大阪市から“史上最速でのJリーグ昇格”を目指すOsaka City SCに、東海学園大学から長谷 比呂選手 加入決定！

株式会社RAXUS Osaka City SC

このたび、Osaka City SCは、伊丹FC出身で、近江高校を経て、東海学園大学で活躍してきたDF 長谷 比呂（ながたに ひろ）選手の加入が決定いたしましたのでお知らせいたします。




堅実な守備とゲーム理解を武器に、存在感を高めているDFです。高校時代から培ったテクニックと判断力を融合させ、守備ラインの安定に貢献しています。チームではバックラインの中心としてプレーし、対人やカバーリングに強みを見せています。OsakaCitySCでの活躍に期待します。


■プロフィール


名前：長谷 比呂（ながたに ひろ）


ニックネーム：ひろ


ポジション：DF


経歴：


・伊丹FC


・近江高校


・東海学園大学


■長谷 比呂選手 コメント


来シーズンより、OsakaCitySCに加入することになりました。 東海学園大学の長谷比呂です。


チームの一員として責任を持ち結果でチームに貢献できるように全力を尽くします。


OsakaCitySCに関わる全ての皆様、よろしくお願いします。


■Osaka City SCについて


私たちOsaka City SCのチームミッションは、「FOOTBALLを通じて、世界中に夢を与え続ける」ことです。今年度のスローガン「挑む者が世界を揺らす」を胸に、「史上最速でのJリーグ昇格」を目指して日々挑戦を続けています。


圧倒的な強さと地域社会との連携により、多くの方々とふれあい、熱狂を生み出しながら成長していきます。



