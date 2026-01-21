1/27・2/20 JV-Campus クロスオーバーイノベーション開催！

JV-Campus

■ JV-Campus クロスオーバーイノベーションとは

産業界、研究界、地方自治体を含む幅広いセクターが一堂に会し、文理体芸という分野を超えて、持続可能な社会の実現に向けた革新的なプロジェクトイニシアティブを共有する場です。専門分野や業界間の壁を取り払い、新たな視点とアプローチによる「ラーニングソサエティ」の形成を目指します。

【第1回】JV-Campus 3年目の現場：ソーシャルインパクトを産む総合智とは？

アカデミアの知と、社会の現場をつなぐ「多文化共修」の可能性

JV-Campusは、日本と世界、アカデミアと社会を繋ぐ挑戦を続けてきました。本イベントでは、文部科学省補助事業「大学の国際化によるソーシャルインパクト創出支援事業」の実践の場としてのJV-Campusの可能性を探ります。そのために、現場に立ち返り、扱ってきた多様なテーマや実践を、きれいごとではない視点から振り返ります。

こんな方におすすめ

・大学・企業・行政連携によるソーシャルインパクト創出に関心のある方

・「総合智」という言葉の実践的な意味や事例を知りたい方

・国際連携・社会実装につながる「多文化共修」の学びに興味がある方

・JV-Campusや大学発の社会貢献事業のこれからに関心のある方

開催概要

日時： 2026年1月27日（火） 16:00-17:00

形式： オンライン開催

参加費： 無料

登壇者：

寺井 元一 氏（NPO法人 KOMPOSITION 代表理事 / 株式会社まちづクリエイティブ 代表取締役）

大庭 良介 氏（筑波大学教育推進部 教授 / JV-Campus プロジェクトリーダー）

イベント特設ページ : https://jv-campus-info.org/crossover-innovation-2025(https://jv-campus-info.org/crossover-innovation-2025)

申込 : https://zoom.us/webinar/register/WN_paOnHUBATGWb03HiUDYCnA(https://zoom.us/webinar/register/WN_paOnHUBATGWb03HiUDYCnA)

【第2回】未来を拓く「教育×ビジネス」共創サミット

AI時代、ソーシャルインパクトを生み出す「両利きの知性」

教育・学習分野のイノベーターと、ビジネス変革の最前線に立つプロフェッショナルが一堂に会し、単なる産業変革にとどまらない、社会課題解決としてのソーシャルインパクトを議論します。

生成AIが高度化する今、問いの整理や答えの生成は、AIが担う時代に入りました。 それでもなお--真の社会変革は、デジタルの外側にある「現場」から生まれます。そして、正解のない問いに向き合う「哲学」から始まります。

本サミットでは、現場で起きているリアルな課題・意思決定の裏にある価値観や思想、そして異なる背景を持つ人々が互いに学び合う「多文化共修」のプロセスを掘り下げます。学術知と実践智を往復させ、AIには代替できない「人間の知性と智性」の役割を明らかにします。

こんな方におすすめ

・教育・研究成果を社会実装につなげたい方

・事業や組織変革を社会的価値と両立させたい方

・AI時代における人間の役割・知性のあり方を考えたい方

・産学連携・共創による次の一歩を探している方

開催概要

日時： 2026年2月20日（金） 15:00-17:00

会場： 立命館東京キャンパス（東京都千代田区丸の内1丁目7-12 サピアタワー8F）

参加費： 無料

登壇者：

井上 祐巳梨 氏（一般社団法人 STEAM JAPAN 代表理事 / 株式会社 Barbara Pool 代表取締役）

吉田 圭造 氏（デロイトトーマツ グループ マネージングディレクター）

大庭 良介 氏（筑波大学教育推進部 教授 / JV-Campus プロジェクトリーダー）

イベント特設ページ : https://jv-campus-info.org/crossover-innovation-2025(https://jv-campus-info.org/crossover-innovation-2025)

申込 : https://jvc-crossover-innovation-2025.peatix.com/(https://jvc-crossover-innovation-2025.peatix.com/)

■ JV-Campusについて

JV-Campus（Japan Virtual Campus）は、文部科学省「スーパーグローバル大学創成支援事業」の一環として2022年3月に開始された、日本の高等教育を世界に発信するプラットフォームです。

2026年1月現在、84の高等教育機関・団体・企業が参画しています。

