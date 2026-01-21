物価高でも賢く贅沢に！家族のニーズに対応した充実のラインナップ　スーパーマーケット万代 2026年は14種類の恵方巻を販売

株式会社万代

株式会社万代（本社：大阪府東大阪市/代表取締役社長 阿部 秀行）の2026年恵方巻は、ご家族の好みに合わせたチョイスが可能なバリエーション豊かなラインナップでご用意。

ハレの日のニーズを満たす贅沢な海鮮巻、お子様好みの「肉」を具材にした太巻など14種類を販売します。

価格帯も598円～2,280円（税別）と幅広く、物価高で節約傾向が高まる中でもハレの日ならではの贅沢を味わいたいお客様が、家族構成やライフスタイルに合わせて選べるようバリエーションをそろえました。

例えば、ホタテやイクラを使った「北海の幸を味わう至極海鮮巻」や「大きなうなぎの開運はみだし巻」は、豪華な具材があふれ、見た目にも贅沢でお得感を感じていただける商品。また、魚よりもお肉派のニーズを満たす「肉喰い！ローストビーフ太巻」は、オニオンソースを添えた洋風の太巻き。お肉を食べたい欲を満たし、ハレの日の気持ちを盛り上げる贅沢な一品です。一方で、たまごや干瓢、シイタケなど定番具材の「釜炊き干瓢とおいしい玉子の上恵方巻」は、ひとつひとつの具材にこだわりながらも580円（税別）とお値打ち価格でご用意。

物価高の中でも「こだわりの贅沢な一本」と「値ごろ感のある定番の一本」を賢く組み合わせることで、節分の食卓の満足度をぐっと引き上げることができるラインナップです。

販売日：2026年2月3日(火) ※一部ネット宅配店舗では事前予約を承っております（～1/27まで）

販売店舗：万代全店 ※各店舗の予定販売数量に達し次第販売終了となります