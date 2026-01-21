「幻想神域 -Another Fate-」天真爛漫に水を操る幻神「せせらぎの翠河・ヌナカワヒメ」が新登場！

株式会社ムーンラビット

株式会社ムーンラビットはPC向けMMORPG「幻想神域 -Another Fate-」において、冒険のパートナーである幻神として「せせらぎの翠河・ヌナカワヒメ」が登場したことをお知らせいたします。

新登場の幻神「せせらぎの翠河・ヌナカワヒメ」と冒険の旅に出よう！

1月21日（水）アップデート後より、天真爛漫に水を操る幻神「せせらぎの翠河・ヌナカワヒメ」が新登場しました。これを記念して、ヌナカワヒメがピックアップされた幻神BOXを、期間限定でアイテムモールにラインナップしています。

【ラインナップ期間】2026年2月5日（木）メンテナンス開始までせせらぎの翠河・ヌナカワヒメ

「えへへ、ヌーちゃんと水遊びする～？ すっごく楽しいよ～！」

◆属性：氷

◆スキル：お水ざぶーん、がんばれクーちゃん、水遊びたのしいね！

◆守護タイプ：攻撃力増加・氷属性スキルダメージ増加

ヌナカワヒメは敵の治療を封じるスキルや、敵の防御力を減少させるスキルを所持しています。スキルの強化が進むと、敵の速さを減少させる効果などを追加で獲得します。

◆アイテムを集めて特典をゲット「新幻神登場記念キャンペーン」開催！

対象期間中に「【ヌナカワヒメPU】幻神BOX」を使用すると「ヌナカワヒメの想玉」が獲得できます。対象期間中に集めた「ヌナカワヒメの想玉」は「ヌナカワヒメの肖像画」や「【パネル】せせらぎの翠河」など豪華限定アイテムと交換できます。

幻神・ヌナカワヒメの肖像画ネームパネル・せせらぎの翠河

◆アニメチックファンタジーMMORPG『幻想神域 -Another Fate-』 について

幻想神域はアニメ調のグラフィックで織りなされる、ファンタジーの世界を冒険するオンラインゲームです。

カワイイ系からイケメンまで総勢150体を超えて登場する、個性豊かなパートナー「幻神」や、ギルドの仲間と協力してダンジョンに挑んだり、自分だけのマイホームにフレンドを招いてプライベートな時間を過ごしたり、思うままの充実した生活を楽しむことができます。

◆ダウンロードはこちら(https://genshin.moonrabi.jp/play/howto/download.php)

※クリックするとクライアントのダウンロードが始まります。

◆ゲーム概要

[ タイトル ] 幻想神域 -Another Fate-

[ ジャンル ] アニメチックファンタジーMMORPG

[ 対応環境 ] PC（Windows）

[ 開発会社 ] X-LEGEND Entertainment Corp.

[ 価格 ] 基本プレイ無料(アイテム販売制)

◆最新情報

公式サイト：https://member.moonrabi.jp/sc/?ad=GS_PRESS

公式X：https://x.com/genshin_PR

コピーライト：

(C) 2020 - 2026 MoonRabbit Corporation. All Rights Reserved.

(C) 2020 - 2026 X-LEGEND Entertainment Corp. All Rights Reserved.