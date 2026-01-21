Sony MusicによるVTuberプロジェクト「VEE」、所属VTuber「るみなす・すいーと」のバースデーグッズ&バースデーボイスが販売開始！

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：村松 俊亮）は、バーチャルタレント育成&マネジメントプロジェクト「VEE」の公式オンラインショップ「VEE Official Shop」にて、所属バーチャルタレント「るみなす・すいーと」のバースデーグッズの受注販売を開始したことをお知らせします。

本日・1月21日に誕生日を迎えたるみなす・すいーとのバースデーグッズの詳細を公開するとともに、公式オンラインショップ「VEE Official Shop」にて受注販売を開始しました。

さらに、バースデーボイスも販売がスタート！ここでしか聴くことのできない録り下ろしのボイスコンテンツをお楽しみいただけます。

VEE Official Shop URL：https://shop.vee-official.jp/

るみなす・すいーと バースデーグッズ2026 詳細

VEE：るみなす・すいーと バースデーグッズ

2026年のるみなす・すいーとのバースデーグッズは、描き下ろしイラストを使用した「アクリルパネル」と「アクリルスタンド」と「缶バッジ」が登場！

セット販売に加えて、単品での販売も実施します。

セット価格：6,700円(税込)

アクリルパネル単品価格：3,800円(税込)

アクリルスタンド単品価格：1,700円(税込)

缶バッジ(2個セット)単品価格：1,200円(税込)

受注期間：2026年1月21日(水)21:00～2026年2月8日(日)23:59まで

受注場所：VEE Official Shop ( URL：https://shop.vee-official.jp/ )

・アクリルパネル

VEE：るみなす・すいーと バースデーグッズ(アクリルパネル)

るみなす・すいーとのキャラクターデザインを手がけたイラストレーター「tsucaco」さん描き下ろしのイラストを使用したアクリルパネルです。

「tsucaco」さん Xアカウント：https://x.com/tsucaco

【素材】本体：アクリル / ビス：真鍮・鉄

【サイズ】タテ約210mm × ヨコ約148mm(A5サイズ)

【製造国】日本

・アクリルスタンド

VEE：るみなす・すいーと バースデーグッズ(アクリルスタンド)

同じく、イラストレーター「tsucaco」さん描き下ろしのイラストを使用したアクリルスタンドです。

【素材】アクリル樹脂

【サイズ】本体：タテ約123mm×ヨコ約93mm / 台座：タテ約32mm×ヨコ約74mm

【製造国】日本

・缶バッジ(2個セット)

VEE：るみなす・すいーと バースデーグッズ(缶バッジ(2個セット))

同じく、イラストレーター「tsucaco」さん描き下ろしのイラストを使用した缶バッジ(2個セット)です。

【素材】紙・鉄・PET

【サイズ】 約54mmφ

【製造国】日本

・特典

VEE：るみなす・すいーと バースデーグッズ(特典ポストカード)

セットご購入1点につき、イラストレーター「tsucaco」さん描き下ろしのイラストを使用したポストカードを1枚プレゼント！

ポストカードにはるみなす・すいーとからの複製メッセージが必ず入っています

※本商品は受注販売限定です。

※2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。

るみなす・すいーと バースデーボイス2026 詳細

VEE：るみなす・すいーと バースデーボイス

誕生日を記念したるみなす・すいーとの録り下ろしボイスです。

・内容

るみなす・すいーとバースデーボイス(全1種)

・特典

バースデーイラストを使用した壁紙

【ファイル形式】音声フォーマット：mp3 / 収録時間：2分22秒 / 壁紙フォーマット：png / 圧縮形式：zip

価格：1,500円(税込)

販売期間：2026年1月21日(水)21:00～

VEE Official Shop」とは

「VEE Official Shop」は、VEE所属タレントのオリジナルグッズやボイスコンテンツ等を販売する公式オンラインショップです。「ウェルカムグッズ」、「ウェルカムボイス」を販売しているほか、イベントグッズの事後通信販売も実施中。

1月20日からは羽澄さひろの「バースデーグッズ2026」の受注販売も開始しています。

詳細URL：https://shop.vee-official.jp/hasumi_sahiro_birthday2026/

「VEE Official Shop」では、今後もタレントのグッズや、各タレントのボイスコンテンツ、バースデーグッズなどの発売を予定しています。

ぜひチェックしてください！

「VEE」プロジェクト概要

VEE：ロゴ

Sony Musicによる、史上最大規模のバーチャルタレント育成&マネジメントプロジェクト。

本プロジェクトを通して、配信や動画制作だけでなく、音楽、声優、創作など、各バーチャルタレントが"夢"を実現させるための活動を展開。これまで多岐にわたるエンタテインメント事業を展開してきたソニーミュージックグループが持つノウハウやソリューションを最大限に活用することにより、各バーチャルタレントの活動をサポートしていきます。

オーディションに合格したバーチャルタレントが2022年5月より続々とデビュー/加入。2024年4月より、姉妹プロジェクトであった「VERSEn」のタレントも加入し、現在合計23名のVTuberが在籍中。



・公式サイト：https://vee-official.jp/

・公式YouTube：https://www.youtube.com/@VEE_official

・公式X：https://x.com/_vee_official_