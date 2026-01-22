テクノロジー・イノベーション研究所と世界経済フォーラム、ダボスで「アブダビ・フロンティア技術センター」設立を発表



量子、ロボティクス、宇宙技術と関連AI応用に焦点を当てた第4次産業革命センターの新拠点がアブダビに誕生

スイス、ダボス--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- アブダビ先端技術研究評議会（ATRC）の応用研究部門であるテクノロジー・イノベーション研究所（TII）と世界経済フォーラム（WEF）は、WEFの権威ある「第4次産業革命センター（C4IR）」のグローバル・ネットワーク」に新たに加わるセンターとして、「アブダビ・フロンティア技術センター」を開設したことを発表しました。

Technology Innovation Institute and World Economic Forum Announce ‘Abu Dhabi Centre for Frontier Technologies’ at Davos (Photo: AETOSWire)

本協業は、ダボスでの世界経済フォーラム年次総会2026の開催期間中に行われた署名式により正式化され、フロンティア技術の将来形成に向けた国際協力を一層深化させる節目となりました。

本センターは、フロンティア分野における研究開発の飛躍的進展を主導し、新興技術に関するグローバル政策の前進を図るとともに、研究室段階のイノベーションを実社会での実装へとつなげる国際協力を促進するという明確な使命の下に設立されました。同センターは、イノベーションの実証フィールドとしてのアラブ首長国連邦（UAE）の地位を基盤としています。機動的な規制環境に加え、研究、政策、実行の強固な連携に支えられ、UAEは新興技術を国家レベルで実証、導入、拡張するための独自の基盤を提供しています。こうした能力は、世界経済フォーラムが展開する、世界的に連結されたC4IRネットワークを通じて、今後さらに強化される見込みです。

新たに設立された本センターは、量子コンピューティング、ロボティクス、推進・宇宙システム、および関連するAI応用に焦点を当て、先端技術研究を牽引するグローバル中核拠点として、アブダビの存在感を高めます。この戦略的パートナーシップにより、TIIは、変革的技術の責任ある導入を加速するために設計された、世界的に連結されたイノベーション・エコシステムに参画します。

TIIの最高経営責任者（CEO）であるナジュワ・アラージ博士は、次のように述べています。「フロンティア技術の進展が加速する中で、それらを責任ある形で、かつ実質的な価値を伴う形で導入していく必要性と機会が高まっています。本センターは、研究の卓越性、政策におけるリーダーシップ、そしてグローバルな協力を一つのプラットフォームに集約し、フロンティア分野の研究開発の限界を押し広げると同時に、画期的な科学を研究室の枠を超えて実社会での応用へとつなげます。イノベーションを責任あるガバナンスの下で拡張可能なソリューションへと転換することで、科学、イノベーション、そして社会的インパクトの分野におけるグローバル拠点としてのアブダビの役割を、さらに強化していきます。」

今回の発表により、アブダビは世界経済フォーラムのC4IRグローバルネットワークにおけるUAEの存在感を高め、米国、ドイツ、サウジアラビア、日本、インドなどに展開する各国センターと並ぶ、卓越した拠点群の一角となります。

世界経済フォーラムのマネージング・ディレクターであるジェレミー・ユルゲンス氏は、「アブダビ・フロンティア技術センターの追加は、C4IRのグローバルネットワークが世界の技術アジェンダを形成する力を一段と高めるものです。世界トップクラスの研究能力をネットワークに取り込むことで、本センターは、産業界がイノベーションを実用的で責任あるソリューションへと転換し、包摂性、持続可能性、そして技術への信頼の向上を後押ししていきます」と述べています。

同センターは、重要なフロンティア技術分野における研究開発の限界を押し広げるとともに、概念実証（PoC）パイロット、規制のサンドボックス制度、国際会合の開催を通じて、アブダビのソートリーダーシップを示していきます。イノベーションの推進エンジンであると同時に戦略的プラットフォームとして、責任ある技術導入を前進させ、科学とイノベーションにおけるUAEの国際的地位をさらに強固なものとしていきます。

