ニューヨークの名門ステーキハウス「ベンジャミンステーキハウス」東京六本木店にて深紅のアメリカンなバレンタインコースを期間限定で提供

株式会社オーイズミフーズ

ニューヨークの名門ステーキハウス「ベンジャミンステーキハウス」（日本運営：株式会社 オーイズミフーズ、本社：神奈川県厚木市、代表：大泉 賢治）は、六本木店にて、看板メニューであるUSDA（アメリカ合衆国農務省）認定 プライムビーフを使ったバレンタイン限定コースを2026年2月1日（日）から2月28日（土）の1か月間限定で提供します。

https://benjaminsteakhouse.jp/location/roppongi/

ベンジャミンステーキハウス 東京六本木店のバレンタイン限定コースには、「純白から薔薇色へ、愛が色づく五感の旅」をコンセプトに、国境と文化をつなぎ”出会い・情熱・未来”を色の変化で表した特別コースです。六本木は、多文化・交流・未来を生む街。このコースを通して私たちは、「大切な人との愛は、社会と未来をも優しく色づける」という想いを表現しています。

コースには、アミューズからデザートまで全4品が登場。

金目鯛の出汁をベースに、ソフトシェルクラブとジャンボソフトシェルシュリンプを贅沢に合わせ タイムとパプリカパウダーの香りが広がり、甲殻類の旨味とハーブの余韻が織りなす「金目鯛と蟹のブイヤベース ～ソフトシェル・シンフォニー～」や、USDA認定の最上級ランクのプライムビーフの重厚な旨味を、香り高いトリュフと軽やかな食感のクロケットとルーで仕上げたスピナッチがの「USDAプライムフィレミニョンステーキ」「USDAプライム28日間熟成Tボーンステーキ」、苺の甘酸っぱさと濃厚なチョコレートに、バラに見立てたリンゴのコンポートを添えた「ストロベリー デライト チョコレートパフェ」などが、煌めく街並みに寄り添うラグジュアリーな雰囲気の中で特別な記憶となるひとときをもたらします。

フィレミニョンステーキとTボーンステーキは、USDA（アメリカ合衆国農務省）格付けの最高位プライムグレードのビーフを最低4週間以上熟成したのち、アメリカより直輸入したブロイラーでお皿ごと高温で調理し熱々のままテーブルへ提供する、ベンジャミンステーキハウスを象徴する一皿です。

■バレンタインコース概要

店舗： ベンジャミンステーキハウス 東京六本木店

所在地： 東京都港区六本木7丁目14-4 レム六本木ビル B1F

提供期間： 2026年2月1日（日）～2月28日（土）

価格（税サ込）：

Valentine’s Specialフィレミニョンステーキコース 18,000円

Valentine’s Special 28日間熟成Tボーンステーキコース 26,500円

備考：

ランチ・ディナー共に提供

要予約

お問合せ先： TEL 03-5413-4266／MAIL bsh-roppongi@benjaminsteakhouse.jp

URL： https://benjaminsteakhouse.jp/location/roppongi/

■メニュー

・アペタイザー

グリルド ハルミサラダ ザジキソース添え～キプロスの女神アフロディーテからの贈り物～

・スープ

金目鯛と蟹のブイヤベース ～ソフトシェル・シンフォニー～

・アントレ

USDAプライムフィレミニョンステーキ または USDAプライム28日間熟成Tボーンステーキ

トリュフの香るマッシュポテト クロケット&クリームレス クリームドスピナッチ

・デザート

ストロベリー デライト チョコレートパフェ

・コーヒーまたは紅茶

・小麦胚芽パン＆クルミ胚芽パン ～ホイップバター添え～

アペタイザー

グリルド ハルミサラダ ザジキソース添え

～キプロスの女神アフロディーテからの贈り物～

キプロス伝統のハルミチーズを香ばしく焼き上げ、爽やかなザジキソースで仕上げました。

スープ

金目鯛と蟹のブイヤベース ～ソフトシェル・シンフォニー～

金目鯛の出汁をベースに、ソフトシェルクラブとジャンボソフトシェルシュリンプを贅沢に合わせたブイヤベース。 タイムとパプリカパウダーの香りが広がり、甲殻類の旨味とハーブの余韻が織りなすシンフォニー。お好みでグリルレモンを絞れば、爽やかな酸味が加わり、味わいに軽やかなアクセントが生まれます。

アントレ

USDAプライムフィレミニョンステーキ または USDAプライム28日間熟成Tボーンステーキ

トリュフの香るマッシュポテト クロケット&クリームレス クリームドスピナッチ

香り高いトリュフと軽やかな食感のクロケットが華やかさを添え、ルーで仕上げたスピナッチはベンジャミンステーキハウスならではの味わい。ステーキの重厚な旨味を引き立て、バレンタインの夜にふさわしい調和を生み出します。香り高いトリュフと軽やかな食感のクロケットが華やかさを添え、ルーで仕上げたスピナッチはベンジャミンステーキハウスならではの味わい。

デザート

ストロベリー デライト チョコレートパフェ

苺の甘酸っぱさと濃厚なチョコレートが織りなす、バレンタインにふさわしい甘美な余韻。バラに見立てたリンゴのコンポートは、華やかな彩りと可憐な香りを添え、テーブルに華やぎをもたらします。視覚と味覚の両方で楽しめるこの一皿は、特別な夜を締めくくるにふさわしいデザートです。

■ベンジャミンステーキハウス 東京六本木店 概要

「ベンジャミン ステーキハウス」はニューヨーク・ブルックリンにある老舗のステーキハウスで経験を積んだ、ベンジャミン・プロブカイとベンジャミン・シナナージが、同店で約20年に渡りステーキマスターとして腕をふるったシェフ、アーテュロ・マクレッドと共に、2006年マンハッタンに創業しました。

東京六本木店では、階段を一歩ずつ下りると非日常に近づく地下への入口を抜け、眼前に広がるラグジュアリーな空間が、賑やかな六本木にいることを忘れさせます。大きなワインセラーには常時400種類のワインを取り揃え、お客様の好みに合わせた最適なワインを提供致します。 気軽にバーで飲んで食事するも良し、大切な人や友人とのお食事、 記念日や接待など様々なシーンでご利用いただけるよう、 ボックス席・プライベートダイニングルームを完備しております。

所在地： 東京都港区六本木7丁目14-4 レム六本木ビル B1F

アクセス： 東京メトロ 日比谷線「六本木」4a・4b出口 徒歩1分 、都営地下鉄 大江戸線「六本木」7番出口 徒歩1分

営業時間：

Lunch 11:30-15:00 (LAST ORDER Food 14:00, Drink 14:30)

Dinner 17:00-23:00 (LAST ORDER Food 21:30, Drink 22:00)

日曜日、祝日、連休の最終日 17:00‐22:00 (Food L.O. 21:00, Drink L.O. 21:00)

お客様からのお問合せ先：03-3263-5544