能登半島地震の発生源となった沿岸海底活断層 世界最長級の地震隆起を引き起こしたことを解明〔広島大学, 千葉県立中央博物館, 福岡教育大学, 兵庫教育大学, 山口大学, 岡山大学, 金沢大学〕
広島大学と千葉県立中央博物館、福岡教育大学、兵庫教育大学、山口大学、岡山大学、金沢大学の共同研究成果プレスリリースです。
2026（令和8）年 1月 22日
国立大学法人岡山大学
https://www.okayama-u.ac.jp/
＜本研究成果のポイント＞
- 2024年1月1日発生の能登半島地震による海岸隆起の分析
地震で海岸の地面が持ち上がる現象を解析し、世界最長級であることを示しました。
- 能登半島沖の海底活断層の連続分布の確認
海底にある活断層が連続的に分布することを明らかにし、隆起量の差異は海底活断層と海岸線の距離が主な要因であることを示しました。
- 海底活断層の長期活動履歴解明と防災への応用
活動周期や変位速度など長期的な活動履歴を明らかにするとともに、他沿岸域での活断層調査・地図化により、防災計画への応用を目指します。
◆概 要
2024年1月1日に発生した能登半島地震（マグニチュード7.5）により、能登半島北部では顕著な地盤の隆起が観察されました。
本研究は、この隆起が能登半島北岸に沿って並走する海底活断層の活動によって生じたことを、隆起海岸の地図化、隆起量の計測、および海底地形の分析を通じて明らかにしたものです。従来の津波・地震ハザード評価では十分に考慮されてこなかった沿岸域の海底活断層について、変動地形学的手法により具体的に示した点で、新たな視座を提供するものです。
また、本研究は広島大学から論文掲載料の助成を受けております。
本情報は、2026年1月20日に公開されました。
図. 海岸隆起を起こした地震（A）と2024年1月1日能登半島地震と余震（B）
◆論文情報
著者：Hideaki Goto、Tomoru Yamanaka、Tomohiro Makita、Yoshiya Iwasa、Takuro Ogura、Kyoko Kagohara、Yasuhiro Kumahara、Yasuhiro Suzuki、Nobuhisa Matta、Tatsuto Aoki、Wataru Mori、Kenta Haranishi、Takashi Nakata
タイトル：Coast uplifted by nearby shore-parallel active submarine faults during the 2024 Mw 7.5 Noto Peninsula earthquake
掲載雑誌：Geomorphology, 493巻, 110069
DOI: https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2025.110069
掲載日：15 January 2026（オンライン掲載日：30 October 2025）
◆詳しい研究内容について
能登半島地震の発生源となった沿岸海底活断層 世界最長級の地震隆起を引き起こしたことを解明
https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/press_r7/press20260120-1.pdf
◆本件お問い合わせ先
＜研究に関すること＞
広島大学大学院人間社会科学研究科 教授 後藤秀昭
TEL：082-424-6658
FAX：082-424-0320
千葉県立中央博物館 展示課 研究員 山中 蛍
TEL：043-265-3111
福岡教育大学 教育学部 講師 岩佐佳哉
TEL：0940-35-1299
兵庫教育大学大学院学校教育研究科 准教授 小倉拓郎
TEL：0795-44-2143
山口大学教育学部 社会科教育講座 准教授 楮原京子
TEL：083-933-5325
FAX：083-933-5325
岡山大学 学術研究院 教育学域（社会科教育）教授 松多信尚
TEL：086-251-7618
金沢大学 人間社会研究域 地域創造学系 准教授 青木賢人
TEL：076-264-5330
FAX：076-264-5362
＜報道に関すること＞
広島大学広報室
TEL：082-424-6762
FAX：082-424-6040
千葉県立中央博物館 管理部 企画調整課
TEL：043-265-3111
福岡教育大学 経営政策課 広報担当
TEL：0940-35-1205
兵庫教育大学広報室
TEL：0795-44-2431
山口大学 広報室
TEL：083-933-5007
FAX：083-933-5013
岡山大学 総務部 広報課
TEL：086-251-7292
金沢大学人間社会系事務部 総務課
TEL：076-264-5466
＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞
岡山大学病院 新医療研究開発センター
〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1
下記URLより該当する案件についてお問い合わせください
http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/
＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞
岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当
〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1
TEL：086-235-7983
E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/
＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞
岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
TEL：086-251-8463
E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/
＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞
岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
TEL：086-251-8705
FAX：086-251-7114
E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/
＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞
岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
https://venture.okayama-u.ac.jp/
