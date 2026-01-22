窓フィルムの販売を行う日本エコ断熱フィルム株式会社(代表：冨田 英樹、以下 当社)は、当社が開発した透明で曇りづらい「結露防止透明フィルム」のお得サイズを、Amazon限定で2026年3月31日まで4,900円(税込)で販売します。※A5サイズなら1,960円(税込)





＜Amazon URL＞

https://amzn.asia/d/7QnV4Id





パンフレット表面









スーパーの冷蔵ショーケースに採用されている「息を吐いても曇りづらい」といった効果を体験することができる30cm×100cmサイズ1枚を「カンタン結露対策用紙と貼り方」も同封し販売します。





裏面パンフレット









■当社の結露防止透明フィルムを採用したお客様の声

＜ケーキ店の場合＞

冬場のケーキを入れてる冷蔵ショーケースでの結露は外からケーキが見えないので、1時間ごとに雑巾で結露を拭いてました。そこで、結露防止透明フィルムを一部分に貼り試してみたところ結露が減ったプラス、無色透明のためケーキもお客さんに見えるようになりました。また1時間ごとに雑巾で拭く手間が省けたのでスタッフは喜んでます。





＜病院の場合＞

今まではレースのカーテンが結露の発生でカビたりして患者さんの衛生的にも良くない窓ガラスでした。そこで結露防止フィルムを最初は小さいサイズで試したところ、その部分だけ結露が発生していない。もちろん近くで見ると少し曇ったりする時も寒さの状況でありますが、今までよりは結露が少なくなりました。





結露対策









■当社の無色透明で曇らない結露防止透明フィルムとは

結露防止には一般的に量販店などで販売されている緩衝材が使用されますが、見栄えも悪く内部には結露が発生しており剥がす時も一苦労でした。一方、当社の結露防止透明フィルムは、無色透明で見栄えも良く、特殊な膜のおかげで効果が上がります。

また、ガラスが割れても飛び散りません。これは、泥棒など万一の防犯対策や地震対策にもなり安心です。そのため、水族館の水槽ケース、ワインセラーなどどこにでも貼ることができます。





※環境により結露が完全になくなるわけではありません。

※凸凹ガラスには貼り付きません。

※ガラスが割れても強力に粘着して飛散を防止するため防犯や地震対策にも役立ちます。









＜持続力は10年！安価な結露対策を実現＞

当社の結露防止透明フィルムは30cm×100cmで4,900円(税込)～と安価な結露対策を実現。

効果の持続力も10年程度あり、毎回窓ガラスの結露拭きをする時間を短縮したり、何よりも汚れず見栄え良くすることを可能にしました。

またお手入れ方法についても、今まで通りガラスを雑巾などで拭いても剥がれず、更に「食器用洗剤」でお手入れすると効果的です。





誰でも貼れるように説明書もつけて、またYouTubeで分かりやすい貼り方動画をアップ。









＜商品価格＞

窓ガラス下部分タイプ(幅30cm／高さ100cm)：4,900円(税込)

詳細： https://onl.sc/G6DQucS









＜メディア掲載実績＞

朝日新聞、リフォーム産業新聞、全国賃貸住宅新聞など





・施工事例のご紹介

・YouTube

https://youtu.be/aMilSQt94Ws

・X(旧Twitter)

@nihoneco( https://twitter.com/nihoneco )