À¸ÅÄ³¨Íü²Ö¡¢½é¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖI.K.T¡×¡Ê¥è¥ß¡§¥¢¥¤ ¥Î¥¦ ¥È¥¥¥â¥íー¡Ë4 ·î22Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥êー¥¹·èÄê¡ªTV¥¢¥Ë¥á¡ØËÜ¹¥¤¤Î²¼Ñî¾å ÎÎ¼ç¤ÎÍÜ½÷¡ÙED¥Æー¥Þ´Þ¤àÁ´11¶Ê¡£
¿·¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿
À¸ÅÄ³¨Íü²Ö¡¢½é¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØI.K.T¡ÊI Know Tomorrow¡Ë¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯4·î22Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡ØËÜ¹¥¤¤Î²¼Ñî¾å ÎÎ¼ç¤ÎÍÜ½÷¡ÙED¥Æー¥Þ¡Öº£¤â¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ò´Þ¤àÁ´11¶Ê¤ÎËÜºî¤Ï¡¢£²£¹ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À¸ÅÄ³¨Íü²Ö¤¬¡ÈÅù¿ÈÂç¤Î°¦¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Æü¡¹¤ÎÌÂ¤¤¤ä¿´¤ÎÍÉ¤ì¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÌ¤Íè¤ØÌÜ¤ò¤à¤±¤ë¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤òÃúÇ«¤ËËÂ¤¤¤ÀÞÕ¿È¤Î£±Ëç¡£
¥Ô¥¢¥Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¼´¤Ë¡¢À¸ÅÄ³¨Íü²Ö¤ÎÀ¡¤ó¤ÀÀ¼¿§¤¬Ì¥ÎÏ¤Î³Ú¶ÊÃ£¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢À¸ÅÄ¼«¿È¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤â´Þ¤Þ¤ì¡¢¸ÀÍÕ¤ä¥á¥í¥Ç¥£¤ËÁÇÄ¾¤Ê´¶¾ð¤ò¹þ¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¡¢º£¤ÎÀ¸ÅÄ³¨Íü²Ö¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ºî²È¿Ø¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¿Ø¤¬»²²Ã¤·¡¢¥½¥í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¸ÅÄ³¨Íü²Ö¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ ½é²óÈ×¤Ë¤ÏErika Ikuta Tour 2025 ¡Øbitter candy¡Ù¥Ä¥¢ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î±ÇÁü¤â¼ýÏ¿¡ª½éÈäÏª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Ô¥ê¥ª¥É¡×¤ò¼ý¤á¤¿¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Îµ®½Å¤Ê±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Î¥ê¥êー¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¤ª¤è¤Ó¥Á¥§ー¥óÅ¹ÊÞÊÌÆÃÅµ¤Î¼Â»Ü¤¬·èÄê¡ªÂÐ¾Ý´ü´ÖÆâ¤ËÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡¦EC¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÍ½Ìó¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤ÆÃÅµ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î¾ÜºÙÈ¯É½¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
<¥ê¥êー¥¹¾ðÊó>
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ÖI.K.T¡×
¥ê¥êー¥¹Æü¡§2026Ç¯4·î22Æü(¿å)
¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û
¢£½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×A
»ÅÍÍ¡§CD+BD+¥¢¥¯¥¹¥¿A+Lyric¡õPhoto Book¡Ü¥È¥ì¥«A¡Ü¥Ý¥¹¥È¥«ー¥ÉA
²Á³Ê¡§12,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§SRCL-13630～32
¢£½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×B
»ÅÍÍ¡§CD+BD+¥¢¥¯¥¹¥¿B+Lyric¡õPhoto Book¡Ü¥È¥ì¥«B¡Ü¥Ý¥¹¥È¥«ー¥ÉB
²Á³Ê¡§12,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§SRCL-13633～35
¢£ÄÌ¾ïÈ×¡Ê½é²ó»ÅÍÍ¡Ë
»ÅÍÍ¡§CD+¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡ÊÁ´3¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1¼ïÉõÆþ¡Ë
²Á³Ê¡§3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§SRCL-13636
¢£¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://erikaikuta.lnk.to/I.K.T_1stAL
¡Ê¢¨ÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡ãÁá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¡ä
ÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¡¢Sony Music Shop ¤Ë¤Æ4·î22Æü(¿å)È¯Çä À¸ÅÄ³¨Íü²Ö1st¥¢¥ë¥Ð¥à ¡ØI.K.T¡Ù ¤òÃêÁª¸¢ÍøÉÕ¤ÀìÍÑ¥«ー¥È¤Ë¤Æ¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢°Ê²¼£Á¾Þ¤â¤·¤¯¤Ï£Â¾Þ¤¤¤º¤ì¤«¤Ë¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
A¾Þ¡§Iku Phone ÃêÁª¤Ç20Ì¾ÍÍ
B¾Þ¡§¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Üー¥É50Ì¾ÍÍ(°¸Ì¾¤¢¤ê)
¢£¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.sonymusic.co.jp/artist/ErikaIkuta/info/580421¡¡(https://www.sonymusic.co.jp/artist/ErikaIkuta/info/580421)
¡úSony Music Shop¸ÂÄêÁá´üÍ½ÌóÃêÁªÆÃÅµÉÕ¤CD¤Î¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¡ú
https://www.sonymusicshop.jp/m/sear/groupShw.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=SRCL000013630&cd=ikt_0422(https://www.sonymusicshop.jp/m/sear/groupShw.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=SRCL000013630&cd=ikt_0422)
¡ãCD¥·¥ç¥Ã¥×¥Á¥§ー¥óÊÌÀèÃåÆÃÅµ·èÄê¡ä
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.sonymusic.co.jp/artist/ErikaIkuta/info/580422
¡ã2026Ç¯1·î22Æü(ÌÚ)³«ºÅ ¡ÖErika Ikuta Birthday Event 2026¡×²ñ¾ì¸ÂÄêÍ½ÌóÆÃÅµ·èÄê¡ä
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.sonymusic.co.jp/artist/ErikaIkuta/info/580423
¡ã¥¢¥Ë¥á¾ðÊó¡ä
TV¥¢¥Ë¥á¡ØËÜ¹¥¤¤Î²¼Ñî¾å ÎÎ¼ç¤ÎÍÜ½÷¡Ù
¥¿¥¤¥È¥ë¡§TV¥¢¥Ë¥á¡ØËÜ¹¥¤¤Î²¼Ñî¾å ÎÎ¼ç¤ÎÍÜ½÷¡Ù
ÊüÁ÷ÏÈ¡§ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È Ëè½µÅÚÍËÍ¼Êý5»þ30Ê¬ÏÈ ¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯
4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê2¥¯ー¥ëÏ¢Â³ÊüÁ÷³«»Ï ¡ª
TOKYO MX 4·î6Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êËè½µ·îÍË¤è¤ë9»þ25Ê¬ÊüÁ÷³«»Ï
¸¶ºî¡§¹á·îÈþÌë¡ØËÜ¹¥¤¤Î²¼Ñî¾å～»Ê½ñ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¼êÃÊ¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó～¡Ù¡ÊTO¥Ö¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë
¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È¡§ÄÇÌ¾Í¥¡¡¡¡Ì¡²è¡§ÇÈÌîÎÃ
´ÆÆÄ¡§´äºêÎÉÌÀ¡¡¡¡¥·¥êー¥º¹½À®¡§Ô¢ß·¿¿Íý»Ò¡¡¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§äÂÎØ°¦»Ò
¿§ºÌÀß·×¡§¶áÆ£ËÒÊæ¡¡¡¡Èþ½ÑÀßÄê¡§ÅÄÂ¼¤»¤¤¤ Æü¹â°½Èþ ÅÄÊö°é»Ò Ï¤°ïÈô¡¡¡¡Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÅÄÂ¼¤»¤¤¤
»£±Æ´ÆÆÄ¡§¾®ÃÓ¿¿Í³»Ò¡¡¡¡ÊÔ½¸¡§Áý±Ê½ã°ì¡¡¡¡²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÅÏÊÕ½ß¡¡¡¡²»¶Á¸ú²Ì¡§ÁÒ¶¶Íµ½¡
²»³Ú¡§Ì¤ÃÎÎÜ¡¡¡¡¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§µÈ¿®·ÄÂÀ
¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§WIT STUDIO
Ãøºî¸¢É½µ¡§(C) ¹á·îÈþÌë¡¦TO ¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¿ËÜ¹¥¤¤Î²¼Ñî¾åÀ½ºî°Ñ°÷²ñ£²£°£²£¶
--------------------------------------------------
ÈÖÁÈ¸ø¼°¥µ¥¤¥È ¸ø¼°HP¡§ https://booklove-anime.jp/
¸ø¼°X ¡§ https://x.com/anime_booklove
ËÜPV ¡§ https://youtu.be/ZrQoGBYHzIU
¢£À¸ÅÄ³¨Íü²Ö¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
²Î¤È¥Ô¥¢¥Î¤ÇÆü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦²»³Ú¤òËÂ¤°¥½¥í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢À¸ÅÄ³¨Íü²Ö¡£¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤ä¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤·¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï¥Ç¥£¥º¥Ëー100¼þÇ¯µÇ°ºî¡Ø¥¦¥£¥Ã¥·¥å¡ÙÆüËÜÈÇ¤Ç¼ç¿Í¸ø¥¢ー¥·¥ãÌò¤òÌ³¤á¤¿¡£2024Ç¯¤Ë¥½¥í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¥Ç¥Ó¥åーºî¤È¤Ê¤ë1st EP¡Öcapriccioso¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡£2025Ç¯¤Ë2nd EP¡Öbitter candy¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·Á´¹ñ¥Ä¥¢ー¤ò³«ºÅ¡¢Æ±Ç¯9·î¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ô¥ê¥ª¥É¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡£2026Ç¯4·î¡¢¼«¿È½é¤Î1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖI.K.T¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡£
¢§¸ø¼°HP
À¸ÅÄ³¨Íü²Ö OFFICIAL SITE
https://erikaikuta.jp/s/m12/?ima=0835
À¸ÅÄ ³¨Íü²Ö | ¥½¥Ëー¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://www.sonymusic.co.jp/artist/ErikaIkuta/
¢§SNS
X:https://x.com/ikuta_staff?s=20
Instagram:https://www.instagram.com/ikutaerika.official/?hl=ja
TikTok:https://www.tiktok.com/@ikutaerikaofficial
YouTube:https://www.youtube.com/@ikutaerikaofficial