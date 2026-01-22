全日本ぎょうざ祭り実行委員会は、前回の好評を受け2026年3月20日(金祝)～22日(日)に第2回となる『全日本ぎょうざ祭り in 新潟』を万代島多目的広場にて開催します。





全日本ぎょうざ祭り in 新潟





■春の訪れとともに、今年も開催！餃子の祭典が新潟に再び

2025年3月に新潟に初上陸し、好評を博した「全日本ぎょうざ祭り」が、新潟に帰ってきます。

焼き、揚げ、水餃子に変わり種などなど・・・全国各地から集まった個性豊かな餃子を食べ比べ！家族や仲間とおいしさをシェアしながら、笑顔あふれるひとときをお楽しみください。





全国各地の餃子が大集結(1)





■開催概要

開催日：2026年3月20日(金祝)～22日(日)

時間 ：10:00～17:00(最終入場16:30)

会場 ：万代島多目的広場 大かま

入場料：［当日券］当日チケット販売所にて販売

大人1日券 500円(小学生以下、無料)

※お得な前売入場券は、各コンビニプレイガイドにて

2月28日(土)より販売開始。

詳しくは公式ホームページをご確認ください。

主催 ：全日本ぎょうざ祭り実行委員会

後援 ：新潟市、公益社団法人新潟県観光協会、

公益財団法人新潟観光コンベンション協会、

万代島多目的広場にぎわい創出委員会





【餃子ブース】

全国の餃子が一堂に集結！宇都宮や浜松といったメジャーエリアはもちろん、全国各地のご当地食材を取り入れたオリジナル餃子などを、アツアツでご提供します。





全国各地の餃子が大集結(2)





【フード＆スイーツブース】

餃子のほか、フード＆スイーツブースも！

名古屋名物・手羽先や別腹のスイーツなどをご用意。こちらも合わせてお楽しみください。





フード＆スイーツブース(1)





■アクセス

【バス】

・新潟駅バスターミナル

17番線「朱鷺メッセ・佐渡汽船線」乗車、朱鷺メッセバス停下車

・万代シテイバスセンター

6番線「佐渡汽船線」乗車、朱鷺メッセバス停下車

・万代シテイ(新潟日報メディアシップ前)

16番線「佐渡汽船線」乗車、朱鷺メッセバス停下車





【自動車】

・磐越自動車道 新潟中央インターチェンジより約25分

・新潟バイパス 紫竹山インターチェンジより約20分

施設専用駐車場はございません。お車でお越しの際は、周辺の万代島駐車場をご利用ください。

※万代島駐車場の料金は、入場から最初の60分は無料、以後30分までごとに100円です。

詳細は朱鷺メッセホームページ( https://www.tokimesse.com/visitor/parking/ )をご確認ください。









※記載の価格はすべて税込表記です