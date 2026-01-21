韓国の人気シンガーソングライター 10CM(シプセンチ)、単独来日公演『＜To 10CM:Chapter 1＞ in Tokyo』開催決定！

株式会社STONE.B

韓国の人気シンガーソングライター10CMが、アジアツアーの一環として、単独としては約1年7か月ぶりの日本公演を行うことが決定した。

今回のツアーは長年積み重ねてきた音楽と、その瞬間を共にしてきた観客への想いを込め、初めてステージに立った当時の気持ちを振り返るというテーマのもと企画された。

ツアータイトルでもある『To 10CM: Chapter 1』には、10CMが“今”見つめ、感じている音楽を集め、自身と観客の双方へ届けたいという想いが込められている。

なお、日本での単独公演は、2024年8月に開催された『2024 10CM Asia Tour ＜10CM Closer to You＞ in Tokyo』以来、約1年7か月ぶりのステージとなる。

本公演では、これまで一歩ずつ積み重ねてきた時間と感情が音楽として再構成され、10CMの「現在」を鮮明に描き出す内容となる予定だ。



10CMが歩んできた時間と新しい章の始まりを告げるアジアツアー『To 10CM: Chapter 1』日本公演のチケットは mahocast(https://www.mahocast.com/) にて23日(金)午後7時より先着にて販売が開始される。

■ 公演概要 ■

10CM Asia Tour in Tokyo

【会場及び日程】

Zepp Diver City(TOKYO)(https://www.zepp.co.jp/hall/divercity/)

2026年3月28日(土)

16:00 OPEN / 17:00 START

【 チケット 】

■ 一般指定席：\12,000 (税込)

■ Premium指定席：\17,000 (税込)

※一般指定席\12,000 (税込)＋Premiumアップグレード \5,000 (税込)

・ 一般指定席よりも前方席

・ お見送り会 *公演終了後に実施



【 チケット販売日程 】

クレジットカード決済

2026年1月23日(金) 19:00 ～ 2026月3月27日(金) 23:59

コンビニ決済

2026年1月23日(金) 19:00 ～ 2026年3月26日(木) 23:59

※上記のチケット販売日程は、予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。

その他詳細は下記公演概要よりご確認ください。

公演概要 :https://www.mahocast.com/ce/c/90

【 公演に関するお問い合わせ 】

キョードー横浜

045-671-9911

(平日11:00～15:00 ※土日・祝を除く)

【 チケットに関するお問い合わせ 】

mahocastカスタマーサービス

https://www.mahocast.com/ct/contact

(受付時間：平日 10:00 ～ 18:00 ※土日・祝を除く)

主催：CAM WITH US / mahocast (STONE.B)

■ 10CM (シプセンチ)

ひとつのジャンルとなった名前、10CM。

最も直感的な感情が深く染み込み、音楽になる。

10CMはアコースティック音楽を基盤に、インディー感性を最も繊細に描き出すアーティストだ。

真心をありのまま音楽に残す。

柔らかさ単なるシンガーソングライターを超え、一つの情緒であり、ジャンルとして記憶されている。

最も直感的な感情を本能的に引き上げ、その瞬間のと芯の強さが共存する声で、10CMは心の深いところに語りかける。

2010年のデビュー以来、彼は淡白なメロディーと率直な言葉、

そして絶えず進化するサウンドで、韓国のアコースティックポップの歴史を塗り替えてきた。

フォークの静けさとインディーの自由さを行き来しながら、

ごく個人的な物語がいつの間にか誰かの場面へと染み込んでいく。

囁くように、あるいはぽつりとこぼすように--その中にはいつも真心がある。

10CMの音楽は日常の感情から出発し、

絶えず変化しながら自分だけの言葉を紡いでいく。

アコースティックという本質を失わずに、新たな質感と視点を探ることをためらわない。

彼が生み出す歌はいつも、「今、最も10CMらしい歌」として届く。

10CMはKドラマOSTの象徴的な声としての地位も確立。

* 『ソンジェを背負って走れ』OST “Spring Snow”

* 『涙の女王』OST “Tell Me It’s Not a Dream”

* 『愛の不時着』OST “But It’s Destiny”

彼が残した楽曲は、ドラマよりも長く愛され続けている。

2024年のアジアツアー『10CM Closer to You』は、

シンガポール、クアラルンプール、バンコク、東京、マニラ、台北、マカオ、香港など

9都市・全10公演を全席完売させ、彼の音楽が国境を越えていることを証明した。

誰よりも静かに、しかししっかりと。

10CMは今日も「感情の言語」を作り続けている。

10CM IG : https://www.instagram.com/10cm_official_kr/

クォンジョンヨル IG : https://www.instagram.com/hi990103/

YT : https://www.youtube.com/@10CMofficial_channel

TT : https://www.tiktok.com/@10cm.official.channel

株式会社Stone.B / mahocast (マホキャスト)

メディアソリューションとシステム開発を基盤に、独自の配信プラットフォームやソフトウェアを設計・開発。エンタメ分野ではイベント企画・制作・運営からライブ配信・公演まで多彩なサービスを展開しています。



自社運営のアーティスト向けワンストッププラットフォームでは、チケット・グッズ販売やファンクラブ運営を包括的にサポート。日韓を中心に国際展開を推進し、特に韓国との連携を強化しています。

https://linktr.ee/maho_cast