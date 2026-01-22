クロスコ株式会社(本社：東京都港区・代表取締役社長：永澤 浩行)は、同社の主力サービスであるWeb講演会(ウェビナー)においてAX(AI Transformation)によるインテグレーションを実現、新サービスとして「TSUMAREACTION(ツマリアクション)」及び「TSUMARI NOTE(ツマリノート)」の2つを発表しました。









■クロスコが実現した総合的Web講演会AX

クロスコはWeb講演会(ウェビナー)の動画コンテンツに含まれる情報は、主催者・聴講者・講演者/登壇者にとって貴重な資産であるというコンセプトのもと、AIによる多層化した処理を行う事により多様なアウトプットを行うサービス群の提供を実現しました。

Webinar(Web講演会)の実施回数を重ねる毎にAIが学習し、より精度の高い情報の提供を行うことのできる循環型サイクルを有しているのが特徴です。





図1_クロスコのWeb講演会インテグレーション





■2つの新サービスについて

新サービス(1)：「TSUMAREACTION(ツマリアクション)」(特許出願に向け準備中)

＜ライブ配信中の視聴者の反応リアクション詳細をAIで採取可能に！＞

このサービス群の中で聴講者の「パーソナライズドデータ」を抽出し、「インサイト分析」を提供するサービスユニットが新サービス、「TSUMAREACTION(ツマリアクション)」(図1赤点線部分)です。

TSUMAREACTION(ツマリアクション)は、Webinarで講演者が話す言葉をリアルタイムに言語解析し、キーワードとして表示聴講者が直感的にリアクションを行う事のできるインタフェースを提供します。SNS等で習慣付いている、共感したキーワードをクリックするだけの操作で、他ユーザーのレスポンスも一覧できる事から参加モチベーションを刺激される仕組みとなっています。

聴講者の反応はリアルタイムに反映される他、講演会終了後、取得した履歴からインサイト分析を行う事の出来るレポートやデータをアウトプットできます。





図2_講演会ライブ視聴ページイメージ





1)全聴講者の反応データ ：お客様側でCRM連携などでご利用しやすい、ご指定の形式で全ユーザーのデータをご提供します。

2)全体効果検証レポート ：Webinar全体での聴講者のリアクションから得られた結果を分析したレポート。聴講者をタイプ分けし、実施後のフォロー策を提案します。

3)個別聴講者の反応レポート：個別の聴講者をピックアップし、反応ログと過去データ、製品情報や学術情報などの公式情報から、営業用の対応策などをまとめたレポートをご提供することができます。





図3_リアクションレポートイメージ





新サービス(2)：「TSUMARI NOTE(ツマリノート)」

＜ライブ配信中の発言内容をAI聴講録としてテキスト化(資産化)！＞

講演会終了後に、その内容を“つまり”要点として整理した、聴講録を提供するサービスです(図1紫点線部分)。専門性の高い講演会の場合、専門用語や文脈を理解した正確な要約は一般的なAIツールでは難しく、実用的ではありませんでしたが、学習プロセスを組み込むことで精度を向上させています。





1)動画内容を“要点化”して整理：AIが動画全体の文脈を理解し、重要なポイントだけを抽出。

2)スライドを踏まえた理解しやすい文章：映像から抽出したスライドと、話者の説明を関連付けてドキュメント化。

3)フォーマットが整った資料として納品：要点、章立て、スライド画像などが適切に配置された、そのままビジネスで活用できる整ったフォーマットで納品します。

また、オプションサービスとして複数話者による「話者判別」や主要外国語への「翻訳機能」も対応可能です。

昨年度サービス開始しました、AIダイジェスト動画作成サービス「TSUMARI VIDEO(ツマリビデオ)」と合わせてご利用いただく事で、より効果的です。

ご提供方法は様々カスタマイズ可能ですので、お問い合わせください。









■実施回数が増えるほど、各サービスの精度が向上する循環型サイクル

「Web講演会(ウェビナー)」を実施する大きな目的は参加者・視聴者の意向などのマーケティングデータを収集する事にあります。ですが、これまでは正確なインサイトが得られていませんでした。

クロスコはサービス全体のAXを行い、Web講演会(ウェビナー)に含まれる情報を貴重な資産として活用できる循環型サイクルを構築しました。講演会を実施する度に情報の精度が上がり、個別の聴講者のインサイトが事実(ファクト)ベースで獲得でき、アフターフォローの戦略までをご提供することが可能になりました。









■ご提供予定

各新サービスは2025年度内(2026年3月末まで)に正式リリースを行い、2026年度より提供を行っていく予定です。新サービスを含む各メニューのライセンス、パッケージプランなどにつきましては、サービスリリース時に公開いたします。









■クロスコ株式会社

クロスコ株式会社は1984年に創業し、TVや広告業界に向けた映像技術サービスとあらゆるメディアを通じた企業の映像制作やライブ配信支援を行って参りました。

映像や動画を使った“コミュニケーションの最大化”を目標に、お客様の事業課題に寄り添うパートナーを目標に、あらゆる課題に対して映像・動画活用のご提案を行い、個々の効果最大化を実現するために、いままでにないコミュニケーションの在り方を追求していきます。

変化に富んだ社会潮流の中、デザイン力や人間力(同情、共感、思いやり)で、お客様と共に未来へ向かって歩んで行ける企業を目指して参ります。









■会社概要

商号 ： クロスコ株式会社

代表者： 代表取締役社長 永澤 浩行

所在地： 〒106-0032 東京都港区六本木7-18-23 EX六本木ビル5F

設立 ： 1984年11月

資本金： 1億円

URL ： http://www.crossco.co.jp/