温めるだけで、極上の近江牛体験。

株式会社カネ吉ヤマモトフーズ

滋賀県近江八幡市を中心に近江牛、惣菜販売店やレストランを展開する株式会社カネ吉ヤマモトフーズ（本社：滋賀県近江八幡市、代表：徳地清匡、創業：明治29年）は日々の暮らしの中で、手軽に近江牛の味わいを楽しんでいただける商品として「近江牛レンチン」シリーズを新発売します。

近江牛レンチンシリーズとは

近江牛の美味しさを、もっと身近に、もっと簡単に。手間なく美味しいを叶えるために、レンチンシリーズが誕生しました。

近江牛100％

目利き・ 捌き・ 磨き・ 寝かせ・ 裁ち――

近江肉師の5つの技を駆使して、厳選指定牧場から一頭買いした近江牛を、最高の形に仕上げます。濃厚な旨みと上品な脂が特徴です。

すべてが手作り

すべての工程は近江肉師の手仕事で丁寧に仕立てたこだわりの逸品です。厳選された近江牛と素材を使用し、仕込みから完成まで、近江肉師の手で一切の妥協なく手作業で調理しています。

温めるだけ

火を使わず、誰でも電子レンジで温めるだけで、手軽にお楽しみいただけます。

極上の近江牛体験 ハンバーグ

近江牛デミグラスハンバーグ

旨みあふれる近江牛100％のハンバーグに

近江牛スライスを贅沢に重ねました。

芳醇デミグラスで仕立てた一皿。

価格

\1,800（税込）

近江牛チーズハンバーグ

旨みあふれる

近江牛100％のハンバーグに

たっぷりのモッツァレラチーズ。

濃厚デミグラスと織りなす贅沢な一皿。

価格

\1,800（税込）

近江牛おろしハンバーグ

旨みあふれる近江牛100％のハンバーグに

爽やかなおろし、和風仕立てのソースが

旨みをさっぱりと引き立てる一皿。

価格

\1,800（税込）

極上の近江牛体験 シチュー&カレー

近江牛ビーフシチュー

ごろっと大きめにカットした柔らかな近江牛を贅沢に使用。

96時間、自家製デミグラスで丁寧に煮込み、

旨みを閉じ込めた濃厚でコク深い一皿。

価格

\1,500（税込）

近江牛ビーフカレー

ごろっと大きめにカットした

近江牛の旨みと食べ応え、

野菜と果実の上品な甘み、12種類のスパイスと

重なり合う極上の中辛口カレー。

価格

\1,500（税込）

■発売日：

2026年1月22日(木)から

■販売：

全国

カネ吉山本オンラインショップ

カネ吉山本楽天市場店

カネ吉山本Amazon店

カネ吉山本Yahoo店

滋賀県

カネ吉山本本店（滋賀県近江八幡市）、

ころっち西ノ庄店（滋賀県近江八幡市）、

カネ吉山本野洲店（滋賀県野洲市）

※品名、価格、販売時期は変更になる場合があります

■ 株式会社カネ吉ヤマモトフーズについて

カネ吉山本は、明治二十九年に近江八幡にて創業して以来、お陰様で百二十年以上の長き間ご愛顧いただき、豊かな自然の元で育まれた近江牛の伝統と品格を守り続けてまいりました。

創業時は冷蔵庫も無かった時代、冬場に月二回販売しておりました。現在は、ＩＴの時代、流通の進化およびネット販売の普及により全国のお客様にお届けすることが出来るようになりました。

また、冷凍技術は解凍時の鮮度・風味が「生に限りなく近い」状態となり、自信を持ってお届けしております。商いも時代の流れにより幾度も変化してきましたが、「おいしかった」の声を聞かせていただけることを一番の喜びとして、今後も一層努力して参る所存でございます。

【会社概要】

社名：

株式会社カネ吉ヤマモトフーズ

本社所在地：

滋賀県近江八幡市鷹飼町558

代表取締役：

徳地 清匡

事業内容：

食肉、惣菜加工品の販売、レストラン業

創業：

1896年（明治29年）

ショップリンク

カネ吉山本オンラインショップ(https://oumigyuu.co.jp/)

カネ吉山本楽天市場店(https://www.rakuten.co.jp/kanekichiyamamoto/)

カネ吉山本Amazon店(https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%82%AB%E3%83%8D%E5%90%89%E5%B1%B1%E6%9C%AC&crid=2G6OJ4NF6QJRF&sprefix=%E3%82%AB%E3%83%8D%E5%90%89%E5%B1%B1%E6%9C%AC%2Caps%2C209&ref=nb_sb_noss_1)

カネ吉山本Yahoo店(https://store.shopping.yahoo.co.jp/kanekiti/)