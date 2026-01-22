東京・豊島区の「青葉こころのクリニック」院長、鈴木 宏(すずき・ひろし)は、元 キックボクシングNJKF日本ウェルター級チャンピオンという異色の経歴を持つ精神科医です。2026年1月21日より、日本最大級の医療従事者向け専門サイト「m3.com」にて特集連載が開始されました。鈴木は、現代の精神医学において「うつ病は薬物療法を尽くしても約3分の1の患者が改善に至らない」という深刻な限界を突破するため、自ら信州大学大学院でうつ病の運動療法を研究し医学博士を取得。エビデンスに基づいた「インターバル速歩」によるうつ病治療の普及を目指し、啓発活動を本格化いたします。





白衣にグローブ





■現代医学の限界：うつ病の「3分の1」は治らない。

うつ病治療の現場において、最初の薬物療法で寛解(良くなること)に至る患者は約30％。段階的に治療を尽くしても、最終的に約3分の1の患者は既存の薬物療法では寛解しないという「医学の限界」が論文でも示されています。鈴木はこの深刻な課題に対し、精神医学と運動生理学を融合させた「運動療法」こそが救済の鍵であると確信。信州大学大学院スポーツ医科学講座(能勢 博 教授)にて、「インターバル速歩(早歩きとゆっくり歩きを交互に行う)」がメンタルヘルスに与える影響を研究し、医学博士の学位を取得しました。









■「研究のために開業」― 情熱が生んだ、薬に頼りすぎない新しい治療

鈴木は、運動療法の有効性を臨床で証明するため、自らの研究フィールドとしてクリニックを開業。東京での診療を続けながら、休診日には往復400km離れた長野県の大学院へ通い詰める日々を送り、その成果を診療にフィードバックしてきました。「心・技・体」を極めた格闘家ならではの鋭い洞察力で、脳と身体の相関性を説き、従来の治療では改善が見られなかった多くの患者を社会復帰へと導いています。









【院長プロフィール：鈴木 宏(すずき・ひろし)】





現在の精神科医鈴木宏





1995年 福島県立医科大学卒業。麻酔科医を経て、格闘家として極限まで自分自身と向き合った経験から精神科へ転身。

医学博士(信州大学大学院にてうつ病の運動療法の研究により取得)

精神保健指定医 / 日本スポーツ協会公認スポーツドクター

元プロキックボクシングNJKF日本ウェルター級チャンピオン

著書：『ドクター・キック』(三五館)





ドクターキック

日本チャンピオン





【クリニック概要】

名称 ： 青葉こころのクリニック

所在地： 東京都豊島区巣鴨1-3-22 2F

URL ： https://www.aoba-kokoro-c.com/sp/

m3.com連載記事(1/21公開)： https://www.m3.com/news/kisokoza/1310843