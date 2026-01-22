AIカメラレンタルサービス事業を展開するBST株式会社(所在地：東京都文京区、代表取締役：上野 俊行)は、近年深刻化している熊の市街地出没問題への対策として、子どもたちの安全確保を目的に、宮城県仙台市の中学校(校名：仙台市立松陵中学校)と共同でAIカメラを活用した実証実験を開始しました。

本実証実験では、中学校敷地内の裏山が撮影可能な場所にAIカメラ(※)を設置し、熊の出没状況や行動範囲を可視化することで、効果的な安全対策の立案につなげることを目的としています。

※取得した録画データについては、人物の顔にマスキング(モザイク)をする予定





実証実験の結果を踏まえ、BST株式会社は、自治体を対象に最大100台規模のAIカメラを無償でレンタルする取り組みを予定しています。





担当者は次のように述べています。

「AIカメラにより熊の出現時刻や頻度を可視化し、地域の皆さまが迅速に対応できる安全対策の構築に貢献したいと考えています。」









＜実証実験概要＞

・目的 ：熊から子どもを守るための安全対策検証

・期間 ：2026年1月19日(月)～ 約1か月間

・場所 ：仙台市立松陵中学校敷地内

・内容 ：- AIカメラによる熊の出没状況の確認

- リアルタイム通知

- 録画データを用いたAI分析(時間帯別出現数など)









■会社概要

会社名 ： BST株式会社

代表取締役： 上野 俊行

所在地 ： 東京都文京区

事業内容 ： Webデザイン、システム開発、AIカメラレンタルサービス、

AIデータ分析、ビジネスセミナー等

URL ： https://bstinc.co.jp/

公式SNS ： https://www.instagram.com/bst_web/

TEL ： 03-6365-1444

FAX ： 03-4333-7740









