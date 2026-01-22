アユールトピア合同会社(所在地：北海道虻田郡ニセコ町、代表：飯塚 晴美)は、40～50代の女性2,405人を対象に「朝の洗顔方法と肌悩み」に関する調査を実施しました。調査の結果、朝の洗顔方法として最も多かったのは「水またはぬるま湯だけで洗う」で37.8％。一方で、「すっぴん肌に自信がない」と回答した人は約8割にのぼり、朝の洗顔習慣と肌に対する自己評価との間にギャップがある実態が明らかになりました。





40～50代女性の80.8％が、すっぴん肌に自信がないと回答





【調査サマリー】

・朝の洗顔方法は「水またはぬるま湯」が37.8％、「泡立つ洗顔料」が34.8％

・6.9％は「朝は顔を洗わない」と回答

・肌質タイプ別では、混合肌の42.4％が「泡立つ洗顔料」を使用

・80.8％が「すっぴん肌に自信がない」と回答

・肌悩みの1位は「シミ・ソバカス」(58.1％)









【調査概要】

調査内容：朝の洗顔方法と肌悩みに関するアンケート

調査方法：インターネット調査

調査期間：2025年12月3～4日

調査対象：40～50代の女性2,405人









【調査結果詳細】

■朝の洗顔方法

朝の洗顔方法については、「水またはぬるま湯」が37.8％で最多となり、「洗顔をしない」と回答した人も6.9％存在し、朝の洗顔は“簡略化”傾向にあることが分かりました。

朝の洗顔を「水またはぬるま湯のみ」で行う女性が最も多い結果に





■肌質タイプ別の洗顔傾向

肌質別に見ると、普通肌・乾燥肌では4割以上が「水またはぬるま湯」で洗顔している一方、混合肌・油性肌では約4割が「泡立つ洗顔料」を使用していました。

肌質に応じて洗顔方法を使い分けている様子がうかがえます。

肌質によって朝の洗顔方法に違いが見られ、混合肌・油性肌では泡立つ洗顔料の使用率が高い





■すっぴん肌への自信

「すっぴん肌に自信がありますか？」という質問では、「全くない」(43.7％)、「あまりない」(37.1％)を合わせ、80.8％が自信がないと回答しました。

40～50代女性の約8割が、すっぴん肌に自信を持てていない実態が明らかに





■現在気になる肌悩み

肌悩みの上位は、「シミ・ソバカス」(58.1％)、「たるみ(ハリがない)」(44.1％)、「シワ」(40.4％)という結果に。

年齢とともに現れやすいエイジングサインが多く挙げられました。

肌悩みの上位は「シミ・ソバカス」「たるみ」「シワ」など、エイジングサインが中心





【まとめ・考察】

今回の調査では、朝の洗顔を「水またはぬるま湯のみ」で行う人が最も多い一方で、すっぴん肌に自信を持てないと感じている人が多数を占める結果となりました。

夜のスキンケアの油分や、眠っている間に分泌される皮脂は水だけでは落ちにくく、肌表面に残ることで、その後のスキンケアやメイクの仕上がりに影響を与える可能性があります。一方で、必要な皮脂まで落としてしまう洗顔方法は、乾燥や肌負担につながることも指摘されています。

こうした結果を踏まえ、近年では朝の洗顔方法そのものを見直す動きも見られ、本調査が日々のスキンケア習慣を考える一つの参考データとなれば幸いです。









【会社概要】

商号 ： アユールトピア合同会社

代表者 ： 代表 飯塚 晴美

所在地 ： 〒048-1542 北海道虻田郡ニセコ町近藤409-5

設立 ： 2017年4月

事業内容： 化粧品の開発・販売

URL ： https://ayurtopia.com





アユールトピア合同会社は、「年齢を重ねるごとに美しさがよみがえる」ことをコンセプトに、年齢に応じたエイジングケア化粧品の開発・販売を行うコスメブランドです。

大人の肌悩みに寄り添うスキンケア製品を通じて、日々のセルフケアをサポートしています。

同社では、年齢や生活習慣による肌変化に着目した調査・製品開発を継続的に行っています。