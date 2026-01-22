FRUITS ZIPPERがぴょこんと生える“猫耳”姿で登場！メンバー全員が“キューッと”集まり息ぴったりの「ニクキュー！」ポーズを披露 可愛さ全開のはるやま新TVCMが1月23日（金）より放送開始

株式会社はるやまホールディングス

はるやま商事株式会社（本社：岡山県岡山市、代表取締役会長兼社長 治山 正史）は、全国のはるやま店舗にて、2026年4月に入学式や入社を迎えるフレッシャーズに向けて、フレッシャーズ限定の特別セット「はるやま褒められセット」を29,900円（税込）で発売するにあたり、2026年1月23日（金）より、 Z世代から絶大な人気を集めるアイドルグループのFRUITS ZIPPERさんを起用した新TVCM「ニクキュー篇」を放映開始します。

不安と期待が入り混じる新生活のスタートが、自信に満ちた“褒められる”毎日になるように、当社はこのCMを通してフレッシャーズを応援します。

新TVCM「ニクキュー篇」では、全身「褒められスーツ」を身にまとったFRUITS ZIPPERさんの7人が、メンバーカラーの「ニクキュー手袋」をつけて登場！頭に手書きアニメーションの“猫耳”がぴょこんと生えたメンバー7人が「ほ！」「め！」「ら！」「れ！」「セ！」「ッ！」「ト！」とバトンのように声を繋ぎながら、それぞれの個性豊かな「褒められ顔」を次々と披露します。さらに、メンバー全員が画面中央に“キューッと”集まって密着！フレッシャーズ応援価格である“29,900円”を、FRUITS ZIPPERさんらしいキュートな“ニクキュー（=29,900）”ポーズとして表現し、カメラに向かって元気いっぱいの笑顔を届けます。

スーツから靴まで全身揃う「褒められセット」の嬉しさを、7人ならではの弾ける笑顔でのパフォーマンスで表現するFRUITS ZIPPERさんに、ぜひご注目ください。

TVCM概要

・タイトル ：ニクキュー篇

・放映開始日と放送エリア：

2026年1月23日（金）から順次放映開始

放送地域：青森、秋田、静岡、新潟、福井、宮城、大阪、岡山、 香川、広島、山口、鳥取、島根、愛媛、高知、福岡、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

・動画URL：https://youtu.be/588CmAQB2IQ

※はるやま公式YouTubeにて、2026年1月22日（木）0時からご覧いただけます。

TVCMカット素材

※カット画像の無断転載は禁止です。

「ニクキュー篇」

「はるやま褒められセット」について

メンズスーツ・レディススーツともに29,900円（税込）で、頭から足まで褒められ仕様の一式が揃うお得なセットです。さらに、今年のはるやまは、日々成長するフレッシャーズを全力でサポートするため、裾直しが4年間無償でできる「お直しサポートパス」も付いてきます。メンズ9点、レディス6点の「褒められセット」でファーストスーツを揃えましょう。

商品名：はるやま褒められセット

展開 ：全国のはるやま店舗（一部店舗を除く）

価格 ：29,900円（税込）

セット内容：

＜メンズ＞セット価格56,716円のセットが29,900円

お好きなスーツ（1着）、ワイシャツ（1枚）、ネクタイ（1点）、シューズ（1足）、

ベルト（1点）、ハンカチ（1点）、タイピン（1点）、靴下（1足）、お直しサポートパス

＜レディス＞セット価格47,707円のセットが29,900円

お好きなスーツ（ジャケット＋スカート1着）、ブラウス（1枚）、バッグ（1点）、

ストッキング（1点）、パンプス（1点）、お直しサポートパス

※今春、ご卒業予定の新社会人・新入生および就活生の方のみの限定企画。

※特別セールのため、下取りセール・他のセットセール・他の割引券および割引特典との併用はできません。

※各アイテムの価格の上限を超える場合は差額を申し受けます。

※詳細は、WEBもしくは店舗スタッフまで。

はるやまのフレッシャーズ向け「褒められスーツ」について

「褒められスーツ」は、新大学生や新社会人などフレッシャーズ世代を応援するために、はるやまの脚長・美脚見えデザインやスーツ専門店ならではの仕立てなどの「褒められポイント」を頭から足まで詰め込んだスーツです。

特設サイトURL：https://haruyama.jp/contents/haruyama/2026freshers/

CM連動キャンペーン

商品購入で豪華賞品が当たる！「はるやまの褒められプレゼントキャンペーン」開催

～JTBトラベルギフト10万円分やAmazonギフトカードが抽選で合計105名様に当たる～

【キャンペーン概要】

【キャンペーン企画意図】

本キャンペーンは、一年を通して頑張ってきた方々や、新生活に向けて歩み出そうとしている方々に向けた「ご褒美プレゼント」として企画されたものです。忙しい毎日の中で、これまでの頑張りを振り返り、自分自身を労うきっかけを提供することを目的としています。

【キャンペーン応募方法】

【キャンペーン期間】

2026年1月23日(金)～2026年3月31日(火)

※但し、本キャンペーンは予告なく変更または中止される場合がございます。

【当選発表】

厳正なる抽選の上、当選者を決定し、賞品の発送をもって発表にかえさせていただきます。

※賞品の発送は2026年4月末頃を予定しております。

※期間中お一人様何度でも応募可能ですが、当選はお一人様1回のみとなります。

※「スーツのはるやま公式アプリ」のダウンロード及び会員登録が必須となります。

※お会計時の「スーツのはるやま公式アプリ」会員証の読み取りが必須となります。お会計終了後に「スーツのはるやま公式アプリ」会員証の読み取り、及び応募はできませんのでご注意ください。

※1回の応募につき一口の応募となります。

※インターネットでご購入された場合は応募対象外となります。予めご了承ください。

詳しくは、特設サイト（https://haruyama.jp/contents/haruyama/2026freshers/#homerare_present_campaign）をご参照ください。

出演者プロフィール

FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）

アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」より2022年4月にデビューした、月足天音・鎮西寿々歌・櫻井優衣・仲川瑠夏・真中まな・松本かれん・早瀬ノエル 7人組のアイドルグループ 。

「原宿から世界へ」をコンセプトに、多様なカルチャーの発信地、個性の集まるファッションの街“原宿”から「NEW KAWAII」を発信していく。

2ndシングル「わたしの一番かわいいところ」がTikTokでZ世代を中心に注目を集め、TikTok内での再生回数は約30億回、MVは6,800万再生を突破。

2025年第76回NHK紅白歌合戦に初出演。

2026年2月には、グループ最大規模となる東京ドーム公演を開催する。

FRUITS ZIPPER Official site(Fanclub)：https://fruitszipper.asobisystem.com/(https://fruitszipper.asobisystem.com/)

X（Twitter）：https://twitter.com/fruits_zipper(https://twitter.com/fruits_zipper)

Instagram：https://instagram.com/fruits_zipper(https://instagram.com/fruits_zipper)

YouTube：https://www.youtube.com/@fruitszipper3040(https://www.youtube.com/@fruitszipper3040)

TikTok：https://www.tiktok.com/@fruits_zipper(https://www.tiktok.com/@fruits_zipper)

Facebook：https://www.facebook.com/FRUITSZIPPER/(https://www.facebook.com/FRUITSZIPPER/)

KAWAII LAB. Fanclub：https://kawaiilab.asobisystem.com/(https://kawaiilab.asobisystem.com/)

はるやま商事株式会社

公式WEBサイト：http://haruyama.jp/

YouTube：http://youtube.com/@HARUYAMACM

X （Twitter）：http://x.com/HARUYAMAONLINE

Instagram：http://instagram.com/haruyama__official

TikTok：http://tiktok.com/@haruyama.official(http://instagram.com/haruyama__official)