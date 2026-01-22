メタ心理學研究所(運営：株式会社オフィス北岡、代表：北岡 泰典)は、オンライン講座「日本版 PayPal マフィア養成講座」を開始します。本講座は、創造性や意思決定の質に直結する“状態(State)”の扱い方を体系化した「状態工学」と、既存の直線的手順に依存しない「非線形思考」を軸に、個人およびチームの認知・発想・実行の再現性を高める実践プログラムです。受講形態はオンライン(ライブ／アーカイブ)で、受講料は33万円(税込)。開始記念として、期間限定で、割引キャンペーン価格が適用されます(詳細は、講座紹介ページを参照のこと)。

日本版 PayPal マフィア養成講座





■講座概要

「日本版 PayPal マフィア養成講座」は、米国西海岸で顕著に見られた“共同認知(チームでの高密度な発想連鎖)”を、精神論ではなく再現可能な技術体系として扱うことを目的としたオンライン講座です。





本講座では、知識やノウハウの追加よりも先に、思考・発想・意思決定を生む土台である「状態(State)」に注目し、個人および集団のパフォーマンスを構造的に高めるためのトレーニングを行います。









■特徴(提供価値)

(1)GAFA創業者のマインドセット：西海岸文化の認知モデル化

GAFAを生み出した西海岸文化に基づく思考様式・意思決定様式を構造的にモデル化し、参加者自身の認知OSを更新するための視点と設計原理を提供します。





(2)状態工学：Flow→Zoneの段階モデル

集中・没入を超え、直観的計算や発想が露出しやすい状態を段階的に扱い、再現性を高めます。





(3)非線形思考：直線的な“手順”に依存しない発想生成

既存フレームの最適化ではなく、問いの置き換え／視点のジャンプ／認知の再編成によって突破口を作る方法を扱います。





(4)共同認知：チームでの発想連鎖を設計する

個人技ではなく、複数人で“創造の速度”を上げるための条件設計(場・ルール・注意配分・言語運用)を学びます。





(5)オンライン完結：ライブ＋アーカイブ受講

多忙なビジネス層でも取り組めるよう、オンラインで提供します(ライブ参加／アーカイブ視聴の併用)。









■こうした方にお勧め

・経営者／事業責任者／新規事業担当者

・企画・研究・開発・プロダクト職(発想と意思決定の質が成果を左右する方)

・コーチング／カウンセリング／教育・医療など、人の認知や状態を扱う専門職

・“学習しているのに結果が変わらない”ボトルネックを感じている方









■受講費・申込方法

・受講料：33万円(税込)

・開始記念キャンペーン受講料：詳細は、講座紹介ページを参照してください

・講座紹介ページ： https://www.meta-psychology.com/jp/paypal_mafia/

(申込後、運営より受講案内メールを送付します)









■背景(なぜ今この講座か)

日本では、知識や方法論は普及していても、創造性・突破力・意思決定の質を生む「状態」の扱い方が体系化されにくいという課題があります。本講座は、学習量の増加では解決しないボトルネックに対して、状態と認知の設計という観点からアプローチするために企画されました。









■今後の展開

本講座は継続開催を前提としており、定期的にオンラインで「講座説明会兼 最新情報提供会」(日本語)を開催予定です。加えて、将来的には海外向けの構造化資料・英語版展開も視野に入れています。









＜「メタ心理學研究所」概要＞

メタ心理學研究所は、認知・学習・創造性の領域を対象に、実践プログラムの設計・提供を行っています。





所在地 ： 〒166-0015 東京都杉並区成田東5-34-14-203

運営会社 ： 株式会社オフィス北岡

代表者 ： CEO 北岡 泰典

会社所在地： 〒165-0034 東京都中野区大和町1-67-6-2F

設立 ： 2009年6月

事業内容 ： コンサルティング、コーチング、カウンセリング等サービスの提供

資本金 ： 300万円

URL ： https://www.office-kitaoka.co.jp/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社オフィス北岡 お客様相談窓口

TEL：03-5327-8523

お問い合せフォーム： https://www.meta-psychology.com/jp/inquiry/