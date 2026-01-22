【岡山大学】岡山大学発ベンチャー株式会社SEZOがプレシード資金調達を実施～エンジニアの市場価値最大化を目指す事業を加速～

国立大学法人岡山大学

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の大学発ベンチャーである株式会社SEZOは、TRUST SMITH & CAPITALおよびF Venturesを引受先とする第三者割当増資により、プレシードラウンド※での資金調達を実施しました。



同社は、「エンジニアのポテンシャルを解放する」というビジョンのもと、従来のSES（システムエンジニアリングサービス）業界が抱える多重下請け構造等の課題に対応する新たなサービスモデルを展開しています。同社では、AIを活用した独自の仕組みによりエンジニアへの還元率を83％～90％という高水準で実現し、エンジニアが市場価値を最大化できるよう正当な評価と対価の提供、案件選択の自由度の向上を目指しています。さらに、AI案件に特化した営業チームを設置し、先端技術分野への挑戦機会の創出やキャリア形成支援を強化することで、エンジニア自身が理想とする働き方を実現できる環境づくりを進めています。



代表の黒明慶吾さんは、岡山大学工学部工学科に在籍する学生起業家であり、岡山大学での学びを生かしながら事業を立ち上げ、現在、同社の代表取締役を務めています。



同社は、本資金調達を通じて、エンジニアの採用や営業体制の強化を進めるとともに、AIを活用したサービスの開発・提供をさらに加速させ、エンジニアが「ここで働きたい」と思える環境と成長機会を整え、IT人材が正当に評価され活躍できる市場の実現を目指すとしています。



本調達を受けて、黒明さんは、「SEZOは、誰かの人生に『きっかけ』を与えられる存在であり続けたいと考えています。SES事業を通じて、営業部はエンジニアが理想とする働き方やキャリアへ踏み出すきっかけをつくり、エンジニアはプロジェクトを通じて、お客様やエンドユーザー、ひいては社会の人々の心を動かすきっかけを生み出していきます。こうした連鎖を広げ、その質を深めていける組織を目指しています。皆さまのご期待に応えられるよう、事業の成長と社会への価値創出に全力で取り組んでいきます」と述べています。



岡山大学は、大学発ベンチャーの創出と成長支援を通じて、学生の起業活動や地域・産業界との連携を促進し、研究成果の社会実装と地域経済の発展に寄与していきます。引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組みにご期待ください。

本情報は、2026年1月20日に岡山大学から公開されました。



※プレシードラウンド：スタートアップが事業立ち上げ初期段階において、プロダクト開発やチーム形成、事業検証などのために実施する最初期の資金調達ラウンド

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

