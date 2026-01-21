「月輸送ペイロード輸送ボックスの開発」が JAXA 宇宙探査イノベーションハブ RFP13 に採択内定

株式会社ダイモン

株式会社ダイモン（本社：東京都、代表取締役：中島紳一郎、以下「ダイモン」）は、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（以下、JAXA）宇宙探査イノベーションハブが実施した 第 13 回研究提案募集（RFP13） において、「月面ペイロード放出成功率を向上させる『汎用型ペイロード輸送ボックス』の開発」が採択内定されました。



本研究は、ダイモンが 2025 年の月面探査 Project YAOKI 1 (PY1) で運用したペイロードボックスの知見を発展させ、より多様なペイロードに対応できる 汎用型 として再設計・高度化するものです。これにより、月面での輸送・保護・放出をより確実にし、月輸送のハードルを下げることで、月面開発のスピードを引き上げることを目指します。



研究の背景：月面実証の“ボトルネック”を解消する

月面での技術実証や事業化を前進させる上で、ペイロードの「輸送コスト」「環境耐性」「確実な放出」は、ミッション成否を左右する重要要素です。一方で、ペイロードの搭載方式が各社着陸船毎に都度設計になりやすく、開発期間・コスト・試験負担の増大、そして放出リスクの増加が課題となってきました。

ダイモンはこの課題に対し、月面輸送時の環境条件を踏まえた「汎用型ペイロード輸送ボックス」を整備し、ペイロードの月面到達の実現性向上と放出の成功率向上に貢献します。



研究の概要：汎用型ペイロード輸送ボックスとは

本研究で開発する「汎用型ペイロード輸送ボックス」は、月面輸送・運用で求められる要件を踏まえ、ペイロードの搭載から月面での放出までを一貫して支える「共通基盤」としての運用を目指します。

想定する主な狙いは以下の通りです。

・放出成功率の向上：月面での放出プロセスをより確実にし、運用リスクを低減

・汎用化・適用範囲の拡大：多様なペイロードに適用できるよう、インターフェースの共通化を志向

・参入障壁低減：搭載検討・運用設計の負担を軽くし、開発コスト低減と月面実証機会の拡大を後押し

本テーマは、JAXA 宇宙探査イノベーションハブ公表の採択内定結果において、ダイモン提案として掲載されています。



月面開発の加速へ：月輸送を「現実のインフラ」に

汎用型ペイロード輸送ボックスが普及すると、月面実証を目指す企業・大学・研究機関が「搭載方式」から検討をやり直す必要が減り、開発と運用の確度が上がります。結果として、

・月面実証の 回数・速度 が増える

・月面輸送の運用が 繰り返し可能な形（＝物流）に近づく

・月面での新産業（観測、探査、資源、建設、エネルギー等）の立ち上げが早まる

といった波及効果が期待されます。

代表コメント

株式会社ダイモン 代表取締役 中島紳一郎

「月面への挑戦は、機体そのものだけでなく、ペイロードを「確実に運び、確実に放出する」機構の検討が見落とされがちですが、とても大切な開発要素です。2025年に実施した当社の月面探査で得た現場知見を土台に、汎用型ペイロード輸送ボックスとして再構成し、月面実証の成功率を底上げする共通基盤を目指します。多種多様な挑戦者が月開発に参画し易くなり、月開発が継続的に実施可能となるよう、本開発を早期に進めていきます。」



参考：ダイモンの RFP 採択実績（RFP10、RFP12）

ダイモンは過去にも、JAXA宇宙探査イノベーションハブRFP10とRFP12において共同研究として採択され、月面を含む宇宙利用と地上利用の両面を見据えた研究に参画しています。



JAXA 宇宙探査イノベーションハブについて

JAXA宇宙探査イノベーションハブは、JAXAが持つ技術や知見を基盤に、異分野の多様なプレイヤーと連携して新たな価値を創出することを目的とし、持続的な月・火星探査を目指す共同研究制度「Moon

to Mars Innovation（MMI）」を通じて宇宙探査技術の獲得と地上・宇宙の事業化の双方を促進する（Space Dual Utilization）活動に取り組む組織です。

月輸送ペイロード輸送ボックス（イメージ）

技術パートナー

株式会社UCHIDA

株式会社桂川精螺製作所

株式会社JAOPS

株式会社中央エンジニアリング

東京海上日動火災保険株式会社

パンチ工業株式会社

三菱ケミカル株式会社

(50音順）

株式会社ダイモン

株式会社ダイモンは、2012年に創業したロボット・宇宙技術開発ベンチャーです。月面探査車YAOKIを中核として、月面探査事業、地上ロボット事業、教育エンタメ事業に取り組んでいます。



会社名 ： 株式会社ダイモン（Dymon Co., Ltd.）

代表取締役： 中島 紳一郎

設立 ： 2012年2月

資本金 ： 85,000,000円

本社 ： 〒104-0031 東京都中央区新富1-6-16 DCCビル

Webサイト： https://dymon.co.jp/







