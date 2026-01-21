ReBear合同会社、「営業・マーケDXPO 横浜’26」に出展

ReBear合同会社

ReBear合同会社（本社：東京都目黒区、代表社員：荒川力哉、以下 当社）は、2026年1月22日（木）、23日（金）にパシフィコ横浜で開催される営業・マーケティング領域に特化した日本最大級の展示会「営業・マーケDXPO 横浜’26」に、Z世代マーケティング支援サービス「aZリサーチ」として出展いたします。

当社ブースでは、Z世代本人への定性インタビューを通じて“データだけでは捉えられないリアルな意識”を可視化するリサーチ手法や、企業との共創事例を紹介します。

■ 出展概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/155573/table/10_1_6e0dbd706479cb0e935b3c6bdf3d4828.jpg?v=202601220951 ]ブースの様子

■ aZリサーチとは

本サービスはα・Z世代に特化したマーケティング支援サービスです。

世代特有の顧客インサイト抽出を伴走し、クライアントの成果を最大化のご協力をさせていただきます。



調査から実行までをワンストップで支援。定量・定性調査、SNS分析でZ世代のリアルを深く把握。その結果に基づき、企画・デザイン提案といった具体的な施策の実行までをワンストップで支援します。 また、各分野の専門チームが連携し、データと感性の両面からブランド課題の解決が可能です。

公式HP：https://azresearch.jp/business

「aZリサーチの特徴」：

- α・Z世代のリアルな声が直接聴取可能多様なバックグラウンドを持つ約4,000名(現在時点)のα・Z世代ユーザーが登録しており、彼らの生の声をダイレクトに収集することが可能です。- 調査から実行までをワンストップで支援定量・定性調査、SNS分析でZ世代のリアルを深く把握。その結果に基づき、企画・デザイン提案といった具体的な施策の実行までをワンストップで支援します。 また、各分野の専門チームが連携し、データと感性の両面からブランド課題の解決が可能です。- リーズナブルな料金設定50万円で調査対象者のリクルーティングからインタビューレポート納品まで対応。 さらに上のプランではインサイト分析や施策立案まで実施いたします。

■ 調査分析レポート0円キャンペーン実施！

展示会ブースにて次回商談のご予約をいただいたお客様限定で、通常料金10万円の「調査分析レポート」を0円でご提供いたします。



レポートサンプル：

リサーチ後はこのようなレポートを納品いたします。インタビュー結果はもちろん、そこから見えたターゲットのインサイトを分析し、具体的な施策案まで落とし込みます。



スマホケースに関する調査の概要



■ 出展の内容

- aZリサーチのご紹介・去年1月にローンチしたaZリサーチについて、パネル属性や料金体系などを詳しくご紹介いたします。- 企業との共創リサーチ事例紹介・損害保険ジャパン株式会社や新潟大学など、実際の調査事例をご紹介いたします。- Z世代コラムの配布・Z世代へのインタビューをもとにしたコラムを記載したパンフレットを配布いたします。ぜひお手にとってお読みください。

■ 当日ご来場が難しい方へ

無料でお気軽にご相談いただけるオンライン商談を承っております。

「まずは話を聞いてみたい」といった方も、以下のリンクよりお気軽にご予約ください。

https://meeting.eeasy.jp/kohei.iida/general?1742268502348

【展示会・サービスに関するお問い合わせ】

ReBear合同会社

荒川力哉

所在地：〒153-0042 東京都目黒区青葉台2丁目21－6いちご中目黒ビル 8階

公式サイト：https://azresearch.jp/business

お問い合わせ：https://biz.azresearch.jp/contact