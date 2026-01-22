吉野家ホールディングスグループの株式会社シェアレストラン（代表取締役：武重準、本社：東京都中央区）は、間借りマッチングプラットフォーム「シェアレストラン」を利用した薬膳専門店「哺乳類の化石」が本日オープンすることを報告します。1943年創業の老舗喫茶店で勤務する店主が手がける薬膳カレー・粥店「哺乳類の化石」2026年1月22日より高田馬場にて昼限定で営業しております。本店は「理科室のような店名」とは裏腹に、現代人が忙しさの中で失ってきた“食欲・体感・回復感覚”を取り戻すことを目的とした薬膳料理を提供する新しい形の飲食店です。

開業の背景

店主は現在も、1943年創業の老舗喫茶店「七つ森」に勤務しています。長年コーヒーと食事を提供する現場に立つ中で、「カフェインや刺激で体調を誤魔化す人が増えている」「本当は何を食べたいのかが分からなくなっている」という実感を抱くようになりました。その経験から「人間はまず整えたい生き物」という考えに至り、2019年に国際薬膳士の資格を取得。薬膳の持つ「自由さ」、化石、虫、自然観察といった理科的・博物的な視点に惹かれたことが、店名「哺乳類の化石」にもつながっています。「化石」とは過去のものではなく、忙しさの中で埋もれてしまった感覚の比喩。本店では、薬膳によってその感覚を昼だけ出土させ、「人間に戻る昼ごはん」を提供しています。

「薬膳カレー」という中国×インドの融合

本店の看板は「薬膳カレー」と「薬膳粥」。中国の薬膳思想と、インドのスパイス文化を融合させた料理で、刺激や流行を追うのではなく、体調・季節・消化力に寄り添う“回復のための一皿を目指しています。＜提供メニュー例＞セット1,350円本日の薬膳カレー ・かぼちゃのココナッツ ・チキンのココナッツ車麩のルーロー飯赤カブの甘酒マスタード薩摩芋サラダセロリと牛蒡のきんぴら山芋の味噌汁※内容は日替わり

メニュー

店舗情報

店名：哺乳類の化石所在地：〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4-17-17 高田馬場プリンスマンション107（魚進内）営業時間：10:00～14:00営業日：木・金・土業態：昼限定・薬膳カレー／粥Instagram https://www.instagram.com/honyurui_no_kaseki/

間借りのマッチングサイト「シェアレストラン」について

https://share-restaurant.biz/https://share-restaurant.jp/

飲食店業界は、コロナ以前から全産業の中でも最も廃業数や廃業率が高い業界です。そのため、最初に借金を作るのではなく、ファンを作ることを提案しています。また、空いた時間を利用して、飲食店を盛り上げる取り組みも提案しています。当サービスは、リスクを抑えて飲食店を開業したい人と、新しい仲間を募集したいオーナーの方をマッチングするプラットフォームです。【SNS】https://www.instagram.com/take103103/https://x.com/share_rest【会社概要】会社名：株式会社シェアレストラン所在地：〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町36番2号 Daiwaリバーゲート18階事業内容：シェアレストランの運営https://share-restaurant.biz/