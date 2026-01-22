美容業界では、価格競争の激化や人材不足を背景に、従来の施術中心型ビジネスモデルの見直しが求められています。特に近年は、髪や頭皮の悩みを長期的に相談できる存在として、美容室に期待する声も高まりつつあります。





株式会社ベイコローレ(所在地：兵庫県三木市、代表取締役：魚住 美晴)は、美容室の強みである顧客との信頼関係を活かし、育毛ケアをサブスクリプション型で提供する新たな収益モデルに着目。現役美容師の視点から、その考え方や導入のポイントを解説する無料動画講座(全3話)を、2026年1月22日より公開します。





育毛サブスク導入講座





美容室を経営されている方に向けて

・お店をやりながら3ヶ月で導入ができる

・従業員が主導でも運営ができる

・高価な育毛剤は使わない

・リピート率90％以上

といった、毛幹細胞メソッドを取り入れた「育毛サブスク導入講座」(全3話)

(無料動画詳細： https://letter.beicolore.co.jp/p/mail?ftid=3r9oiOuCJK1K )





～動画講座(全3話)の内容～

(1話)育毛サブスクを導入すると

(2話)美容師の価値と育毛とは

(3話)美容業界の90％が知らない“生き残り戦略”





無料動画講座の内容





■無料動画の受け取り方法

こちらのリンク( https://letter.beicolore.co.jp/p/mail?ftid=3r9oiOuCJK1K )より

メールアドレスのみご入力下さい。

＊ご登録いただいたアドレス宛にメールが届きます。









■今後の展望

現在、髪や頭皮の悩みに対しては様々な情報が飛び交っており「何を信じて、誰に相談すればいいのかわからない」といった方が増えています。

美容師は、お客様の変化に寄り添い、生活習慣や頭皮環境を整えながら、長期的に伴走できる、身近な専門職だと私は思っています。

当社は、育毛を「サブスクリプション型」で提供する仕組みを通じて、美容師が既存のお客様との信頼関係を活かしながら、身近な相談先としての役割を果たせる環境を広げていきたいと考えています。

育毛は、短期間で結果を求めるものではなく、一年単位での継続的なサポートが求められる分野です。

だからこそ、売り切り型の商品ではなく、お客様と向き合い続ける関係性そのものに価値を置く仕組みが必要だと考えています。

今後は本講座を通じて、カウンセリング・施術・セルフケアを統合して、髪のことなら何でも相談できる「信頼できる地域の相談拠点」としての美容室を増やしていくことを目指します。









■動画講座講師 魚住 美晴 プロフィール

美容師として現場に立ち続ける中で、毎月500名以上の顧客の頭皮の悩みに向き合う。

薄利多売モデルの限界を経験したことをきっかけに、育毛は一時的な施術ではなく、継続的な土台ケアと伴走が重要であると考えカウンセリング・施術・セルフケアを統合した育毛サブスクリプションモデルを構築。

現在は、美容師が地域で信頼される育毛ケアの相談拠点となる仕組みづくりに取り組んでいる。