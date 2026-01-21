見取り図リリー&ニューヨーク嶋佐のラジオ番組『リリー・嶋佐のソプラノC』がイベントを初開催！2026年2月28日（土）18:15開場　19:00開演@TOKYO FMホール

株式会社エフエム東京

TOKYO FMで毎週水曜20時から放送中の見取り図リリー&ニューヨーク嶋佐がパーソナリティを務めるレギュラー番組「水曜喋るズ『リリー・嶋佐のソプラノC』」では、2026年2月28日（土）、TOKYO FMホール（東京都千代田区）にて、初の番組イベント「みんなで一緒にソプラノC presented by 水曜喋るズ リリー・嶋佐のソプラノC」を開催します。

2025年1月からスタートした『喋るズ』（毎週月～木20時～放送/曜日替わりパーソナリティ） 。“FM×芸人ラジオ”の新たなコンテンツレーベルとして旗揚げし、昨年9月には新宿・ルミネtheよしもとにて全曜日合同イベントを初開催し、盛り上がりを見せました。『リリー・嶋佐のソプラノC』としてのイベント開催は今回が初めて。番組も放送から1周年。コンビの垣根を超え、番組で様々な化学反応を起こしている『ソプラノC』。会場では何が起きるのか！？どうぞご期待ください。チケットは1月21日(水)21:00～販売スタートとなります。

【見取り図リリー&ニューヨーク嶋佐のメッセ―ジ】

リリー「今回、僕たちの番組『リリー・嶋佐のソプラノC』の初の単独イベントを開催します。おそらく、嶋佐が伝説を作ってくれます」

嶋佐「意気込んでますマジで。マジですこれは。マジでやっちゃおうかなって思ってます」

【イベント概要】

タイトル：みんなで一緒にソプラノC presented by 水曜喋るズ リリー・嶋佐のソプラノC

日時：2026年2月28日(土) 18:15開場 19:00開演

出演：見取り図・リリー、ニューヨーク・嶋佐和也

会場：TOKYO FMホール（東京都千代田区麹町1-7 エフエムセンター2F）

チケット料金：前売（会場）：5,500円

チケット▶https://ticket.fany.lol/event/detail/11902

先行受付期間：1/21(水) 21:00 ～ 1/29(木) 11:00

【番組概要】

◆タイトル： 『喋るズ』

◆放送日時： 毎週月曜～木曜 20:00～20:55

◆放送局： TOKYO FM

◆番組HP： https://www.tfm.co.jp/shovels

●『水曜喋るズ「リリー・嶋佐のソプラノC」』

出演：見取り図・リリー、ニューヨーク・嶋佐和也

概要：水曜の夜は見取り図リリー＆ニューヨーク嶋佐がお届けする型破りな55分！FMラジオの常識に囚われず、様々な企画に毎週チャレンジ中。「今週はどんなことしてくれる？」とワクワクしちゃうラジオ。

公式X：https://x.com/sopranoc_tfm