韓国発スキンケアブランド「SAM′U（サミュ）」″ブランド初の付録参加″【MAQUIA 3月号通常版付録】へ登場！

株式会社サムシックコスメティックジャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：ユ・ソンヒョク）は、2026年1月22日（木）発売の美容雑誌「MAQUIA 3月号」通常版付録【こころと体に休息をご自愛BOX】において、「PHセンシティブマスク アクアフィット」（現品1枚）が登場致します。

冬は空気の乾燥に加え、暖房による水分蒸発や屋内外の寒暖差などが重なり、肌のうるおいバランスが乱れやすい季節です。その結果、つっぱり感やごわつき、赤み、化粧ノリの低下といった“ゆらぎ”を感じる方も増える時期でもあります。

今回の付録では、乾燥や外的刺激でゆらぎがちな肌に、うるおいを届けて整える「PHセンシティブマスク アクアフィット」をお使いいただけます。“ご自愛”のひとときに寄り添いながら、冬のゆらぎ肌に向けたうるおいバリアケアを手軽に取り入れられる内容となっていますので、ぜひこの機会にお試しください。

■PHセンシティブマスク アクアフィットについて

商品名：PHセンシティブマスク アクアフィット

価格 ：5枚入り：990円（税込）/10枚入り：1,980円（税込）

<特徴>

乾燥した肌に潤いを与え、水分バリアをサポートしてくれるしっとり保湿マスク。

ヒアルロン酸※、アラントイン、パンテノール３種の保湿成分が肌に素早くうるおいを与えながら、保湿バリアを長持ちさせ、健やかでしっとりとした肌に導いてくれます。

※加水分解ヒアルロン酸

また、やわらかいビーガン認証竹マイクロファイバーシートで成分の伝達力が向上。

乾燥した肌や刺激を受けた肌、敏感肌など、どんな人でも安心して使用することができ、優しく心地のいい保湿ケアができるマスクです。

<使用方法>

1.洗顔後、化粧水で肌のキメを整えます。

2.マスクシートを袋から取り出して、顔の形に密着させます。

3.約10~15分後にマスクシートを取り外し、顔に残ったエッセンス(美容液)を軽くたたいてなじませます。

【ブランド概要／SAM'U（サミュ）とは】

SAM'Uは、お客様と同じ気持ちで考え、悩むために「SAME AS YOU」というスローガンのもと、さまざまな肌の悩みに共感し、誠実な製品作りを続けています。

