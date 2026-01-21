「SAITAMA KNØS UNITED」始動のご報告に、鴻巣市長を表敬訪問いたしました

株式会社KONOSU CITY FOOTBALL CLUB右：並木市長、左：北原監督

日頃よりSAITAMA KNØS UNITEDへの熱いご声援、誠にありがとうございます。

この度、SAITAMA KNØS UNITEDの代表 長嶋 史弘、オーナー 高橋 悠および監督 北原 毅之が、活動拠点である埼玉県鴻巣市の並木正年市長を表敬訪問いたしましたことをご報告いたします。

訪問では、チーム名変更のご報告と、今シーズンにかける意気込みをお伝えさせていただきました。

また、「サッカーチームを軸にした新たな地域経済圏の創出とその活性化をしたい」という私達のビジョンについてもお話しさせていただきました。

並木市長からは、チームへの温かい激励のお言葉を頂戴しました。

SAITAMA KNØS UNITEDは、今回の訪問でいただいた激励を胸に、地域の皆様との絆を深め、鴻巣市の誇りとなれるよう、全力で活動してまいります。

今後とも変わらぬご支援ご声援を賜りますよう、お願い申し上げます。