https://mens.musee-pla.com/pc/counseling/)

※本キャンペーンは施術料無料です

別途、店舗利用料として2,200円（税込）を頂戴いたします

■ 新成人以外のミュゼプラチナム会員様へ

元MPH運営のミュゼプラチナムでご契約されていた会員様を対象に、昨年から全身脱毛1回無料（女性限定お一人様1回限り）を継続して提供しています。

まだ利用されていない方は以下よりお申し込みください。

【お申し込み方法】

ミュゼ公式アプリ「ミュゼパスポート」マイページよりお申し込みください。

▶マイページ(https://musee-pla.com/member/login.php)

■ ミュゼプラチナムについて

ミュゼプラチナムは、全コース都度払いのシンプルで通いやすい料金体系へと生まれ変わりました。

脱毛した分だけ支払う仕組みのため、高額契約や無理な勧誘は一切ありません。

「脱毛したい」と思ったときに、安心して始められるサロンです。

また、脱毛品質はこれまでと変わらず、ミュゼ独自の再生医療分野の先端技術を応用した脱毛方式により、ムダ毛ケアと同時に美肌ケアも叶える施術を提供しています。

■ 対象店舗一覧（新生ミュゼプラチナム運営）

北海道

・札幌ル・トロワ店

北海道札幌市中央区大通西1丁目13 ル・トロワ5F

福島県

・モルティ郡山店

福島県郡山市駅前2丁目11-1 モルティ5F

神奈川県

・横浜西口エキニア店

神奈川県横浜市西区北幸1-1-8 エキニア横浜4F

埼玉県

・浦和店

埼玉県さいたま市浦和区高砂2-6-13 あずさビル3F

・大宮西口店

埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目132 第2高井ビル3F

東京都

・新宿西口店

東京都新宿区西新宿一丁目4番7号 新宿高野ビル6階

・池袋店

東京都豊島区池袋2-13-2 金子園ビル5F

・町田店

東京都町田市中町1-1-3 町田リラビル7階

愛知県

・名古屋駅前店

愛知県名古屋市中村区名駅4-26-7 名駅UFビル9階

京都府

・京都四条河原町店

京都府京都市下京区真町88 ユー・イッ・トゥ・池善ビル3F・8F

大阪府

・阪急梅田駅前店

大阪府大阪市北区芝田1-10-10 芝田グランドビル9階

福岡県

・天神店

福岡県福岡市中央区天神2-3-2 天神アイエスビル4階

沖縄県

・那覇新都心店

沖縄県那覇市おもろまち4-3-8 はちみねビル新都心2F

ミュゼプラチナムは今後も、一人ひとりのライフステージに寄り添いながら、

はじめやすく、続けやすい美容サービスを提供してまいります。

■ 本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先

新生ミュゼプラチナム株式会社 広報担当

E-mail：mmh@musee-pla.jp