大阪市から“史上最速でのJリーグ昇格”を目指すOsaka City SCに、東海学園大学から長谷 比呂選手 加入決定！
このたび、Osaka City SCは、伊丹FC出身で、近江高校を経て、東海学園大学で活躍してきたDF 長谷 比呂（ながたに ひろ）選手の加入が決定いたしましたのでお知らせいたします。
堅実な守備とゲーム理解を武器に、存在感を高めているDFです。高校時代から培ったテクニックと判断力を融合させ、守備ラインの安定に貢献しています。チームではバックラインの中心としてプレーし、対人やカバーリングに強みを見せています。OsakaCitySCでの活躍に期待します。
■プロフィール
名前：長谷 比呂（ながたに ひろ）
ニックネーム：ひろ
ポジション：DF
経歴：
・伊丹FC
・近江高校
・東海学園大学
■長谷 比呂選手 コメント
来シーズンより、OsakaCitySCに加入することになりました。 東海学園大学の長谷比呂です。
チームの一員として責任を持ち結果でチームに貢献できるように全力を尽くします。
OsakaCitySCに関わる全ての皆様、よろしくお願いします。
■Osaka City SCについて
私たちOsaka City SCのチームミッションは、「FOOTBALLを通じて、世界中に夢を与え続ける」ことです。今年度のスローガン「挑む者が世界を揺らす」を胸に、「史上最速でのJリーグ昇格」を目指して日々挑戦を続けています。
圧倒的な強さと地域社会との連携により、多くの方々とふれあい、熱狂を生み出しながら成長していきます。
■会社概要
・会社名：株式会社RAXUS Osaka City SC（親会社：ラグザス株式会社）
・代表者：代表取締役 山地泰平
・本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号グランフロント大阪タワーB 18階
・事業内容：OSAKA CITY SC チーム運営、スポーツイベントの企画・運営
・URL：https://www.osakacitysc.com/
・スポンサー/入団に関するお問い合わせ：https://www.osakacitysc.com/contact/