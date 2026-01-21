【岡山大学】岡山大学総合技術部が北海道大学技術連携統括本部と意見交換および施設見学を実施～スキルの見える化をリサーチ～

国立大学法人岡山大学

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の技術統括監理本部を構成する総合技術部は、2025年12月16日に北海道大学を訪問し、技術連携統括本部（ITeCH）との意見交換ならびに総合研究基盤連携センター（GFC）の施設見学を行いました。本学からは、総合技術部の田村義彦部長・技術副総監と堀格郎課長、楢崎正博課長、柴田光宣技術専門員の4人が参加しました。



今回の訪問では、北海道大学が先行して取り組む「スキルの見える化（ほくだい技術者図鑑）」や2025年度に全学組織化された技術連携統括本部の運営体制について、GFC副センター長であり技術専門員／連携シニアURAの岡征子副センター長、永井謙芝技術副統括（学術情報部情報企画課）、佐藤健二技術専門職員（大学院工学研究院工学系技術センター）の3人から詳細な説明を受けました。



意見交換では、スキルの見える化や技術職員組織の運営に関する北大の取り組みについて情報交換を行うとともに、本学からは総合技術部の設立経緯や組織体制、技術職員の高度化に向けた取り組み（ダブルトラック制、博士号取得支援、TCカレッジ等）を紹介しました。双方の課題や工夫を共有し、技術職員一元組織化の在り方や研究基盤の運営に関する理解を深めました。



また、GFCの試料ソリューションエリアおよび機器分析エリアを見学し、設備整備の方針や更新計画、利用状況、外部利用の受け入れ体制などについて説明を受けました。試作のソリューションエリアでは、学外からの依頼にも積極的に対応しており、外部案件が増加するなど、技術職員が専門性を発揮しながら学内外の研究活動を支える仕組みは、本学にとっても大きな示唆となりました。



今回の件について本学総合技術部の本部長である佐藤法仁副理事・副学長・技術副総監・上級URAは、「受け入れていただいた北海道大学の岡副センター長ら皆さまに厚く御礼申し上げます。本学では総合技術部創部3年目となり、あらためて次期中期計画および本学が目指す長期ビション2050の実現などから部の改編を進めています。先行する大学・研究機関等から貪欲にノウハウは習得し、本学ならではのより良い技術者組織を構築していきます。また本学だけでできることにも限界やインパクトの薄さなどがあります。引き続き、わが国の研究基盤を支える技術者とその組織と連携し、より良い研究環境を創り上げていきたいと思います」とコメントしました。



今回の訪問で得られた知見は、本学におけるスキルの見える化の推進、技術職員組織の強化、研究基盤の高度化に向けた取り組みに生かします。今後も北海道大学をはじめとする他大学との連携を積極的に進め、技術職員の高度化と研究支援体制の充実を図ります。



今後も「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」の採択大学であり、地域と地球の未来を共創し、社会変革を実現させる研究大学：岡山大学の絶え間ない変化と挑戦と、それを担う技術職員の活動にどうぞご期待ください。

本件は、2026年2026年1月21日に岡山大学から公開されました。

ほくだい技術者図鑑の説明をする岡副センター長（左）

総合技術部の説明をする田村部長・技術副総監

施設（試作ソリューションエリア）を見学

GFC機器分析エリア（TOFMS機器等）見学の様子

◆参 考

・岡山大学総合技術部

https://techall.okayama-u.ac.jp/

・北海道大学技術連携統括本部（ITeCH）

https://www.itech.hokudai.ac.jp/

・ほくだい技術者図鑑

https://cosmos.gfc.hokudai.ac.jp/hu_techmap/

◆参考情報

・岡山大学 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）ホームページ

https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学ビジョン3.0・岡山大学長期ビジョン2050

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/ou-vision.html

・国立大学法人岡山大学研究大学宣言

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id14879.html

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）



