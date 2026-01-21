約250本のネクタイで描く、大きなハートとネクタイ愛。giraffeの20周年記念展示を、国立新美術館内 スーベニアフロムトーキョー SFT GALLERYにて開催します。

株式会社スマイルズ約250本のネクタイで作られた、ナイアガラの滝のようなインスタレーション

ネクタイブランド「giraffe」は、国立新美術館 B1F スーベニアフロムトーキョー SFT GALLERYにて、展示「HAVE A GOOD TIE！」を開催いたします。

会期は、2026年1月21日(水)～3月16日(月)で、美術館の各種チケットがなくても、どなたでもご覧いただける入場無料の展示です。ナイアガラの滝のように連なる巨大なネクタイインスタレーション、体温別に並んだアーカイブのネクタイの数々、giraffeの企画書原本の展示、限定復刻商品の現地販売などを展開します。バレンタインデーを目前に控える今、ぜひ一風変わったネクタイをご覧ください。

※ネクタイブランド giraffeは、株式会社スマイルズ（本社所在地：東京都目黒区／代表取締役社長：野崎亙）が運営しています。

20年で、約8000種のネクタイ。創業者・遠山正道による企画書も展示します。

いいネクタイと、いい時間を体温別に並べられたネクタイ

ネクタイ専門店「giraffe」は、今年で20周年を迎えます。

1998年、商社で働く一人の会社員だった遠山正道が、忙しないビジネスシーンに身を置く中で、「ネクタイに縛られず、自らの意思表示として、自らの首をぎゅっと締め上げ、まずは胸元から変えていく」と、ネクタイブランドを構想し、2006年にブランドが始まりました。

以来、カラフルな色・柄・素材・シルエットのオリジナルのテキスタイルデザインで、個性あふれるネクタイ約8000種類を世に生み出し、現在では、個人のオーダーメイドネクタイのほか、美術館やアスリートのユニフォーム、企業のユニフォームネクタイなどをプロデュースしています。

本展では、ブランド立ち上げ時の企画書原本を展示いたします。

約250本のネクタイで描く、大きなハートとネクタイ愛。

館内エレベーターから見た様子

国立新美術館のB1Fへ向かうエスカレーターからは、約250本のネクタイで作られたハート型のインスタレーションをご覧いただけます。

giraffe のアイコニックな展示スタイル（通称：ナイアガラ）で、時代は変われど冷めることのないネクタイ愛を表現しています。

34℃、36℃、38℃、40℃の体温別ネクタイが並ぶ。

giraffeのネクタイは、34℃、36℃、38℃、40℃と4段階の体温に区分けされ、商品タグにその温度が記されています。体温が上がるほどにその高揚感は増していき、今日目指す温度・テンションを設定し、その温度のネクタイに自分を叱咤激励してもらうことをイメージしています。本展では、過去のアーカイブから、それぞれの体温を象徴するアイテムを展示しています。

これまでのネクタイアーカイブより

また、下記のような40℃のネクタイも展示いたします。ぜひ会場で実物をご覧ください。

・透明なネクタイ

・書籍として販売したネクタイ

・馬の尻尾のようなネクタイ

・アイマスクにもなるネクタイ

・サッカーボールのようなネクタイ

HAVE A GOOD TIE！

自らの首をぎゅっと締め上げ、

まずは胸元から変えていく。

最高に格好いいネクタイを手に意思と自由を発揮し、

堂々とこの世の中を渡っていくのだ。



高い場所からキリンのごとく広く世界を見渡して。

giraffe は一歩を踏み出す人のために、

1998年、一人のサラリーマンが動き出し

2006年、世に生まれました。



意思表示としてのネクタイで、

小さな行動、大きな変化。



HAVE A GOOD TIE！

ネクタイと楽しくお過ごしください。

「HAVE A GOOD TIE！」展示情報

「HAVE A GOOD TIE！」場内入口にはその時々のおすすめネクタイが展示される西陣織の技術が光るネクタイネクタイのレジメンタルに見立てた理容室サインが目印

会期：2026年1月21日(水)～3月16日(月)

開催場所：国立新美術館 B1F スーベニアフロムトーキョー SFT GALLERY

営業時間：10:00～18:00 ※美術館の夜間開館日は20:00まで

定休日：毎週火曜日（祝日又は休日に当たる場合は営業し、翌日休み）

スーベニアフロムトーキョー

漫画からアートブック、工芸品から若手デザイナーの作品まで、知名度やジャンルにとらわれることなく、東京的視点で新しいデザインやアートをお届けしています。

giraffe

高い場所からキリンのごとく広く世界を見渡して。giraffeは、一歩を踏み出す人のためのブランドであり、一人ひとりの意思表示であり、 行動です。2006年の創業時から、オリジナルのテキスタイルデザインで、体温別のネクタイや個性あふれるネクタイピン、オーダーメイドネクタイを生み出してきました。近年では、ホテルやミュージアム、企業やアスリートのユニフォームのプロデュースも行っています。



