幻の卵屋さんがAKOMEYA横浜ポルタ店に1/23～2/3まで期間限定で出現！
高級たまごバイキング「幻の卵屋さん」が1/23～2/3にAKOMEYA横浜ポルタ店頭に出現。北海道から沖縄まで100種類以上のたまごが、日替わりで10数種類店頭に並びます。生産者支援の取り組みとして、一般社団法人日本たまごかけごはん研究所［文京区:代表理事上野貴史］が運営。
【場所】AKOMEYA横浜ポルタ店【日時】2026年1月23日(金)～2月3日(火)【営業時間】10:00～21:00※初日は13:00開店
全国各地のブランドたまご詰め合わせに、たまごかけごはんの向こう側に行けるお醤油も販売。
AKOMEYAにはたまごかけごはんに合うトッピング商品も盛りだくさん！ブランド米も選べて、オリジナルのTKGがきっと見つかります。夢のコラボレーションをお見逃しなく！日本たまごかけごはん研究所公式オンラインショップhttps://japantkg.theshop.jp公式Xhttps://twitter.com/jtkgl2公式Instagramhttps://www.instagram.com/japantkg.labo公式Facebookhttps://www.facebook.com/tamakenjapan公式LINEアカウントhttps://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=151prqgo